Potrhané žaluzie za okny, z nichž se odlupuje bílý nátěr, prázdné parkoviště, jehož vjezd zahrazuje stojan na kola se značkou informující, že jde o soukromý pozemek. Kancelářská budova na rohu Čechovy ulice v jižní části krajského města utichla. Její nájemci ji už opustili, což naznačuje i vyklizený dvůr, kde donedávna fungoval autoservis.
Skončila i Jídelna Dohoda, jež sídlila v přízemí. „Provoz byl ukončen z důvodu vypovězení nájemní smlouvy ze strany majitele objektu,“ napsali v reakci na dotaz iDNES.cz její zástupci. O budoucím využití budovy nemají informace, nadále se plánují věnovat rozvozům jídel pro malé odběratele i výrobní závody.
|
U Sirkárny bude osmipatrový bytový dům. Město chce proměnu průmyslové oblasti
Konec jednotlivých provozů tak vyvolává otázku, co se v místě chystá. Vlastníkem objektu je společnost Home Port Real. Jedním z jejích majitelů je Karel Šandera. „Budeme tam stavět nový dům. Budova tak, jak nyní je, půjde k zemi. Ještě řešíme, kdy to bude, ale budeme se snažit co nejdříve. Bourat i stavět bychom chtěli začít už letos,“ naznačil plány.
Developerské projekty v Budějovicích a okolí
Projekt Za univerzitou: nedaleko Branišovské, Jihočeské univerzity, mezi sídlištěm Máj a Švábovým Hrádkem, postupně až 1 500 bytů.
Pozn.: Jedná se o výběr aktuálních developerských projektů.
Stavbu nicméně nezdemolují kompletně, některé její nosné prvky zůstanou. Donedávna byla největším nájemcem v objektu stavební firma Doprastav, která pracovala i na stavbě dálnice D3. Její zaměstnanci obsazovali zhruba jeho polovinu.
Šandera vysvětlil, že poté, co firma dala výpověď, už nebylo možné budovu nadále provozovat. Roli sehrálo i to, že je ve špatném stavu a drahá na provoz. „Zvažovali jsme rekonstrukci, ale to by se nevyplatilo. Nešlo s tím nic dělat, tak je lepší to zbourat a postavit nový dům,“ přiblížil.
Nová stavba by měla být zhruba stejně velká jako ta stávající. Nepůjde však jen o kancelářskou budovu, její součástí mají být kromě administrativní části i byty nebo občerstvení. Na přilehlých pozemcích vzniknou podle Šandery parkovací stání a zeleň. To všechno ve velmi žádané oblasti Českých Budějovic.
Jedním z pozůstatků po nyní již bývalých nájemcích je žlutá plachta Centra setkávání, která stále visí na šedé fasádě. Také jeho aktivity se od ledna přesunuly na jinou adresu. Provozovatelka centra Dagmar Celbová rovněž poukázala na provozní náklady. „Majitelé byli solidní a vstřícní, ale nedivím se, že to nechtějí hradit ze svého. Budova je extrémně náročná na provoz,“ uvedla.
|
Pod Hůrami postaví čtvrť se školou i halou. Hotová má být za tři roky
Náměstek primátorky Lubomír Bureš zmínil, že jde o stavbu soukromého investora a město se k ní vyjadřuje. „Správa veřejných statků jim dala do podmínek, že musí vyřešit chodník, který v okolí chybí. Investoři ale byli vstřícní a došlo tam k dohodě,“ řekl. Při stavbě se má kromě bezpečné cesty pro pěší vyřešit i stání a parkování vozidel.
Opuštěná kancelářská budova stojí na ploše, již zčásti ohraničuje Čechova ulice, další bariéru tvoří Mlýnská stoka. Od areálu teplárny ji odděluje pás garáží, mezi nimiž leží autoopravna. Nabízelo by se tak záměr rozšířit na celý blok. Šandera nicméně odmítl, že by se chystali usilovat i o tyto pozemky, protože patří velkému množství vlastníků.
Poukázal však na to, že podle územního plánu by na jejich místě mohl vyrůst parkovací dům. Náměstek Bureš potvrdil, že jde opravdu o jednu z vytipovaných lokalit pro stavbu tohoto typu. Dodal však, že vykoupit garáže je téměř nemožné, protože parkovací dům není veřejně prospěšná stavba. Budějovice navíc připravují nový územní plán.
Ačkoli už ten současný zakazuje stavbu a rozšiřování nových hromadných garáží, tyto objekty na místě vydrží do konce své životnosti. Zmínil také, že za současné situace by vznik parkovacího domu znamenal zavlečení hustší dopravy do rezidenční části Mladé ze směru od Trhových Svinů. „Zatím město určitě neplánuje, že by na místě garáží vznikl parkovací dům,“ uzavřel Bureš.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz