Rekordní ceny nafty jízdenky zatím nezdražily, dopravci řeší budoucnost

MF DNES mapovala aktuální situaci. Pro cestující klasickými linkovými autobusy je dobrou zprávou, že vedení Jihočeského kraje chce ponechat tarify stejné jako doposud. Hejtmanství zároveň připravuje několik scénářů, jimiž chce na vysoké náklady reagovat.

„Minimálně do poloviny prosince, kdy se budou měnit jízdní řády, neplánujeme zdražování. Už teď mají lidé hlouběji do kapsy. Je jasné, že jsou mnozí na veřejné hromadné dopravě do zaměstnání či škol závislí,“ vysvětluje náměstek hejtmana Antonín Krák.

Současně jihočeští radní nechtějí rušit žádné linky, a to ani za cenu, že kraj bude mít vyšší náklady na udržení jejich současného počtu. „Snažíme se spíš reagovat na podněty starostů obcí a měst, kteří naopak požadují posílení některých linek,“ doplňuje náměstek hejtmana.

Vyšší náklady na provoz svých autobusů potvrzuje ředitel společnosti ČSAD Autobusy České Budějovice Vladimír Homola. Podle něho je pro podnik nutné reagovat na aktuální ceny pohonných hmot zvyšováním ceny svých služeb.

„Snažíme se takový postup mírnit také odkládáním některých investic do příštích let,“ říká Homola s tím, že konečnou cenu jízdného tvoří hlavně samosprávy a vedení kraje.

Nejhorší je to s plynem

Nejvíce se zdražování promítá u autobusů na plynový pohon, kterých mají v budějovické ČSAD výrazný podíl. „Věřím však tomu, že se ceny plynu opět brzy sníží. Jeho budoucnost nevidím špatně, ale bylo by třeba se daleko více zabývat moderními zdroji energie. Kvůli jejich absenci máme výrazně sníženou konkurenceschopnost oproti zahraničním firmám, na což doplácíme vyššími náklady na provoz,“ podotýká Homola.

V dohledné době by se neměla měnit cena jízdenek ani v MHD, a to v téměř všech městech. Například v Jindřichově Hradci neuvažují ani nad redukcí některých linek a podobná situace je rovněž v Písku, kde se snaží reagovat posílením spojů podle potřeby lidí.

„Očekáváme zvýšení zájmu obyvatel o hromadnou dopravu a snížení zátěže města automobilovou dopravou. O zvýšení ceny jízdného se tedy v tuto chvíli vůbec nediskutuje,“ potvrzuje místostarosta Písku Petr Hladík.

Zatíží to rozpočty

Podobně jsou na tom i v Českém Krumlově, kde se snaží snížit dopravní zátěž osobními automobily. „Je nám jasné, že to rozpočet o něco více zatíží, ale nechceme vykrývat rozdíl cen na úkor místních. Na konci kalendářního roku budeme srovnávat s dopravcem zvýšené náklady a pak se teprve uvidí, zda budeme muset upravit systém MHD,“ vysvětluje místostarosta Krumlova Josef Hermann.

Naopak v Českých Budějovicích už předem avizují, že ke zdražování jízdenek bude nutné v budoucnu přistoupit. Nyní zde stojí ta základní hodinová 20 korun.

„Ceny jsme upravovali už na začátku letošního roku a v nejbližší době je měnit nebudeme. Bohužel ale budeme muset zdražovat po konci současných fixací cen, za něž nakupujeme. U elektřiny předpokládáme nárůst výdajů, účty by se nám při současném využití mohly navýšit až pětinásobně na zhruba 80 milionů korun ročně,“ upozorňuje mluvčí Dopravního podniku města České Budějovice (DP) Barbora Smudková.

Zároveň zmiňuje, že podnik finančně výrazně zatěžují i nákupy dražších náhradních dílů pro autobusy a trolejbusy a rostoucí mzdy. Současně se ale podnik potýká s nedostatkem řidičů, které se pokouší motivovat vyššími odměnami.

„To vše se nám potkává se snížením počtu cestujících oproti předchozím rokům před koronavirem. Aktuálně proto pracujeme na návrhu změn v provozu MHD, který by vhodněji odpovídal využití spojů a umožnil nám vysoké náklady snížit,“ potvrzuje mluvčí DP.

Už před letními prázdninami firma v Budějovicích omezila provoz a některé linky jezdily méně často. Podobné by to mohlo být i od září.