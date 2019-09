Diváci v Campu Q vybírali tři mimozešťany, kteří mohli do světa lidí

„Sala, dáte si zeykávu?“ vítá návštěvníky bílá bytost a tiskne si při tom zápěstí na čelo. Tak prý zdraví vesmírný kmen Zeyris. Kdo s návrhem souhlasí, dostává malou hnědou želatinovou kostku.

„Vy lidé si prý ke kávě dáváte vždy zákusek, a tak jsme se rozhodli spojit vám to dohromady,“ dodává. Zeykávu podává i s jedlým papírkem, který slouží jako mléko.

Je sobotní večer a na českobudějovické náplavce pod Dlouhým mostem začíná představení Camp Q. Inscenaci představující adaptační centrum pro mimozemské uprchlíky nastudovali herci Jihočeského divadla společně s Divadlem Letí a souborem Tygr v tísni. Celkem je na scéně 100 herců.

Diváky se vstupenkami čeká dlouhých pět hodin na dni otevřených dveří integračního tábora. Mimozemšťany budou poznávat osobně, mluvit s nimi, navštíví jejich obydlí a zúčastní se jejich rituálů.

Hned od půl osmé začínají pro návštěvníky platit striktní pravidla. „Tady se nám řaďte po deseti. Deset vás potřebuju, větší skupinu nevpustíme,“ vykřikuje jeden z organizačních pracovníků kempu, který šikuje příchozí do zástupů.

Pak je ale již směřuje do oploceného areálu, který sahá od jezu až po vyasfaltovanou náplavku. Na první pohled prostor vyhlíží jako společenská událost. Vyjímá se tu nasvícený bar i pódium s židlemi připravenými pro publikum.

Každý při vstupu do tábora dostává tři žetony. Co s nimi, osvětlují až dva moderátoři akce. Jejím cílem totiž je vybrat tři mimozemšťany, kterým se ještě ten večer brána z kempu do světa lidí otevře.

„A nyní jděte, poznávejte a dejte své žetony těm, kteří jsou podle vás připravení, aby žili mezi námi,“ pobízí z pódia jeden z moderátorů a většina z 250 účastníků se odebírá k další části areálu s obydlími celkem čtyř mimozemských kmenů.

„Já dala žetonek členovi kmene Atas, ti se mi líbí zatím nejvíce. Nevěděla jsem, co od toho dnes čekat, ale jsem nadšená,“ líčí Martina Hederová, které projekt doporučili přátelé.

Příbytky mají většinou podobu aranžovaných dělnických buněk, ve kterých žijí Atas a Zeyris. Tajemné Fénické ženy sídlí na těchto kontejnerech nebo vedle nich.

Zapojení diváci si vše postupně procházejí, mohou se kohokoli z účinkujících na cokoli ptát, nebo je sami herci zapojují a rozvíjejí děj. Velká hra láká i některé kolemjdoucí, kteří shlížejí z Dlouhého mostu.

„Už jsem byl v Campu Q v červnu v Praze. Nyní se snažím mluvit především s personálem a doplňovat si ponětí, co se tu vlastně děje,“ říká další návštěvník Kryštof Drnek z hlavního města.

„Co se stalo Čtyřlístkovi,“ ptá se pak divačka Lenka Staňková jednoho Aty na jeho ztraceného soukmenovce. Právě téma Čtyřlístka rezonuje mezi publikem stále více a celý děj nakonec zdramatizuje.

Živé představení trvá až do půl jedné v noci. Do té doby příchozí například přihlížejí mimozemské svatbě, ukrývají se v buňkách před nebezpečím nebo přeříkávají „skákal pes“ s fénickou ženou.