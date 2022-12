Nový osmipatrový dům na budějovickém sídlišti postaví u tenisových kurtů

Investor připravuje stavbu nového bytového domu na českobudějovickém sídlišti Šumava. Stát bude u areálu s tenisovými kurty a vedení klubu má obavy z toho, až se dělníci pustí do práce. Dům má být hotový do dvou let.