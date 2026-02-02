Budvar roste již třetím rokem po sobě. „Těší nás, že se nám daří růst dlouhodobě a opakovaně v době, kdy spotřeba piva v Česku i na řadě zahraničních trhů klesá,“ komentoval výsledky ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák.
Na tuzemském trhu Budvar meziročně zvýšil prodeje o více než tři procenta. Národní podnik zaznamenal růst jak v maloobchodním prodeji, tak v hotelech, restauracích či barech, což se jednotně označuje jako segment Horeca.
Obliba plechovek roste
Významný nárůst pokračoval také u prodeje piva v plechovkách. „Na domácím trhu meziročně vzrostly o čtvrtinu, zatímco prodeje v lahvích zůstaly stabilní,“ přidala mluvčí Budvar Barbora Povišerová.
Exportní prodeje Budějovického Budvaru nadále tvoří zásadní část celkových objemů pivovaru. Dařilo se především sudovým a tankovým dodávkám, jejichž prodeje se meziročně zvýšily o téměř tři procenta, jak informoval Budvar.
Rostly také zahraniční prodeje piva v plechovkách, a to o více než šest procent, což podle podniku potvrzuje proměnu preferencí spotřebitelů na řadě zahraničních trhů.
A zájem o pivovar zaznamenal Budvar také přímo ve svém sídle v Českých Budějovicích. Návštěvnické centrum v roce 2025 přivítalo více než 50 tisíc návštěvníků.
Budějovický pivovar se chystá postavit nové návštěvnické centrum, přidá zeleň, parkovací dům pro 300 aut, posezení a další úpravy za více než 800 milionů korun. Vše bude hradit ze svých prostředků. Kompletně hotovo by mohlo být v roce 2030.
