Budvar zvýšil zisk a vyvezl nejvíc piva. Letos chystá linku za 670 milionů

„Tahounem růstu byly ležáky. V roce 2018 jich pivovar uvařil nejvíce ve své historii a jejich podíl na celkové výrobě dosáhl téměř 75 procent,“ uvedl mluvčí pivovaru Petr Samec.

Úspěšná jsou i čísla tržeb za pivo, jejichž hodnota se dostala na rekordní částku téměř 2,6 miliardy korun.

„Dařilo se nám prodávat dražší sortiment, tedy prémiové ležáky. Tržby nám díky tomu vzrostly téměř dvakrát rychleji než objem prodaného piva,“ vysvětlil ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák.

Zisk před zdaněním se pak pivovaru zvýšil o 4,2 procenta na 327,9 milionu. „Tento výsledek je velmi dobrý za situace, kdy došlo k významnému nárůstu odpisů, osobních nákladů a růstu cen energií a surovin. Cena za tyto položky meziročně narostla o 105 milionů. Zároveň jsme se museli vyrovnat s nedostatkem výrobní kapacity pro zvýšení objemu prodaného piva,“ vysvětlil Dvořák.

Do 79 států vyvezl bezmála 1,1 milionu hektolitrů

Významný obnos peněz poslal podnik do investic. V loňském roce to bylo 453 milionů korun. Provoz zahájilo plně automatizované logistické centrum a nové oddělení ležáckých tanků. To zvýšilo sklepní kapacitu o dvacet procent. Tím ale velký plán na rozšiřování objemu nekončí. „Rozvoj bude letos pokračovat výstavbou třetí linky na stáčení lahvového piva a kapacit pro hlavní kvašení v celkové hodnotě zhruba 671 milionů,“ doplnil Samec.

Budvar také dál zvyšuje export, což potvrdila i loňská čísla. Do 79 států vyvezl bezmála 1,1 milionu hektolitrů, což je meziročně o 8,5 procenta více, a zároveň jde o nejvyšší hodnotu v historii.

Pivo z Českých Budějovice mohou nově ochutnat v Bahrajnu, na Bermudských ostrovech či v Senegalu. „Po několika letech došlo na obnovení exportu do sedmi zemí, například Angoly, Albánie či Iráku,“ zmínil Samec.

Novému ležáku se daří

Na to, jak bude vypadat rok letošní, je podle něj zatím brzo. Pivovar ale v současnosti jede mírně nad svým plánem.

Letos představil nový ležák Budvar 33, jemuž se prozatím daří.

„Prodej zatím překonává naše očekávání. Přestože je na trhu teprve od února, rychle si získává popularitu mezi majiteli restaurací a především spotřebiteli. Nyní se čepuje v několika stovkách podniků po celé republice a očekáváme, že jejich počet se bude i nadále zvyšovat. Budvar 33 budeme nabízet také na všech letních hudebních festivalech, kde jsme produktovým partnerem,“ uvedl Samec.

Národní podnik zaměstnává v Českých Budějovicích téměř 700 lidí. Průměrná mzda tady vzrostla o 4,5 procenta, nikoli však plošně.

VIDEO: Budvar otevřel nové logistické centrum, pojme 19 tisíc palet (8. října 2018):