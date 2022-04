Ceny domů a bytů na jihu Čech se ustálily, klesat ale hned tak nebudou

Reality iDNES.cz Chcete si pořídit byt či dům? Vybírejte z široké nabídky nemovitostí na Reality.iDNES.cz.

Loni rostly ceny bytů a domů obrovským tempem, nyní se strmý vzestup začíná zpomalovat, a to i na jihu Čech. Může za to v některých případech i menší zájem kupujících.

„Sice se to na cenách ještě dramaticky neodráží, ale tempo skutečně zvolňuje. Z posledních dostupných údajů vidíme, že se křivka růstu pomalu zploštila a nyní zůstává v rovině. Dolů ale zatím nemíří,“ vysvětluje realitní makléř Ivan Horňák. Dodává, že pokud někde cena klesne, je to spíše důsledek chybného odhadu nemovitosti.

Podobnou zkušenost má také makléřka Petr Wölflová z kanceláře Realdomus. Za posledních 14 dní rezervovala v původní ceně všechny nemovitosti, které měla v nabídce.

„Zlevňovat jsme zatím nijak nemuseli, ale je znát, že tempo růstu cen se skutečně zpomaluje. Vliv na to má i slabší nabídka nemovitostí, kterých není tolik, aby mohla cena klesat,“ myslí si Wölflová.

U části z nich ale propad zaznamenala kancelář Re/Max, a to v některých případech dokonce až o 20 procent. „Zatímco loni v létě se prodával byt 2+1 v osobním vlastnictví zhruba za 3,2 milionu korun, nyní je stejný nebo obdobný za 2,6 milionu,“ potvrzuje majitel prachatické pobočky Re/Max Jan Stárek. Na trendu se podle něj podepisuje i pandemie covidu a v menší míře i obavy lidí z války na Ukrajině.

Wölflová si také všímá, že zájemci o rodinné domky nebo byty jsou při výběru daleko opatrnější. Zpravidla vyrážejí obhlédnout více adres, než si na jedné z nich domluví rezervaci.

„Měla jsem teď čtyři domy v nabídce, kde to bylo jasně patrné. Dříve stačilo daleko méně prohlídek na rezervaci. Nemyslím si však, že by zájem zcela opadal,“ připouští. S tím ale nesouhlasí Horňák, který si všímá výrazného úbytku zájemců.

„Dříve jsme jich měli pět až sedm, nyní je to jen zlomek. Mohu potvrdit, že se na tom podepisují jak ceny energií, tak i zvýšené úrokové sazby,“ uvádí. Naráží tím na skutečnost, že právě současné nastavení hypoték je překážkou pro spoustu lidí. Ti pak musí své plány s koupí nebo stavbou přehodnotit a mnohdy odložit.

Česká národní banka navíc před několika dny navýšila sazbu až na pět procent, ve skutečnosti se tak v ostatních bankách může vyšplhat i nad šest procentních bodů.

Hypotéka se pak stává často nedosažitelnou i pro spoustu lidí ze střední třídy. „I kvůli tomu se na nemovitosti budou stále více orientovat majetnější, kteří tím uloží své peníze,“ domnívá se Horňák.

Bohatí kupovali za hotové

To ale podle Wölflové zatím zcela nenastalo, i když to mnoha lidem komplikuje plány na pořízení bytu či domu.

„Co mám zprávy od finančních poradců, hypotéky se stále uzavírají. Pro klienty je to i přes navýšení úrokové sazby stále zajímavá varianta, je to svým způsobem i výhodná investice. Samozřejmě počet hypoték za takových podmínek musel klesnout, ale trh se úplně nezastavil,“ říká.

Stárek si také všímá, že nemovitostí v kraji i v celém Česku nadále ubývá. „Aby do nich byli lidé ochotní investovat, musejí mít dostatečnou kvalitu. Jenže právě takové domy či byty jsou teď výrazně nedostatkové zboží, čehož si všímám i na jihu Čech,“ míní Stárek.

Klienti jich hodně nakoupili hlavně v minulém roce, kdy takto často investovali bohatší zájemci.

„Viděli jsme to i na tom, že nám spousta lidí platila hotově bez hypotéky. To se ale letos výrazně změnilo a máme u nás hlavně zájemce, kteří koupi chtějí řešit přes hypotéku, a to i přes tak vysoké úrokové sazby,“ popisuje situaci makléřka Kateřina Navrátilová z kanceláře RK Stejskal s tím, že kvůli válce byl poslední tři týdny na trhu s realitami znatelný útlum.