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Černý panter opět spatřen v poli na Táborsku, žena stihla natočit video

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  13:19
Další poznatky o výskytu velké kočkovité šelmy na Táborsku získali jihočeští policisté. Tentokrát ji oznamovatelka zvládla i natočit, jak se pohybuje po poli. Zřejmě jde o černého pantera. Pokud by ho lidé zahlédli, mají to oznámit na policii a ke zvířeti se nepřibližovat.

Velká kočkovitá šelma už se minimálně několik týdnů pohybuje na Táborsku. U policie se setkávají informace od svědků, kteří zvíře zahlédli. Nyní se jedné z oznamovatelek podařilo šelmu také natočit.

Video je pořízené v neděli večer na několik desítek metrů v poli v okolí Dlouhé Lhoty. „Je to větší černé zvíře a může se jednat o velkou kočkovitou šelmu,“ potvrdila jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

V poli jsem viděla pumu, volala řidička na policii. Od šelmy prý byla deset metrů

Další telefonáty ohledně možného výskytu tohoto zvířete jsou nejčastěji právě z okolí Dlouhé Lhoty či nedaleké obce Roudná. „Zvíře je v pohybu, a může se tak objevit i na jiných místech, a to nejen na Táborsku,“ upozorňuje mluvčí.

První oznámení před dvěma týdny

Policisté vyrozuměli starosty přilehlých obcí a spolupracují s Krajskou veterinární správou a mysliveckými sdruženími. Zároveň vyzývají veřejnost, aby lidé byli obezřetní při pohybu v přírodě. Pokud šelmu uvidí, ať volají linku 158, a nepřibližují se k ní.

První informaci o výskytu černého pantera dostali policisté před dvěma týdny, kdy ji měla při cestě do práce u Ševětína vidět na zhruba deset metrů řidička, která si byla jistá, že spatřila nedaleko silnice velkou kočkovitou šelmu.

Výskyt pantera zaznamenali také loni v říjnu v okolí Týna nad Vltavou, tedy zhruba dvaceti kilometrů vzdušnou čarou od Ševětína. Šelmu tehdy spatřil myslivec - veterinář.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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