Předseda budějovických Pirátů a člen komise pro životní prostředí rady města Erik Ferchenbauer vnímá potřebu nových bytů.
„Ale mají vznikat především na brownfieldech a dalších vhodných rozvojových plochách uvnitř města. V případě Vrbenských rybníků navíc existuje odborná studie, která s těmito pozemky počítá jako s nezbytným ochranným pásmem mezi zástavbou a přírodní rezervací,“ řekl.
Odmítl i argument, že další výstavba už nemůže situaci zhoršit, když v okolí vysoké bytové domy stojí. „Právě naopak. To, že se v minulosti připustila nevhodná výstavba, není důvod pokračovat v dalším ukrajování přírody,“ vysvětlil.
Piráti proto žádají vyjmutí všech tří pozemků ze zastavitelných ploch. Plánovaná zástavba jednoho z nich byla jedním z důvodů jejich konce v koalici.
„Není to novinka, ale věc dříve projednaná a schválená ve změně územního plánu či jeho znění, které platí přes čtvrt století. Žádná z těchto ploch není definována v oblasti přírodní rezervace,“ reagoval náměstek primátorky Lubomír Bureš.
Připomněl, že při přípravě územního plánu řešili i různé ekologické aspekty, včetně zpracování vlivu na soustavu Natura 2000. Vztah k ochrannému pásmu rezervace se řídí podmínkami a vyjádřeními odboru životního prostředí a lesnictví krajského úřadu.
„Stanovené podmínky vždy striktně omezují a určují případné navrhování zastavitelných ploch tak, aby budoucí akce nepřípustně neovlivňovaly účel a celistvost přírodní rezervace. Přesně k tomu je ochranné pásmo určeno,“ přiblížil.
Lidé podepisují petici
Pokud by došlo ke schválení územního plánu, musel by soukromý investor s městem uzavřít plánovací smlouvu. Bez ní nemůže získat stavební povolení, ačkoli pozemky vlastní.
„Musí akceptovat podmínky města, které se mohou týkat některých majetkových dispozic, podmínek na ochranu životního prostředí, parkování,“ sdělil Bureš.
Ferchenbauer proti záměru založil i petici. Dohromady ji podepsalo přes 700 lidí. „Ztráta tohoto přírodního území by byla nenahraditelná. Zničit tuhle oblast kvůli zisku developerů je hřích,“ napsala k podpisu Kateřina Bílá.
|
Chráněnou krajinu mezi sídlišti promění za 140 milionů. Ale postaví tam i byty
Rezervace je důležitá pro chráněné druhy, hlavně ptáky. „Hnízdí tam kolpík bílý, volavka stříbřitá či kvakoš noční,“ vyjmenoval zoolog Tomáš Bodnár z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Zejména první dva druhy tam prý nacházejí jedno z mála útočišť v kraji i celé zemi.
„Kromě ptáků je to naturové území, kde žije kuňka obecná, což je silně ohrožený druh obojživelníků,“ dodal. Detaily návrhu nezná a nechtěl hodnotit možné dopady. Piráti varují před zvýšením hluku, světelného znečištění či pohybu lidí.
Kraj rybníky revitalizuje
Jihočeský kraj pracuje u Vávrovských rybníků na revitalizaci. „Navazuje na první etapu úprav rybníků Domin a Bažina s ptačími ostrovy. Vrací krajině její původní sílu, zadržuje vodu, otevírá prostor pro rozvoj mokřadních ekosystémů a odhaluje skrytá zákoutí lidem,“ popsala Šárka Máchová z krajského odboru životního prostředí.
|
Firma plánuje u přírodní rezervace s rybníky desítky domů, ochranáři jsou proti
Práce vyjdou na téměř 140 milionů korun. Bodnár věří, že se díky nim zlepší podmínky pro místní chráněné druhy. Oblast prý byla před revitalizací velmi zarostlá. Odlesnění a otevření terénu pomůže rozvoji populací. Kromě ptáků a obojživelníků se to může dotknout i mnoha druhů hmyzu i některých vzácnějších rostlin. Vzniklo tam i několik tůní a různých vodních prvků.
Povolením zástavby by se podle Ferchenbauera popřely koncepční dokumenty města a kraje i smysl investic do revitalizací. „Jakmile jednou ochranné pásmo zastavíme, už ho zpátky nevrátíme,“ doplnil. Veřejnost může návrh nového územního plánu připomínkovat do 10. července. Pokyny občané najdou na upcb.cz či na webu města.