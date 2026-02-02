Budvar opět posunul rekord v prodeji. Nárůst zaznamenaly hlavně některé produkty

Autor:
  10:06
Národní podnik Budějovický Budvar loni prodal 1,946 milionu hektolitrů piva. Rok 2025 tak pro něj byl v tomto ohledu rekordní. Meziroční nárůst je jedno procento, hodně se dařilo především ležákům, jeho prodeje stouply skoro o 17 procent.
Českobudějovický pivovar Budějovický Budvar oslavil 130 let od uvaření první...

Českobudějovický pivovar Budějovický Budvar oslavil 130 let od uvaření první várky. Pivovar založili v roce 1895. (7. října 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Českobudějovický pivovar Budějovický Budvar oslavil 130 let od uvaření první...
Tak nyní vypadá vstup do návštěvnického centra.
Součástí proměny areálu je i zbourání této pro Budvar typické budovy, kde je...
Proměna Budvaru může stát až 800 milionů korun.
16 fotografií

Budvar roste již třetím rokem po sobě. „Těší nás, že se nám daří růst dlouhodobě a opakovaně v době, kdy spotřeba piva v Česku i na řadě zahraničních trhů klesá,“ komentoval výsledky ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák.

Na tuzemském trhu Budvar meziročně zvýšil prodeje o více než tři procenta. Národní podnik zaznamenal růst jak v maloobchodním prodeji, tak v hotelech, restauracích či barech, což se jednotně označuje jako segment Horeca.

Přes větší pití na pohovce není hospodská kultura přežitek, říká šéf Budvaru

Obliba plechovek roste

Významný nárůst pokračoval také u prodeje piva v plechovkách. „Na domácím trhu meziročně vzrostly o čtvrtinu, zatímco prodeje v lahvích zůstaly stabilní,“ přidala mluvčí Budvar Barbora Povišerová.

Exportní prodeje Budějovického Budvaru nadále tvoří zásadní část celkových objemů pivovaru. Dařilo se především sudovým a tankovým dodávkám, jejichž prodeje se meziročně zvýšily o téměř tři procenta, jak informoval Budvar.

Rostly také zahraniční prodeje piva v plechovkách, a to o více než šest procent, což podle podniku potvrzuje proměnu preferencí spotřebitelů na řadě zahraničních trhů.

Budvar si prohlédneme z visuté lávky. Pivovar chystá proměnu za 800 milionů

A zájem o pivovar zaznamenal Budvar také přímo ve svém sídle v Českých Budějovicích. Návštěvnické centrum v roce 2025 přivítalo více než 50 tisíc návštěvníků.

Budějovický pivovar se chystá postavit nové návštěvnické centrum, přidá zeleň, parkovací dům pro 300 aut, posezení a další úpravy za více než 800 milionů korun. Vše bude hradit ze svých prostředků. Kompletně hotovo by mohlo být v roce 2030.

7. října 2025
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Úzkokolejka získala povolení pro jízdu na obou tratích. Ty je ale nutné opravit

Lokomotivy i vagony stojí na nádraží v Jindřichově Hradci.

Majitel jindřichohradecké úzkokolejky Albert Fikáček chce vyjet na obě traťové větve vyjet do Velikonoc. Se zástupci Jihočeského kraje i Kraje Vysočina nyní projednává objednávky opravy, provozu...

Firmě se nevyplácí drahý provoz chátrající budovy, nahradí ji nový dům

Chátrající kancelářská budova v budějovické Čechově ulici půjde k zemi. Nahradí...

Chátrající kancelářskou budovu v českobudějovické Čechově ulici opustili na začátku roku její nájemci a ještě letos nejspíš půjde k zemi. Nahradí ji nový dům s kancelářemi i byty, na přilehlých...

Na jihu Čech se bouralo kvůli ledovce, nehoda zavřela i dálnici D3 u Tábora

Na dálnici D3 na Táborsku se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto. (26....

Nebezpečná ledovka dělala v pondělí ráno problémy na jihočeských silnicích. Komunikace namrzaly zejména na Českokrumlovsku, Prachaticku, Písecku a Strakonicku. Silničáři nabádali řidiče k opatrnosti....

Z místa vyjel až napodruhé, tak vzteklý řidič autu před sebou naschvál rozbil zrcátko

Řidič vyjel z podélného stání až napodruhé, pak poničil zrcátko u auta, které...

Vyjetí z podélného stání až napodruhé podle policistů zřejmě rozlítilo řidiče osobního vozu v Táboře natolik, že autu stojícímu před ním záměrně poškodil zrcátko. Vzhledem k tomu, že se jednalo o...

Budvar opět posunul rekord v prodeji. Nárůst zaznamenaly hlavně některé produkty

Českobudějovický pivovar Budějovický Budvar oslavil 130 let od uvaření první...

Národní podnik Budějovický Budvar loni prodal 1,946 milionu hektolitrů piva. Rok 2025 tak pro něj byl v tomto ohledu rekordní. Meziroční nárůst je jedno procento, hodně se dařilo především ležákům,...

2. února 2026  10:06

Kde beru brka na vyšívání? Ve Valdštejnské zahradě lovím pávy, vtipkuje řemeslník

Kryštof Makovec se zabývá vyráběním doplňkům ke krojům či vyšíváním pavím...

Netradiční záliby Kryštofa Makovce se točí kolem folkloru. Vyrábí fanfrnochy či dudy a vyšívá pavím brkem. Sám pávy nechová, ale jeho známí ano. Upozorňuje, že používá brka, která ptákům vypadnou....

1. února 2026  11:41

Klášter v Klokotech se dočká injekce za desítky milionů. Oprava začne na jaře

Barokní klášterní areál Klokoty v Táboře. (26. ledna 2026)

Je to jedno z nejkrásnějších poutních míst v regionu. Barokní klášterní areál Klokoty a kostel Nanebevzetí Panny Marie Klokotské v Táboře teď čeká významná rekonstrukce. Bude stát přes 55 milionů...

31. ledna 2026  10:56

Postaráme se o sebe. Obce budou sdílet elektřinu s podnikateli i obyvateli

Klasická fotovoltaická elektrárna na červené střeše školky v Modlanech. (9....

Mladá Vožice, Chýnov, Borotín, ale také první podnikatelé z regionu se zapojili do nového projektu a začnou mezi sebou sdílet elektřinu. Jedni jako výrobci, jiní ji naopak spotřebují. Umožnil to...

30. ledna 2026  16:09

Míro! Marodíš, nehraješ, jo? Dlouholetý funkcionář rozebírá druhý konec v Dynamu

Tisková konference českobudějovického fotbalového klubu SK Dynamo před startem...

Bylo léto 2024 a prvoligový fotbalový klub Dynamo České Budějovice přebral nový majitel Dalibor Jirka. S touto změnou se ale loučil Milan Čadek. Dlouholetý sekretář či sportovní manažer, jedna z...

30. ledna 2026  14:28

Rekreační areál na Šumavě. Spolek chce mít větší váhu při rozhodnutí o povolení

České Žleby – předjaří na pastvinách pod zaniklou osadou Kamenná Hlava

Kolem plánovaného rekreačního areálu s 300 lůžky na místě kasáren pohraniční roty v Českých Žlebech na Prachaticku pokračuje řízení o vlivu na životní prostředí EIA. Soukromý investor se teď podle...

30. ledna 2026  13:27

Firmě se nevyplácí drahý provoz chátrající budovy, nahradí ji nový dům

Chátrající kancelářská budova v budějovické Čechově ulici půjde k zemi. Nahradí...

Chátrající kancelářskou budovu v českobudějovické Čechově ulici opustili na začátku roku její nájemci a ještě letos nejspíš půjde k zemi. Nahradí ji nový dům s kancelářemi i byty, na přilehlých...

30. ledna 2026  9:32

Navzdory instinktu. Láska samotářských rysů odporuje poučkám z učebnice

Na fotopasti je vidět netradiční soužití mladé rysí kočky a staršího samce.

V lesích na Prachaticku se odehrává rysí romance, která vůbec neodpovídá poučkám z odborné literatury. Mladá rysí kočka se tam pohybuje se starším samcem mimo období říje. Přitom rys ostrovid je...

29. ledna 2026  17:26

Na jihu Čech se plánuje evropský sraz karavanů, jisté je setkání tisíců motorkářů

Indian Riders Fest 2025 v Lipně nad Vltavou

Mezi lidmi stoupá zájem o autobusovou turistiku. Jihočeská centrála cestovního ruchu chystá pro cestovní kanceláře nabídky na míru na tři až pět dnů. Rok 2026 přinese i přesun akce Hrady CZ od...

29. ledna 2026  13:39

Z místa vyjel až napodruhé, tak vzteklý řidič autu před sebou naschvál rozbil zrcátko

Řidič vyjel z podélného stání až napodruhé, pak poničil zrcátko u auta, které...

Vyjetí z podélného stání až napodruhé podle policistů zřejmě rozlítilo řidiče osobního vozu v Táboře natolik, že autu stojícímu před ním záměrně poškodil zrcátko. Vzhledem k tomu, že se jednalo o...

29. ledna 2026  10:13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nová D4 vydělala za minulý rok 15 milionů na pokutách

Města na nové dálnici D4 začaly vybírat pokuty. Přitom je to z jednoho radaru,...

Na nové dálnici D4 mezi Pískem a Příbramí řešilo město Písek v roce 2025 přes 20 tisíc přestupků, šlo hlavně o překročení povolené rychlosti. Na úseku, který stavbaři dokončili v prosinci 2024, loni...

28. ledna 2026  19:22

Budějovické městské byty? Je to drahé, hledáme investora, říká radnice

Pozemky, kde dříve stávala kasárna, v českobudějovických Čtyřech Dvorech by...

České Budějovice už roky plánují výstavbu přes tří stovek městských bytů. Ty mají stát v areálu bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech. Ale nyní radnice hledá zase jinou formu financování. Akce za...

28. ledna 2026  15:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.