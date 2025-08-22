Z ohrady na Strakonicku utekl půltunový býk. Může být nebezpečný, varuje policie

Autor:
  10:50aktualizováno  11:02
Policie pátrá po zhruba pětisetkilogramovém černém býkovi, který ve čtvrtek utekl z ohrady chovatele ve Škvořeticích na Strakonicku. Policisté apelují na obyvatele okolních obcí, aby se zvíře nesnažili odchytit, může totiž být velmi nebezpečné. Pokud býka někdo uvidí, má volat na linku 158.
Fotogalerie3

Policisté hlídkují kolem lesa, kam býk utekl a pátrají po něm pomocí dronů. | foto: Policie ČR

Zvíře zamířilo z ohrady do přilehlého lesa a do této chvíle se ho nepodařilo lokalizovat ani odchytit. Chovatel se obrátil na Policii ČR s žádostí o pomoc.

Policisté hlídkují kolem lesa, kam býk utekl, po zvířeti pátrají pomocí dronů. Před vstupy do lesa vyvěsili varování.

Býk utekl do lesa u Škvořetic.
Policisté hlídkují kolem lesa, kam býk utekl a pátrají po něm pomocí dronů.
Před býkem varují cedule umístěné u vstupů do lesa.
3 fotografie

A apelují na všechny obyvatele Škvořetic a okolních obcí, aby byli maximálně obezřetní. Býk může totiž na první pohled působit klidně.

„Kvůli stresu nebo náhlému podnětu se může stát velmi nebezpečným. Důrazně žádáme veřejnost, aby se k němu nepřibližovala, nesnažila se ho zadržet a nepodnikala žádné vlastní pátrací akce,“ zdůraznila strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Býk utekl z ohrady a napadl seniorku, agresivní zvíře policisté zastřelili

Pokud lidé zvíře spatří, mají zároveň okamžitě volat linku 158 a informovat i své sousedy, zejména seniory nebo rodiny s dětmi.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Náraz do stromu rozmetal trosky vozu po trávě. Řidič byl na místě mrtvý

Pětačtyřicetiletý řidič nepřežil nehodu, která se stala krátce po poledni na Táborsku. S vozem narazil z dosud nezjištěných příčin do stromu. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na bezmála 600...

Zemřel Dracula Petr Dopita. Muzikálový zpěvák se proslavil i hrou na pilu

Ve věku 77 let zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Zahrál si v předních českých muzikálech Dracula či Johanka z Arku, účinkoval i v ostravské verzi Jesus Christ Superstar. Dlouhé roky...

Jeřáb se ramenem zasekl do mostu na dálnici. Řidič lezl z kabiny po žebříku

Poškozený most, poničený jeřáb a omezení provozu do dálnici D3 u Veselí nad Lužnicí. Takové jsou následky nehody, kdy jeřáb ze zvednutým ramenem nepodjel most a zasekl se do jeho konstrukce. Řidič...

VIDEO: Pevnina místo hladiny, lodní výtah stojí. Podívejte se, jak sucho mění Orlík

Pokles hladiny vody na Orlíku postupuje. Vodohospodáři naměřili ve čtvrtek ráno kótu 342,18 metru. To znamená, že výtah, který převáží lodě přes hráz přehrady, museli odstavit mimo provoz.

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce areálu si prohlédl výstavu hospodářských zvířat i moderní techniky. Připomenul také úsilí české vlády...

Z ohrady na Strakonicku utekl půltunový býk. Může být nebezpečný, varuje policie

Policie pátrá po zhruba pětisetkilogramovém býkovi, který ve čtvrtek utekl z ohrady chovatele ve Škvořeticích na Strakonicku. Policisté apelují na obyvatele okolních obcí, aby se zvíře nesnažili...

22. srpna 2025  10:50,  aktualizováno  11:02

O sto čtyřicet případů více. Borelióza na jihu Čech sílí a útočí na rekord

Bezmála o sto čtyřicet případů lymské boreliózy více než v loňském roce zaznamenali dosud jihočeští hygienici. Pokud bude nakažených přibývat i nadále podobným tempem, může letošní výskyt onemocnění...

22. srpna 2025  8:34

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce areálu si prohlédl výstavu hospodářských zvířat i moderní techniky. Připomenul také úsilí české vlády...

21. srpna 2025  17:12

Země živitelka ukáže automat na brambory i supermoderní kurník

V Českých Budějovicích probíhá největší zemědělský veletrh v zemi, Země živitelka. Letos se zaměří na inovativní techniky a digitalizaci v zemědělství. K vidění bude například kurník budoucnosti nebo...

21. srpna 2025  16:47

Bití, hlad i ostříhané vlasy. Manželé ženě nabídli bydlení, pak ji zotročili

Urážky, fyzické napadání, ale i odebírání invalidního důchodu. Tím vším si musela projít žena na Prachaticku, kterou týral manželský pár. Kriminalisté ji našli při domovní prohlídce ve velmi...

21. srpna 2025  12:35

Archeologové ve Strakonicích prozkoumali středověké sídliště, vyrostou zde garáže

Nože, zvířecí kosti, ale i střepy a výhňové kleště objevili archeologové ve strakonickém Častavíně. Našli tam raně středověké sídliště, které přináší cenné poznatky o životě na Strakonicku v 9. až...

21. srpna 2025  9:02

Náraz do stromu rozmetal trosky vozu po trávě. Řidič byl na místě mrtvý

Pětačtyřicetiletý řidič nepřežil nehodu, která se stala krátce po poledni na Táborsku. S vozem narazil z dosud nezjištěných příčin do stromu. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na bezmála 600...

20. srpna 2025  17:09

Tunel i most. Kraj plánuje příští rok v Budějovicích dopravní stavby za miliardy

Jihočeský kraj chce v příštím roce zahájit dopravní stavby v Českých Budějovicích a okolí za miliardy korun. Jde například o tunel pod nádražím, druhou etapu jižní tangenty nebo most přes Vltavu ze...

20. srpna 2025  10:53

Drama v nemocnici. Agresor napadal zdravotníky, zranil policistu a ničil celu

S velmi agresivním mužem se museli potýkat strakoničtí policisté. Jeli pro něj do nemocnice, kde nadával zdravotníkům. Pak ho museli uklidňovat cestou na oddělení i v cele. Nepomáhaly ani uklidňující...

20. srpna 2025  9:35

Ideální na piknik, přečká i velkou vodu. U Vltavy otevřeli Sluneční ostrov

Dva umělé ostrovy, na kterých mohou obyvatelé Českých Budějovic trávit volný čas a odpočívat. Relax přímo ve městě nabízí nově otevřený Sluneční ostrov u Jiráskova nábřeží u Vltavy. Stavba je první z...

19. srpna 2025  13:02

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Obchvat se osvědčil. Dálnice D3 kolem Budějovic bude natrvalo bez poplatku

Pět tisíc aut denně na jednom konci Českých Budějovic najede na část dálnice D3, která slouží jako obchvat, a na druhém konci jich stejný počet vyjede. Obchvat krajského města funguje, doprava je...

19. srpna 2025  9:44

Místní bojují za prachatickou porodnici. Kraj rozhodnutí o uzavření nezmění

Prachatičtí zastupitelé nesouhlasí s rozhodnutím o uzavření tamní porodnice. Shodli se na tom na pondělním veřejném mimořádném zasedání. To však již nic nezmění na rozhodnutí kraje. Prachatické...

19. srpna 2025  8:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.