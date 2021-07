Ceny bytů v Budějovicích vyskočily nejvíc v Česku, dražší jsou i parcely

Simona Fabiánková hledá s přítelem vysněné bydlení v okolí Českých Budějovic. Chtějí bydlet v dobré dojezdové vzdálenosti od města a zároveň to mít kousek do přírody. Při pátrání ale vždy narazili na příliš vysoké ceny.

„Prakticky denně sledujeme různé realitní weby, ale je to zatím marné. Pozemek nebo nějakou nemovitost v okolí hledáme už třetím rokem a začínáme být lehce frustrovaní,“ popisuje Fabiánková problém, který teď trápí mnoho dalších, zejména mladých lidí.

Trh je však neúprosný a v poslední době se růst cen nemovitostí stupňuje. V případě stavebních pozemků se za poslední dva roky zvedla v Jihočeském kraji průměrná cena o 15 procent, to je přitom v republikovém srovnání relativně málo. Například v Jihomoravském kraji je to téměř 18, v Pardubickém až 20 procent.

Za 10 let vzrostla cena pozemku o 4,5 milionu

Naopak v meziročním srovnání jsou na tom jižní Čechy hůře, oproti loňskému roku tu vzrostly ceny parcel o osm procent. Za tisíc metrů čtverečních tak v průměru Jihočeši zaplatí 2,2 milionu korun, ale v okolí větších měst mohou být tyto částky dvojnásobné i vyšší.

Fabiánková před několika týdny sdílela na svém profilu na Facebooku inzerát na prodej pozemku v Úsilném u Budějovic o výměře 780 metrů čtverečních. Prodávající za něj požaduje 5,9 milionu korun, což vychází asi na 7,5 tisíce za metr čtvereční. Jen pro srovnání, před deseti lety stál podobný pozemek 1,4 milionu.

„Některé ceny jsou už opravdu za hranicí slušnosti a současných možností výše hypoték,“ zdůrazňuje Fabiánková. Podle ní nutí současná situace kupujícího k velkým ústupkům. Lidem tak nezbývá než si hledat bydlení dále od města, což může být pro některé překážkou.

Prodávají přes aukce

Přesto je poptávka obrovská a zájem je prakticky o všechny druhy objektů. Lidé kupují i ty, které by v minulosti ležely na stránkách realitních kanceláří měsíce, nebo by se nakonec třeba vůbec neprodaly.

„Kvůli enormní poptávce se mnoho realitek rozhodlo, že budou prodávat formou aukce. Někteří makléři tak dokonce uvádějí už pod inzerát, že cena není konečná a bude se navyšovat podle zájemců,“ konstatuje Petr Hamouz z realitního portálu Reality.iDNES.cz. V aukcích jsou pak podle něj většinou úspěšní ti, kteří nabídnou nejvyšší cenu a jsou ochotni zaplatit v hotovosti.

S příchodem pandemie začali lidé ve velkém investovat také do chat a chalup. Všímá si toho i Simona Fabiánková, pro niž by byla investice do staršího objektu možným východiskem ze svízelné situace.

„Ale lidé moc dobře znají hodnotu těch pozemků, na kterých jejich nemovitost stojí, takže i ruiny se prodávají za vysoké ceny,“ popisuje.

Najít nějakou rozumnou nabídku je složité, navíc dobré nemovitosti se ani nemusí dostat na oficiální weby realitek. „Po dvou letech se stanete odborníkem na hledání v územních plánech a katastrálních mapách, abyste se dostali k informacím o nemovitostech, které se jinak třeba ani na realitní trh nedostanou,“ vtipkuje.

A v budoucnu to nevypadá, že by šly ceny dolů, protože zájem lidí ani v době pandemie neklesl. Spíš naopak. Trh s nemovitostmi teď funguje v urychleném režimu a realitní kanceláře se nestačí otáčet.



„Jakmile nějakou nemovitost nabereme, ihned se obvykle velmi dobře prodá. Lidé opravdu skupují všechno možné, od pozemků přes chaty a chalupy po byty,“ vyjmenovává Jan Stejskal, majitel budějovické realitní kanceláře.

V nemovitostech podle něj lidé vidí jistotu a chtějí do nich ukládat své peníze. „Vzhledem k tomu, že se zřejmě blíží inflace, začalo mnoho lidí přemýšlet o tom, že nechtějí nechat své úspory ležet v bankách, a investují je právě do nemovitostí,“ doplňuje Stejskal.

Koupí starší byt a pak ho opraví

Cenový růst se ale netýká jen pozemků nebo rodinných domů. Za poslední čtvrtletí se ceny bytů v Budějovicích zvedly o téměř 18 procent. To je největší skok v celorepublikovém srovnání. Průměrně tak lidé v krajském městě v tuto chvíli zaplatí okolo 55 tisíc korun za metr čtvereční. Přesto je o drahé byty stále zájem.

„Dalo by se říci, že nejvíc se prodávají byty od dvou do čtyř milionů, tam je zájem opravdu enormní. Dražší byty se samozřejmě takovým tempem neprodávají, ale také je o ně zájem,“ přibližuje Stejskal.

V poslední době získaly na atraktivitě také starší byty na sídlištích. Ty se obvykle pohybují v nižší cenové hladině. Lidé si je kupují rovnou s tím, že je ihned kompletně zrekonstruují. To potvrzuje například i David Pavlíček, majitel stavební firmy v Českých Budějovicích, která se rekonstrukcemi bytů zabývá.

„Ano, dá se říct, že si teď lidé kupují i starší byty a objednávají si nás častěji na kompletní rekonstrukce, dříve to bylo spíš jen vyzdění jádra,“ všímá si Pavlíček.

Starší byt 3+1 v panelovém domě na budějovickém sídlišti teď lidé pořídí okolo 2,5 milionu, v žádanějších lokalitách se pak ceny pohybují zhruba ještě o půl milionu výš. Kompletní rekonstrukce se vejde obvykle do pěti set tisíc korun, což je ale stále ekonomičtější varianta než například investice do bytu v nové zástavbě. Tam bývají ceny až dvojnásobné.