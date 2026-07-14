Žena jela v úterý kolem sedmé hodiny ranní do zaměstnání. Mezi Mazelovem a Ševětínem po pravé straně silnice u místa, jemuž se říká Soudné pole, spatřila zvíře, které vypadalo jako puma.
„Žena jela pomalu a zvíře viděla na zhruba desetimetrovou vzdálenost. Podle své výpovědi si je jistá, že se nejednalo o divoké prase či psa, ale právě o velkou kočkovitou šelmu,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
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Policisté o možném výskytu šelmy informovali starosty přilehlých obcí i krajskou veterinární správu a myslivecká sdružení. Například na Facebooku Mazelov či Ševětína se brzy objevilo upozornění na to, že se v okolí může pohybovat černá puma.
„V případě, že byste zvíře, které žena popsala jako velké, černé barvy s kulatýma ušima zahlédli, nepřibližujte se k němu a volejte na 158,“ upřesnila Krausová.
Možný výskyt pumy se řešil vloni v říjnu v okolí Týna nad Vltavou, což je zhruba dvacet kilometrů vzdušnou čarou od Ševětína. Šelmu tehdy spatřil myslivec veterinář.