Novou čtvrť v Písku nazvali Pražská brána, k bytům nabídne školku i bazén

Jmenuje se Pražská brána, a i když je to prozatím jen pracovní název, pro budoucí novou čtvrť Písku zní dost honosně a zároveň místo spojuje s historií.

Má vyrůst v bývalých Žižkových kasárnách a proměnou se zabývá aktuální studie. Ta počítá dokonce i s plaveckým bazénem, dále bytovými domy či mateřskou školou.

Pracovní skupina tvořená zástupci města, odborníky a koordinační skupinou pro dopravu seznámila veřejnost se svou roční prací v lednu při představení návrhu územní studie v písecké knihovně. Studie stojí 1,2 milionu korun bez daně.

Podmínkou zastupitelů Písku bylo, aby projekt počítal s výstavbou plaveckého stadionu a sportovní haly. Bazén už byl přitom v plánu pod lesnickou školou a město do jeho přípravy v minulých letech dalo 15 milionů korun.

Loni však zastupitelé odhlasovali přesun právě do kasáren. Jenže při představení studie se ukázalo, že i když se území po bývalých kasárnách rozkládá na ploše zhruba třinácti hektarů, plavecký areál má mít jen krytý bazén bez venkovní části.

„Zadání velikosti vycházelo z projektu, který máme. Plocha je stejná jako ta navržená pod lesnickou školou. Což je ještě více, než máme v současné době pod hradbami. Většina členů navrhla jen vnitřní bazén s tím, že v této lokalitě je venkovní plavání nevhodné,“ informovala místostarostka Petra Trambová.

Budovy poslouží i proti hluku

Objekty haly i bazénu jsou totiž umístěné co nejblíže k silnici první třídy I/20 a mají tak fungovat zároveň jako hluková bariéra.

„Umístění se jeví jako velmi vhodné. Je to v lokalitě, kde jsou střední a základní školy. A hlavně jsou navržený bazén a sportovní hala v dobré pěší dostupnosti z centra,“ dodal za zpracovatele studie architekt Vladimír Krajíc z ateliéru Fact.

Kromě sportovišť návrh počítá i s více než 400 byty. Prostor pro auta zajistí parkovací domy.

„Chceme uvolnit veřejný prostor pro zeleň a pěší. Proto jsou vytvořené samostatné objekty pro parkování lemující silnici I/20, které budou také fungovat jako protihlukové zdi,“ podotkl architekt Martin Křenek.

Ten také uvedl, že projekt počítá i s vybudováním mateřské školy v severní části kasáren. Díky nové pěší lávce by bylo zařízení pro stovku dětí dostupné z lokality svatý Václav i ze sídliště Portyč.

Místostarostka Trambová považuje za nejdůležitější dopravní řešení a propojení místa s městem i hlavním silničním tahem.

„Protože jde o dopravně velmi složitý prostor, je třeba se zaměřit i na okolní místa, kterých by se úpravy dotkly. To je třeba Dukelská ulice, plocha naproti lesnické škole nebo sjezd a nájezd na silnici I/20,“ upozornila Trambová.

Významně by se podle návrhu měla zklidnit Čelakovského ulice, kterou denně projedou tisíce aut. „Vzhledem k tomu, že po obou stranách ulice jsou školy a domov pro seniory, je její zklidnění naprosto nezbytné,“ dodala místostarostka.

Od obyvatel zazněly při představení studie mimo jiné otázky na financování. „Bavíme se tady o největší investici města za novodobou historii v horizontu řekněme 50 let. Bylo by možná dobré bavit se o tom, co to celé město bude stát,“ upozornil jeden z účastníků akce Martin Zborník.

Chtějí nájezdovou rampu

Podle Trambové je otázka finanční náročnosti zatím předčasná a zaměří se na ni při dalším veřejném jednání.

„Snažíme se však využívat hlavně současné dopravní stavby. Upravují se tak, aby nás to nestálo tolik peněz. Snažíme se jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). Máme příslib financování nájezdové rampy od Prahy a sjezdu a nájezdu od kasáren na silnici I/20,“ naznačila místostarostka.

Ředitelka českobudějovické správy ŘSD Vladimíra Hrušková však reagovala, že žádný příslib na zaplacení rampy není. „Měli jsme schůzku, ale o financích jsme se nebavili, jen o možnostech napojení,“ naznačila Hrušková s tím, že další jednání budou následovat.

Na přemostění, které má spojit areál kasáren a lokalitu svatého Václava, pak bude nejspíš možné žádat o dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury.

„To znamená, že bychom tyto změny měli z větší části podchycené. Další možností je ještě úprava mostu, který patří kraji, s tím bychom se také rádi dohodli na spolupráci,“ uvedla Petra Trambová. Město by pak mělo na starost vybavit vnitřní část areálu.

Do konce února mohou lidé posílat na radnici připomínky a návrhy k rozpracované studii. Zajímavé postřehy do ní zapracují.