Dražší bude teplo i voda, jihočeská města drží jen ceny za odvoz odpadu

Svoz odpadu, to je jediná základní položka, za kterou si v příštím roce nepřiplatí obyvatelé Českých Budějovic. Jinak se provoz domácností v krajském městě zdraží. Vyšší bude i cena jízdného v hromadné dopravě.

Částka 680 korun na osobu a rok. To je paušální sazba za svoz komunálního směsného odpadu, která bude pro obyvatele Budějovic platit i pro rok 2022. V důsledku meziročního nárůstu ceny za vodné a stočné ve výši 3,84 procenta se změní stávající cena za kubík. Místo 75,12 koruny tak bude od ledna platit nová ve výši 78 korun.

„Když se podíváme na růst inflace, cen potravin a především skokový růst energií, je navýšení cen vodného a stočného skutečně minimální. Navíc je celková cena za vodné a stočné dlouhodobě nižší než u srovnatelných měst v republice,“ srovnal náměstek budějovického primátora Ivo Moravec.

Zdražení vyčíslil ekonomický ředitel společnosti Čevak Miloš Trnka. „Průměrný dopad na jednoho odběratele při spotřebě 80 litrů vody za den představuje necelých sedm korun za měsíc,“ doplnil.

Ceny v roce 2022 Teplo v Kč/GJ České Budějovice 691,00

Tábor 706,00

Písek 794,64

Jindřichův Hradec 680,90

Strakonice 635,41

Český Krumlov 568,94 a 606,16/548,90 (podle dodavatele)

Prachatice 689,90 Vodné a stočné v Kč/m³ České Budějovice 78,00

Tábor 88,68

Písek 88,96

Jindřichův Hradec 78,49

Strakonice 112,44

Český Krumlov 91,93

Prachatice 82,48 Svoz odpadu v Kč/rok České Budějovice 680

Tábor 696

Písek 440

Jindřichův Hradec 500

Strakonice 0

Český Krumlov 744

Prachatice 500 Nájemné v městských bytech v Kč/m²/měsíc České Budějovice 75,40 (do konce ledna bude rada města jednat o zvýšení o inflaci)

Tábor 53,49

Písek 85,00

Jindřichův Hradec od 53,49

Strakonice 80,00

Český Krumlov 53,49

Prachatice od 53,49 Jízdné v MHD v Kč, plná cena České Budějovice 20

Tábor 16

Písek 20

Jindřichův Hradec 10

Strakonice 0

Český Krumlov 10

Prachatice nemají MHD

Vyšší bude i cena za teplo, konkrétně o osm procent. Odběratelé napojení na budějovickou teplárnu tak za gigajoul (GJ) nově zaplatí 691 korun. „Náklady na vytápění a ohřev teplé vody se při průměrné spotřebě pro běžnou domácnost navýší přibližně o 80 korun měsíčně,“ přiblížil Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva teplárny.

Nahoru půjdou také ceny městských bytů, přesněji o výši inflace. O částce by měla rada města rozhodnout do konce ledna. Ze 16 na 20 korun poskočila cena za plné jízdné v městské hromadné dopravě (MHD) a změna cen se dotkne také dlouhodobých kuponů. Zdarma budou nově jezdit důchodci starší 75 let, stačit jim bude průkaz totožnosti. Platnosti pozbývá kupon za deset korun, který si každoročně vyzvedávali.

Podražili kvůli úbytku turistů

Vodné a stočné podraží také v Českém Krumlově. Za kubík místní odběratelé zaplatí o 5,64 koruny více, což představuje meziroční nárůst o 6,5 procenta.

„Na zvýšení se významně podílel pokles spotřeby vody ve službách kvůli propadu cestovního ruchu,“ uvedl místostarosta Josef Hermann. Zároveň dodal, že pokud v roce 2022 dojde k oživení ekonomiky, lze očekávat, že ceny vodného a stočného od roku 2023 již dále neporostou. Krumlovští si o 48 korun ročně připlatí i za odvoz odpadu. Naopak beze změn zůstávají ceny nájemného v městských bytech, tepla a MHD.

Obyvatelé Tábora nebudou muset v příštím roce platit více za MHD ani za svoz odpadů. Ten je už od roku 2019 stanovený na 696 korun ročně. „Aby byly plně hrazené náklady na jeho likvidaci, musel by se poplatek pohybovat okolo 1 200 korun. Město tedy stále přispívá na významnou část nákladů na likvidaci odpadů,“ doplnil starosta Štěpán Pavlík. Stejnou cenu si oproti jiným městům udrží i vodné a stočné.

Rostoucí inflace však donutila podražit i společnost Bytes Tábor. Lidé, kteří od ní odebírají teplo, tak zaplatí za GJ o 32,71 koruny více. „Předběžnou cenu tepla navyšujeme oproti roku 2021 o 4,8 procenta. Při předpokládané spotřebě zhruba 25 GJ na běžnou rodinu se jedná o navýšení výdajů kolem 818 korun ročně a 68 korun měsíčně,“ upřesnil jednatel společnosti Ondřej Semerák.

Ani v Písku v příštím roce nepodraží svoz odpadů, stejně jako nájemné. Tím ale dobré zprávy pro místní končí. Zbylé položky podraží. Nepříznivý vývoj cen na trhu s energiemi musela v novém ceníku zohlednit i Teplárna Písek. Podle místostarosty Ondřeje Veselého však bude přesto i nadále nabízet teplo a teplou vodu za dostupnou cenu.

„Teplárna se díky spuštění nového kotle na biopalivo vyhnula zvýšení ceny tepla o více než 80 procent, protože na ni nedopadne razantní nárůst cen emisních povolenek,“ vysvětlil. Lidé ve standardním bytě 3+1 tak zaplatí asi o 285 korun měsíčně více.

Levnější lístek při platbě kartou

O 3,23 koruny se zvedne také cena za kubík vody. K neobvyklé změně dochází v MHD. Původní cena plného jízdného se z 16 korun sníží na 12 korun, ale jen pro ty, kteří u řidiče zaplatí kartou. Ostatní za jízdenku zaplatí nově 20 korun.

„Město se tak snaží motivovat cestující k bezhotovostním platbám, aby se zrychlilo jejich odbavení a spoje nenabíraly zpoždění,“ objasnila mluvčí Petra Měšťanová.

V Jindřichově Hradci a Prachaticích se pro rok 2022 zvýší pouze cena za vodné a stočné. Prachatice navíc drží cenu za odpady na stejné úrovni už 14 let. Ve Strakonicích naopak za svoz komunálu neplatí vůbec, stejně jako za MHD. Nájemné ani teplo se zde nezdraží. Pouze za vodné a stočné Strakoničtí zaplatí o 8,65 koruny na kubík více.