Bagry v areálu bývalých kasáren v českokrumlovské čtvrti Vyšný utichly. Okolo prostoru, kde je rozrytá zem, už stojí oplocení. Jasně tak vymezuje hranice stavby a dává tušit, kam až bude sahat.

Nedaleko to pozoruje hlouček lidí. Budoucích obyvatel tří bytových domů, které tu vyrostou. A také samotných stavitelů, projektantů a zástupců města. Ti ve čtvrtek odpoledne slavnostně poklepali na základní kámen a tím akci oficiálně odstartovali.

„Měli bychom se nastěhovat už příští Vánoce,“ podělil se o dojmy starší manželský pár. „Bydlíme tady v domě poblíž, kde není výtah, a tady bude. Už jsme přece jen starší. Slíbili, že budou možné i nějaké klientské úpravy na přání. A taky doufáme, že tu bude dost zeleně,“ podotkli manželé.

Radnice se s bytovým družstvem Blanský les pustila do výstavby bytového komplexu, jehož součástí budou tři domy o třech podlažích a s obytným podkrovím. V každém bude deset bytů s dispozicemi od 1+kk po 3+kk, výtah a fotovoltaika.

„Bytové domy budou zděné z keramických tvárnic a zateplené,“ popsal městský projektový manažer Oto Šrámek. Postaví je firma Strabag za cenu 90,6 milionu korun (bez DPH), a to do 15 měsíců.

„Povedlo se nám dostat asi 20 procent pod rozpočet. Slíbili jsme, že se to pokusíme udělat co nejlevněji, a proto k tomu město přistoupilo. Není z toho zisk, jaký by měl soukromý investor,“ vysvětlil místostarosta Zbyněk Toman. „Přáli jsme si částku 65 tisíc korun za metr čtvereční a níže a to se nám podařilo, dnes jsme na 57 tisících,“ popsal.

Stavbu financuje družstvo, kdy družstevníci složili minimálně 30 procent z hodnoty svého podílu. Na zbytek si půjčili a úvěr chtějí splácet po dobu 25 let. Město Český Krumlov je zakladatelem družstva Blanský les a po dobu splácení úvěru si drží majetkový podíl ve výši 51 procent. Pak družstvu převede do vlastnictví i pozemek. Pět milionů korun, kolik bude stát veřejná infrastruktura v okolí, jako jsou chodníky, parkoviště a osvětlení, zaplatí ze své kasy.

Připravují pozemky pro 19 rodinných domů

Záměr navazuje architektonicky i opticky na sousední areál Dubina s 80 byty, který vyrostl před více než dvaceti lety. Od té doby se Český Krumlov do žádné bytové výstavby nepustil.

„Chceme podporovat bydlení. A zjistili jsme podle územního plánu, že můžeme stavět jen na několika málo místech. Tohle je jedno z nich a přišlo nám logické pokračovat v úspěšném modelu Dubina,“ zdůraznil Toman.

Bydlení nabídli nejdřív jen místním obyvatelům. „Pak jsme to otevřeli i pro mimokrumlovské, ale těch je jen pár. A podmínka je dát si sem trvalý pobyt,“ připomněl Toman.

Město má v současnosti hotové projekty a stavební povolení na další bydlení v areálu kasáren, z nichž se má stát postupně nová čtvrť Nový Dvůr, kde najde bydlení až tři tisíce lidí.

Bývalou vojenskou ubytovnu plánují upravit pro trvalé bydlení. Vznikne tam celkem 17 větších bytů, většinou o dispozici 3+kk. Ty chce město opět nabídnout přednostně domácím, a to formou družstevního vlastnictví. Druhý dům vznikne přestavbou vojenské ošetřovny na 28 bytových jednotek určených pro nájemní bydlení. Zde si Český Krumlov požádal o dotaci z programu Dostupné bydlení.

Současně se pracuje na přípravě pozemků pro 19 rodinných domů. Bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a taky je už známá projekční firma, která připraví projektovou dokumentaci pro kompletní základní technickou vybavenost.