VIDEO: Z českobudějovické Černé věže se na náměstí snesl anděl

„Bylo to moc krásné, a i když letos opět nenapadl žádný sníh, mělo to už takovou tu správnou předvánoční atmosféru,“ chválila si Petra Jonášová z Písku, která na náměstí dorazila se svým přítelem.

U radnice se ihned po příletu objevil druhý, obří anděl, který po proslovu obešel celé náměstí, aby pozdravil všechny hodné děti.

Přílet anděla patří mezi vrcholy Českobudějovického adventu, který pokračuje na hlavním náměstí. Zaplnily ho stánky, nechybí oblíbená zvonička či vyhlídková věž, z níž je pěkně vidět na kluziště kolem kašny.

„Na náměstí je zhruba stovka stánků s občerstvením, ozdobami, řemeslnými výrobky a řadou dalšího zboží. Trochu pozměněná je podoba stánků po obvodu náměstí. Vylepšili jsme jejich vzhled perníkovými motivy. A díky tomu, že ve vybraných dnech nebudou kolem parkovat auta, tak by mělo mít vše ještě krásnější atmosféru,“ řekla Lenka Střítecká, jednatelka společnosti Art4promotion, která má adventní trhy v Budějovicích na starost.

Stánky mají zůstat v provozu po celý advent, pak se jejich počet sníží, ale další atrakce budou fungovat dál, včetně kluziště. Loni podle odhadu pořadatelů vyzkoušelo ledovou plochu až 50 tisíc lidí a trhy jich prošlo půl milionu, přičemž někteří samozřejmě opakovaně.

Bruslí se každý den až do 6. ledna vždy od 10 do 22 hodin kromě přestávek na údržbu ledu. „Jsme schopni ho udržet až do přibližně deseti stupňů nad nulou. Nejhorší je ovšem déšť. Kvůli němu jsme loni nemohli kluziště otevřít asi tři dny,“ zmínil za pořadatele Rudolf Střítecký.

Město letos do celého adventního programu investovalo dva miliony korun a přichystalo důležitou změnu. Bez aut bude náměstí Přemysla Otakara II. při adventních nedělích a na Štědrý den. Je to další z pokusů, jak při významných akcích omezit provoz v centru. Pokud se osvědčí, radnice by podobně postupovala i při dalších akcích.

Ale vše se nebude odehrávat jen přímo v centru na náměstí. Program je připravený opět například i na radničním nádvoří.

Od 9. do 14. prosince budou na radničním nádvoří například dětské vánoční tvůrčí dílny, zájemci si vyrobí vánoční dárečky a dekorace. A tyto trhy nabídnou i předvádění a prodej tradičního lidového umění, zpěvy, tance a divadlo.

Oblíbené jsou také komornější, ale pro některé právě proto kouzelnější Vánoce na starém městě na Piaristickém náměstí a staročeská ulička v Panské. Tam mohou letos zájemci vyrazit 15. prosince. Gospelové Vánoce budou na Piaristickém náměstí a živý betlém tamtéž 22. prosince, Ježíškova dílna bude na hlavním náměstí do 22. prosince.