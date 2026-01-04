Nákup povolenek zdraží lidem v Písku teplo, Budějovice drží ceny roku 2025

Autor:
  10:49
V jihočeských městech se pro rok 2026 rýsuje velmi rozdílný vývoj cen. Zatímco České Budějovice a Český Krumlov drží prakticky všechny poplatky beze změny, jiná města hlásí úpravy. Tábor zvyšuje cenu vodného a stočného, naopak Strakonice oznamují mírné zlevnění vody, stejně jako Prachatice. Většina okresních měst drží ceny tepla, proti tomu Písek a Jindřichův Hradec zdraží.

Teplárna Písek | foto: archiv města Písek

Nejvýraznější změnu v kraji pocítí Písečtí, kde zdraží teplo a také mírně vodné a stočné. Cena tepla pro většinu odběratelů vzroste o 142,20 koruny za GJ bez DPH, tedy o patnáct procent.

„Od roku 2026 je teplárna znovu zařazená do systému povinného nákupu povolenek, což znamená další náklad ve výši zhruba 43,3 milionu korun. Tato obrovská částka bude promítnuta do koncové ceny tepla,“ vysvětlila ředitelka Teplárny Písek Andrea Žáková.

Starosta Michal Čapek doplnil, že cena tepla se zvyšuje pouze o náklady na nákup povinných emisních povolenek. Majitel průměrného bytu 3+1 v zatepleném domě tak zaplatí zhruba o 340 korun měsíčně více.

Lehce se v Písku zvýší poplatek za vodné a stočné. „Za metr krychlový vody občané zaplatí o jednu korunu a necelých osmdesát haléřů více než nyní. Zvýšení ceny tak nedosahuje ani hodnoty inflace,“ uvedla místostarostka Petra Trambová. „Zvyšujeme ale nájemné, které městu hradí společnost Čevak. Musíme si totiž vytvořit finanční rezervu na připravovanou rekonstrukci naší čistírny odpadních vod za zhruba 500 milionů v letech 2027 až 2029,“ dodala.

V referendu řekli spalovně ne. Teď v Písku netuší, čím budou vytápět byty i školy

České Budějovice ponechávají ceny vodného a stočného (93,15 Kč/m3), svozu odpadu (960 Kč), tepla (914,93 Kč/GJ) i MHD na úrovni loňského roku. „Snažíme se držet ceny extrémně nízko a jsme tedy velmi levným městem,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Maroš.

Beze změny zůstávají i poplatky za psa, kde město nabízí slevu lidem nad 65 let. Novinkou je pouze sjednocení ceny veřejného bruslení na 50 korun pro děti i dospělé. Poplatek za odpad se nově rozkládá do dvou splátek, aby byl pro domácnosti lépe zvládnutelný.

Výraznějších změn se nemusí obávat v Českém Krumlově. O 0,18 procenta klesá cena vodného a stočného, a to ze 119,69 na 119,48 Kč/m3. Ostatní částky zůstávají beze změny. Svoz komunálního odpadu činí 744 Kč ročně, za teplo zaplatí Českokrumlovští 805,28 Kč/GJ. Nemění se ani poplatky za psa.

V Táboře se mění pohyblivá složka vodného a stočného, která vzroste na 116,23 Kč/m3. „Při průměrné spotřebě je to navýšení o 195 korun za rok,“ uvedl mluvčí města Luboš Dvořák.

V Budějovicích zdražuje teplo, voda i MHD. Odpad dokonce skoro o tři stovky

Cena tepla se zvedá z 873,75 Kč/GJ na 898,75 Kč/GJ, protože podle města rostou vstupní náklady. Společnost Bytes Tábor část zvýšených nákladů pokryje z vlastních zdrojů, aby se zdražení nepromítlo plně do cen pro domácnosti. Beze změny zůstává svoz odpadu (960 Kč) i poplatky za psa, kde město nabízí výrazné slevy seniorům nad 65 let i nad 80 let.

S opačnou zprávou přichází strakonická radnice. „Vodné a stočné v roce 2026 mírně zlevní,“ uvedla mluvčí města Markéta Bučoková. Konkrétně jde o rozdíl -1,1 procenta na 128,68 Kč/m3. Důvodem je podle mluvčí konec podmínek udržitelnosti dotace na rekonstrukci úpravny vody, což městu umožňuje stanovit cenu podle běžných předpisů.

MHD a poplatek za svoz komunálního odpadu zůstává ve Strakonicích zdarma, nájemné v městských bytech se také nemění, stejné zůstávají rovněž poplatky za psy.

V Hradci bude dražší teplo

Lidé v Prachaticích by mohli oproti minulým rokům mírně ušetřit. A to kvůli snížení ceny za vodné a stočné. „Je dobrou zprávou, že se v roce 2026 v Prachaticích díky příznivějším podmínkám snižuje cena vodného a stočné o zhruba 4,4 koruny za metr krychlový na částku 98,57 Kč včetně 12procentní DPH. Samozřejmě k energetickému vývoji cen je potřeba mít po zkušenostech minulých let respekt, neboť je zde velká závislost na dění na mezinárodním poli,“ komentoval výsledek jednání rady města starosta Jan Bauer.

Ostatní částky se nemění. Cena tepla je stejná jako loni – 1 198 Kč/GJ. Prachatičtí zaplatí za vývoz popelnic 500 Kč.

V Prachaticích výrazně podražilo teplo, v Budějovicích svoz odpadu a MHD

V Jindřichově Hradci upraví poplatky jen částečně. Vodné a stočné se zvyšuje minimálně, a to z 97,04 na 97,14 Kč/m3. Výraznější změna nastává u tepla, kde zálohová cena stoupá z 963 na 1 052 korun za GJ (včetně DPH). Město však upozorňuje, že jde o předběžnou cenu, která bude po topné sezoně vyúčtována a případné přeplatky budou domácnostem vráceny na počátku roku 2027.

Poplatky za svoz odpadu zůstávají stejné jako loni, základní sazba činí 650 korun ročně, děti do šesti let a senioři nad 65 let platí 500 korun. „Beze změny zůstávají i poplatky za psy, které se liší podle typu bydlení a věku majitele. Nejvýraznější změnou je zdražení jízdného v MHD, kde se cena základní jízdenky zvyšuje z 10 na 15 korun,“ uvedla mluvčí radnice Karolína Bartošková.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Plná parkoviště, dlouhé fronty u lanovek. Lidé vzali sjezdovky na jihu Čech útokem

Před Silvestrem lyžařská střediska praskají ve švech

Tisíce lyžařů denně plní velké šumavské areály. Parkoviště jsou už ráno plná, u lanovek se tvoří fronty. S tím musí návštěvníci počítat, protože vánoční prázdniny patří k vrcholům zimní sezony....

S děsivým dortem Češka uspěla v Anglii. Chtěla jsem hezký horor, ne krev a střeva, říká

Premium
Cukrářka a pekařka Lucie Charvátová založila firmu Crazy Cakes a vyrábí...

Mně vždycky chutnalo sladké, říká pětatřicetiletá Lucie Charvátová z Otěvěku u Borovan na Českobudějovicku. Než se dostala k pečení dortů, starala se například o krokodýly. Letos zazářila na...

Emil je divně krotký. Až bude mít půl tuny, v říji může být zle, říká šéf NP Šumava

Premium
Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený. (2. ledna 2026)

Už přes deset let šéfuje Pavel Hubený Správě NP Šumava. Je tak nejdéle sloužícím ředitelem od založení národního parku v roce 1991. V novoročním rozhovoru pro iDNES.cz se ohlíží za konflikty i...

Pyrotechnika utrhla muži obě ruce. Policie ho viní z nedovoleného ozbrojování

Ilustrační snímek

Při silvestrovských oslavách v Českých Budějovicích pyrotechnika vážně zranila jednoho muže. Explodovala mu v rukou. Případ policie vyšetřuje jako nedovolené ozbrojování. Policie v kraji přijala...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Nákup povolenek zdraží lidem v Písku teplo, Budějovice drží ceny roku 2025

Na příjezdové silnici od Písku do Smrkovic stojí teplárna, v jejímž areálu je...

V jihočeských městech se pro rok 2026 rýsuje velmi rozdílný vývoj cen. Zatímco České Budějovice a Český Krumlov drží prakticky všechny poplatky beze změny, jiná města hlásí úpravy. Tábor zvyšuje cenu...

4. ledna 2026  10:49

Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku

Policejní zátah se zaměřením na legálnost pobytu cizinců v jedné z ostravských...

Jihočeská policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku, podrobnosti k případu nezveřejnila. Podle kriminalistů však nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí, uvedla na sociální síti X.

3. ledna 2026  16:57

Basketbal na vozíku hraje profesionálně a říká: V Itálii na zápasy létáme

Hendikepovaný sportovec Jan Herman ze Strakonic. (2. ledna 2026)

Jan Herman začínal po nehodě s florbalem a basketbalem na vozíku v Českých Budějovicích. Zároveň vystudoval práva na Západočeské univerzitě v Plzni, kde byl prvním studentem na vozíku, ale odmítl...

3. ledna 2026  12:24

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

2. ledna 2026  20:59

Emil je divně krotký. Až bude mít půl tuny, v říji může být zle, říká šéf NP Šumava

Premium
Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený. (2. ledna 2026)

Už přes deset let šéfuje Pavel Hubený Správě NP Šumava. Je tak nejdéle sloužícím ředitelem od založení národního parku v roce 1991. V novoročním rozhovoru pro iDNES.cz se ohlíží za konflikty i...

2. ledna 2026

Dispečink na D3 spatřil auto v protisměru, řidič ujel několik desítek kilometrů

Od neděle 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými...

Policie v pátek dopoledne zhruba na dvacet minut uzavřela dálnici D3 směr Praha - České Budějovice - Kaplice. Dispečink zaznamenal na kamerách vozidlo jedoucí v protisměru. Jelo od Kaplice na Prahu,...

2. ledna 2026  11:06,  aktualizováno  11:43

Soud zrušil část územního plánu v Lipně nad Vltavou. Žalobu podal podnikatel

Jedním z posledních developerských projektů dokončených na levém břehu přehrady...

Lipensko je pro developery stále těsnější. Ukazuje to spor v obci Lipno nad Vltavou, který v listopadu řešil krajský soud. Zrušil část územního plánu předloni schválenou zastupiteli. Důvodem jsou...

2. ledna 2026  9:22

Rok 2026 na jihu Čech: další úseky dálnice D3 i nový most přes Malši v Budějovicích

Ocelovou konstrukci estakády na dálnici D3 svařují na místě a postupně ji...

Jihočechy čeká v novém roce třeba olympijský festival na budějovickém výstavišti, stavba obchvatu Tábora i nové Alšovy galerie. Dopravu v krajském městě zkomplikují práce na novém mostě Kosmonautů....

1. ledna 2026  10:52

Pyrotechnika utrhla muži obě ruce. Policie ho viní z nedovoleného ozbrojování

Ilustrační snímek

Při silvestrovských oslavách v Českých Budějovicích pyrotechnika vážně zranila jednoho muže. Explodovala mu v rukou. Případ policie vyšetřuje jako nedovolené ozbrojování. Policie v kraji přijala...

1. ledna 2026  9:35

Muž v Táboře vypadl ze šestého patra, s těžkými zraněními přežil. V bytě se slavilo

Ilustrační snímek

Kriminalisté v Táboře vyšetřují pád muže ze 6. patra. V bytě tou dobou probíhala oslava. Muž utrpěl velmi vážná zranění, se kterými ho zdravotníci letecky transportovali do nemocnice v Českých...

31. prosince 2025  21:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

S děsivým dortem Češka uspěla v Anglii. Chtěla jsem hezký horor, ne krev a střeva, říká

Premium
Cukrářka a pekařka Lucie Charvátová založila firmu Crazy Cakes a vyrábí...

Mně vždycky chutnalo sladké, říká pětatřicetiletá Lucie Charvátová z Otěvěku u Borovan na Českobudějovicku. Než se dostala k pečení dortů, starala se například o krokodýly. Letos zazářila na...

31. prosince 2025

Pět hasičů se zranilo při zásahu u požáru sauny na Českokrumlovsku

Pět hasičů utrpělo zranění při hašení sauny v domě s apartmány na náměstí v...

Pět hasičů skončilo v nemocnici poté, co při úterním požáru sauny v Horní Plané na Českokrumlovsku utrpěli zranění. Měli různé popáleniny nebo se nadýchali kouře. O vývoji situace novináře...

31. prosince 2025  9:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.