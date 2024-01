Na protézu už nedošlo. Čápa, který kvůli pasti přišel o nohu, museli utratit

Čáp se 7. dubna 2023 chytil za nohu, kterou mu past téměř amputovala. „V okovech byl skřípnutý nejspíše dva dny. Svědci nám popsali, že ptáka na místě viděli již předešlý den, jen je nenapadlo, že by mohl být zraněný,“ popsal útrapy zvířete Libor Šejna ze záchranné stanice v Makově a připomněl, že používání želez působí zvířatům trýznivou bolest, a je proto již řadu let zakázané.

Veterináři po mnoha vyšetřeních vyloučili šanci na záchranu nohy a došli k závěru, že je potřeba její odumřelou část odstranit. Nahradit ji měla protéza.

„K podobným úrazům u ptáků dochází často a náš čáp tak mohl být i ‚průkopníkem‘ nového způsobu léčby. Využili jsme bezplatné nabídky firmy Protetika Medica na výrobu protézy na míru. Po desítkách hodin modelování a neustálého vylepšování protézy se nakonec musel udělat nový otisk pahýlu nohy, protože od úrazu došlo k zeslabení. Tak se začalo nanovo,“ vyprávěl Šejna.

Noha se ale neuzdravovala a čáp se nezotavoval. Nakonec by pro něj život znamenal jen utrpení.

„Léčení v Kralupech jsme museli ukončit. Pahýl nohy se zanítil, odumřel a další léčba by dobrý výsledek pro čápa již nepřinesla. Bylo to pro nás všechny velmi těžké rozhodnutí, ale kdyby někdo nenalíčil železa na vydru, do kterých se čáp chytil, nikdy k tomu nemuselo dojít,“ konstatoval Šejna a doplnil, že s čápem při cestách na kontroly najezdili 1 500 kilometrů.