Kamion přijíždí k čerpací stanici. Zařazuje se do už tak početné fronty aut před ním. Kvůli svým rozměrům zcela zablokuje přilehlou okružní křižovatku. Okamžitě se začnou tvořit kolony ze všech směrů, protože auta zkrátka nemají kudy jet dál.
Tato situace se opakuje téměř každé všední ráno i odpoledne v Plané nad Lužnicí na Táborsku. Levnější pohonné hmoty lákají řidiče z okolí i ty, kteří kvůli nim sjedou z dálnice D3. Jenže zájem o čerpací stanici a nerespektování předpisů výrazně komplikují dopravu v okolí.
Místní jsou z toho velmi rozladění. „Sice už s tím počítáme, ale je to hrozné. Kvůli ucpanému kruháči se dělají dlouhé fronty. Mnohdy to stojí až do Sezimova Ústí a klidně ztratíte i půl hodiny,“ zlobí se tamní obyvatel Milan.
Denně sledují problémy u okružní křižovatky silnic II/603 a II/409 i zaměstnanci přilehlého supermarketu. „Lidé to někdy projedou i v protisměru, aby nemuseli čekat,“ shoduje se skupina prodavaček.
Při pauze vidí často až vypjaté momenty. „Kolikrát není daleko ke rvačce. Slyšíme klaksony, řidiči vystoupí a běží tomu druhému něco vysvětlit, nadávají si,“ líčí.
Doprava kolem benzinky je v Plané dlouhodobým tématem. Například u příspěvku na městském profilu na Facebooku před dvěma týdny se strhla dlouhá diskuse s více než dvěma stovkami komentářů. „Snažil jsem se na ně reagovat. Většinu z řady dobře míněných rad jsme už zkoušeli,“ potvrzuje starosta města Jiří Rangl.
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Řidič ujel bez placení od pumpy, zastavily ho až prostřelené pneumatiky
Problém je v tom, že řidiči mířící na čerpací stanici zastaví kvůli frontě v kruhové křižovatce, což se nesmí. Kolona není důvod zastavit v křižovatce a bránit provozu. Je nutné pokračovat v jízdě dál a případně se k čerpací stanici vrátit. Jinak se dopouštějí přestupku.
Nejhorší situace bývá ráno při cestách do práce a odpoledne při návratu domů. Problémy se stupňují při zdražování paliv, jako tomu je letos. „Kruhová křižovatka je tam nevhodně. Stav dopravy v okolí se zhoršuje,“ přiznává Rangl.
Kromě konstatování stavu se zástupci města snaží hledat řešení. Na začátku září město v místě nainstalovalo nový kamerový systém. „Městská policie záběry vyhodnocuje a uděluje pokuty. Pokaždé je dostávají kamiony, které křižovatku opravdu zacpou a není je možné ani objet,“ zdůrazňuje starosta.
Řidiči se neumí u stojanů řadit
Problémem není kapacita čerpací stanice. I při dlouhé frontě k ní zůstává řada stojanů nevyužitých. „Řidiči se neumí řadit. A navíc když už se k tankování dostanou, tak vůbec nespěchají. Jsme tady tři prodavači a vše zvládáme odbavovat bez čekání,“ slyšel od obsluhy na místě redaktor iDNES.cz.
To vnímá i starosta Rangl. „Sám jsem si jednou najel s autem ke stojanu tak, abych měl nádrž na druhé straně od stojanu. Hadice jsou poměrně krátké. Je to pro řidiče nepříjemné, a tak i chápu ty, kteří s tím nemají tolik zkušeností, že si chtějí počkat na svoji stranu,“ tvrdí.
I v tomto ohledu by se situace mohla částečně vylepšit. „S majitelem čerpací stanice máme v plánu schůzku. Připravil jsem určité návrhy úprav jejich služeb. Přál bych si, aby zainvestoval do délky hadic,“ naznačuje.
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Řidiče láká levný benzin. Fronta aut u pumpy pak ucpává křižovatku
Vedení města se neutěšenou situací zabývá již delší dobu. Různé návrhy však neuspěly ani při jednání s policií. „Byl jsem v Táboře u šéfa dopravní policie. Všechny naše návrhy byly opakovaně odmítnuté s tím, že je to věc řidičů. Zkoušeli jsme to písemně, osobně, vždy bez úspěchu,“ lituje.
Také redaktor iDNES.cz oslovil táborskou policii s žádostí o vyjádření se k situaci. „Z našeho pohledu je v místě všechno správně. Na každé oznámení policisté vyrážejí. Můžeme řešit až následky. Je to odpovědnost řidičů,“ popisuje Lenka Pokorná, mluvčí táborských policistů.
Neuspěl ani návrh s úpravou dopravního značení. Případné přidání odbočovacího pruhu by problém jen přesunulo jinam. „Majitelem komunikace je Ředitelství silnic a dálnic. Silnice by však brzy měla spadnout pod Jihočeský kraj, takže i s ním budeme řešit možné technické úpravy,“ očekává starosta.