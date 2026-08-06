Nehoda se stala na lokální trati spojující České Budějovice a České Velenice u rakouských hranic.
Řidič kamionu, který převážel PET lahve s vodou, pravděpodobně nerespektoval světelné a zvukové výstražné zařízení, které informovalo o blížícím se osobním vlaku, a vjel na přejezd.
U střetu zasahovali jihočeští hasiči a jednotka Správy železnic. Na místě byli i záchranáři. Operační středisko vyslalo pozemní posádku a vrtulník.
„Událost se naštěstí obešla bez zranění. Posádky se nyní vrací zpět na své základny,“ sdělil po 14. hodině mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
„Hnací souprava vlaku je nepojízdná, ale k vykolejení nedošlo,“ doplnil mluvčí hasičů Správy železnic Martin Kafka a dodal, že začalo vyšetřování nehody. Provoz na trati byl obnoven v 17.30 hodin.
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Mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů dodala, že nedošlo k úniku provozních kapalin ani nehrozil požár. „Zásah proto ukončila profesionální i dobrovolná jednotka a převzala si ho jednotka podniková,“ uzavřela.