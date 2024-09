U nové haly v Budějovicích postaví také parkovací dům. Stát mají v roce 2028

Je to už 12 let, kdy město České Budějovice vyhlásilo architektonickou soutěž na Centrum halových sportů. Projekt nakonec krachl a stejný osud potkal i jeho nástupce. V obou případech mělo nové zařízení nahradit současnou halu u řeky Vltavy.

Teď je tady třetí pokus, který je ovšem v mnoha ohledech jiný. Za projektem stojí Jihočeský kraj a především nové Centrum míčových sportů (CMS) má stát na jiném místě, u výstaviště a křižovatky Husovy třídy a Dlouhé louky. Hotové má být v roce 2028. Bude multifunkční, poslouží pro kulturní akce i kongresy.

Hejtmanství tento týden oznámilo, že vyhlašuje mezinárodní architektonickou soutěž na Centrum míčových sportů v Českých Budějovicích.

Budoucí účastníci předloží do konce roku svá portfolia. Na základě nich komise vybere tři až devět soutěžních týmů. Ty už ve druhém kole připraví návrhy, které odborníci i politici posoudí anonymně. Oceněné týmy si mezi sebe rozdělí 9,4 milionu korun.

„Termín pro podání soutěžních návrhů je stanovený na začátek dubna 2025. Hodnocení návrhů by mělo být v květnu a v červnu výsledky představíme veřejnosti,“ upřesnil vedoucí krajského odboru regionálního rozvoje a územního plánování Petr Hornát.

CMS má mít kapacitu pět tisíc míst k sezení a má splňovat požadavky na hrací plochy pro všechny halové míčové sporty. To znamená rozměry 30 krát 50 metrů s výškou 13 metrů. Odhadovaná cena stavby je 1,3 miliardy korun.

Multifunkční zařízení má fungovat tak, že se tam jeden den uskuteční zápas a už za několik hodin bude prostor připravený pro koncert, aby tam pak další den začal například kongres. Bez toho by celý projekt vůbec nevycházel ekonomicky.

Na samotné výstavbě by se měl kromě kraje podílet i stát. Centrum má ročně přilákat 25 až 40 tisíc návštěvníků kulturních akcí a dalších 90 až 120 tisíc fanoušků sportu. Studie proveditelnosti také říká, že by měl tento projekt znamenat za dalších třicet let fungování celkový přísun financí ve výši 7,5 miliardy.

Projekt má odstartovat rozvoj celé části města

„Architektonická soutěž se nesoustředí pouze na Centrum míčových sportů, ale na celou lokalitu. V místě vznikne i parkovací dům. Bez toho bychom CMS ani nezkolaudovali. Dále se postupně změní vstup na výstaviště, kde budou i nové administrativní budovy. A úprav se dočká také prostor před tímto areálem, kde vznikne vlastně nové náměstí,“ vyjmenoval hejtman Martin Kuba.

A ani tím by to nemělo končit, tento velký projekt má odstartovat dlouhodobý rozvoj celé části města nedaleko levého břehu Vltavy. To znamená další proměnu výstaviště, ale rovněž parkovacích ploch naproti přes silnici.

Samotný projekt Centra míčových sportů pečlivě sledují třeba také zástupci volejbalistů Jihostroje. Mezi nimi i František Adler, který se příští rok stane prezidentem klubu, ale už nyní ho reprezentuje při jednáních o výstavbě nové haly.

„Všechno jde podle plánů, byť přímo nejednám s ministerstvem. Jsem v kontaktu s Jihočeským krajem. Myslím, že i z mojí profese (působí v architektonicko-projekčním Ateliéru A1, pozn. red.) dokážu říct, že se to do roku 2028 dá zvládnout. Nicméně opravdu to ukážou až výsledky soutěže,“ konstatoval.

Zmínil, že jednotlivé sportovní svazy si řekly, co by v hale chtěly. „Budova v takové hodnotě by měla být využívaná na sto procent,“ podotkl Adler. Jako odchovanec Jihostroje je zároveň rád, že stará hala zůstane. „Protože kdyby se zbourala a postavila na stejném místě nová, nezískáte novou budovu. Přetlak na tělocvičny v Budějovicích je velký,“ dodal.