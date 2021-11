Arpida shání peníze na nové centrum pro dospělé klienty s handicapem

Služeb Arpidy nyní využívá denně 190 dětí a dospělých s tělesným a kombinovaným postižením. Pro dalších zhruba 2 500 lidí z celého kraje centrum zajišťuje ambulantní péči. Stávající kapacity ale nestačí.

Vedení Arpidy, která v Českých Budějovicích funguje už 28 let, se proto rozhodlo pro stavbu nového areálu se třemi budovami s podkrovím. Dvě jsou součástí první etapy a mají stát do konce roku 2023. Teď je nejdůležitější sehnat peníze.

Arpida+ campus životních příležitostí, tak se nazývá nový projekt centra. Plánované prostory by měli využívat primárně dospělí klienti, o které se Arpida starala do jejich 26 let.

Podle ředitele Marka Wohlgemutha mají tito lidé před sebou ještě dlouhý kus cesty k tomu, aby těch 26 let nějakým způsobem využili a našli vlastní samostatný život. Ten by měl pokračovat mimo Arpidu. „Chceme pro ty lidi hledat příležitosti. Je to potřeba, která dává smysl a vizi jejich dosavadnímu snažení,“ uvádí.

V novém komplexu budov jsou pro ně plánovány služby denního stacionáře, sociálně terapeutických dílen, sociální a pracovní rehabilitace nebo fyzioterapie. K dispozici bude také administrativní a technické zázemí. Po úplném dokončení může projekt nabídnout služby až 70 lidem.

Arpida na něj získala z Integrovaného regionálního operačního programu dotaci ve výši 51 milionů korun, ale další desítky milionů bude ještě potřebovat. Čerpání peněz z evropských fondů je časově omezené.

„Abychom mohli prostředky z přislíbené dotace na první etapu projektu použít, musí se začít stavět nejpozději v březnu příštího roku,“ říká Wohlgemuth. Stavba pak musí být hotová do konce roku 2023. Druhá etapa se zbývající třetí budovou bude následovat.

O dalších zdrojích jedná vedení Arpidy s městem České Budějovice a Jihočeským krajem. Za vlastní cíl si dalo sehnat do konce letošního roku 25 milionů. Tato potřeba vznikla v důsledku neočekávaného nárůstu cen materiálu a stavebních prací.

Zmíněnou částku se pokusí vybrat prostřednictvím celorepublikové benefiční kampaně nazvané I malá pomoc přináší velkou naději. Do veřejné sbírky mohou dárci z řad jednotlivců i firem přispívat na webové stránce arpidaplus.cz.

Součástí kampaně bude také medializace problematiky zařazování dospělých lidí s postižením do běžného života a několik dalších souběžných akcí, které budou končit symbolicky na Štědrý den.

Zapojilo se do ní hned několik známých osobností. Hlavní tváří propagačního videa se stal herec a budějovický rodák Jiří Mádl. Pro účely kampaně vznikla také píseň Papírový lodě, kterou napsal Robin Král a zhudebnil Jan Lstibůrek. Kromě Mádla v ní zpívají také Tomáš Klus, Pokáč, Márdi z Vypsané fiXy a Kateřina Marie Tichá.

Kampaň podpoří i Andělská aukce 13. prosince. Uzavře ji charitativní utkání hokejistů budějovického Motoru, kteří ho 23. prosince odehrají ve speciálních Arpida dresech.

Vybudování prostor pro dospělé klienty vítá i 27letý Radek Benýšek, který Arpidu navštěvuje od tří let. „Pro nás jako pro dospělé je možnost postavit nové budovy skvělá. Bude to pro nás další důležitá životní etapa,“ říká.