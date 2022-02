Centrum Bazalka se rozšíří, získá prostor pro deset dospělých s handicapem

V úterý stavba nového domu v Hlinské ulici v Novém Vrátě na okraji Budějovic oficiálně začala. Současná kapacita sociálních služeb totiž není dostatečná.

Bazalka tak bude moci rozšířit nabídku pro dalších deset dospělých klientů s těžkým kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra. Objekt pomůže i lidem s kombinovaným postižením, kteří trpí epileptickými záchvaty.

Kromě samostatných pokojů nebudou v domě chybět ani společné prostory či zastřešená terasa. Klienti v novém domově získají jak potřebnou péči v rodinné atmosféře, tak i lepší možnost k zařazení do běžné společnosti.

Pro rodiče klientů je stavba centra velkým snem. Jsou rádi, že jejich potomci získají jistotu trvalé péče, a těší je, že se budou všichni znát už z předchozích služeb.

„Nevěřila jsem, že se něco takového uskuteční. Jsem vděčná Bazalce za to, že má chuť dál a dál pomáhat svým klientům. Lidé v ní by si mohli říci, že pro nás službu už nemají a potřebují místo pro další klienty. Ale jim není jedno, co s našimi dětmi bude,“ cení si Václava Welserová, maminka dospělého Štěpána s diagnózou středně těžká mentální retardace a autismus.

„Kdo nemá dítě v nějakém stupni postižení, tak neví, co všechno Bazalka dělá pro nás, pro rodiče. Patří jim velké díky, že se nevzdali a dotáhli projekt do konce,“ přidává se další z rodičů, Jiří Zpěváček.

Klienti potřebují hodně podpory a neustálý dohled. Proto jim budou k dispozici asistenti 24 hodin denně. Personál jim také připraví denní program tak, aby se zapojovali do nakupování, přípravy jídla, úklidu či praní prádla.

„Zatím máme hotovou základovou desku. Až bude stavba dokončená celá, budeme tady mít zázemí pro naše klienty z denního a týdenního stacionáře. Nestěhujeme se s Bazalkou, jen se rozšiřujeme,“ upřesnila zakladatelka a ředitelka Centra Bazalka Vanda Polívková.

Výstavba potrvá přibližně 15 měsíců. Provoz nově vzniklého centra bude financovat Jihočeský kraj. Projekt získal z grantů Evropské unie více než 27 milionů korun.

Spoluúčast financování za Bazalku uhradí výrobce pálených cihel Wienerberger. Zdarma poskytne na stavbu materiál za tři miliony korun. „Stojíme na startu nové etapy nového domova. Jsme za spojení moc rádi, chceme také pomáhat,“ říká ředitel společnosti Daniel Jeřábek.

„Museli jsme se vcítit do toho, jaké potřeby klienti mají. Primárně to bude rodinný dům, ve kterém se budou lidé cítit dobře. Chtěli jsme, aby to bylo co nejpříjemnější. Využili jsme barvy, dřevo a částečně zelenou střechou,“ popisuje projekt architekt Jan Klein. Součástí areálu bude i park.