Budvar spustil novou linku na plechovky, odbaví jich 40 tisíc za hodinu

Stačilo zmáčknout jedno důležité tlačítko a v celé hale se dalo vše do pohybu. V jednom místě proudilo po desítkách pivo do plechovek, na dalším je pak stroj zavíral a o kus dál už byly zabalené i v papírových baleních po šesti. Netrvalo dlouho a na paletách směřovaly do skladu.

Nová stáčecí linka na plechovky v Budějovickém Budvaru takto dokáže odbavit v průměru 40 tisíc kusů za hodinu, ale postavená je tak, že by jich měla umět naplnit i 50 tisíc za hodinu.

Národní podnik tak pokračuje v rozsáhlé modernizaci, která trvá už několik let. „Tato investice včetně stavebních prací byla za přibližně 270 milionů korun a hotovo bylo za jeden rok, není to levná záležitost,“ oznámil vrchní sládek pivovaru Adam Brož.

Linka může fungovat i v třísměnném provozu, ale zatím ji nebude nutné využít na plných sto procent. Budvar si nechal určitou rezervu, protože zájem o balení v plechu poměrně rychle roste. V budějovickém pivovaru v něm nyní končí už pětina produkce.

„Není úplně běžné, že samotné zařízení umí zkontrolovat pivo a jeho kvalitu, když teče do plechovek. Zvládne je i opatřit datem a dalšími zákonnými povinnostmi,“ upřesnil dále Brož, který je zároveň výrobně-technickým ředitelem podniku.

Provoz linky lze sledovat i online ze vzdáleného místa. „Dá se tak říct, že nám toto zařízení umožní home office,“ zavtipkoval ředitel Budvaru Petr Dvořák.

Pak už vážně dodal, že tím investice v pivovaru nekončí a v přípravě je další akce. „Bude to třetí varna,“ potvrdil. Nyní je ve fázi projektování a získávání potřebných povolení, ale už příští rok mají začít samotné práce přímo v pivovaru.

„To nám umožní dál zvyšovat naši kapacitu a chceme se dostat na dva a čtvrt milionu hektolitrů piva ročně,“ navázal Brož.

Plechovky jsou stále oblíbenější

Pivovar si prozatím ponechá v záloze i starou stáčecí linku. Očekává, že zájem o plechovky dál poroste.

„Je to globální trend, u spotřebitelů stále oblíbenější balení. Ze všech exportních trhů vidíme, že poptávka po plechovkách roste dvoucifernými čísly několik let po sobě. Děje se to prakticky na všech trzích, kde působíme,“ potvrdil Dvořák.

Loni uvařil Budvar rekordních 1,8 milionu hektolitrů, meziročně o 4,6 procenta víc. Tržby činily 3,17 miliardy korun, což bylo vůbec poprvé přes tři miliardy. A výrazně rostl i export, meziročně stoupl o 11,3 procenta.

Vývoz celkově stoupá už 15 let po sobě. Do zahraničí míří Budvar dlouhodobě nejvíce do Německa, Polska, Slovenska, Británie a Ruska. Tam ale dodávky kvůli útoku Rusů na Ukrajinu zastavil.

Celý areál se za poslední roky zásadně proměnil. Z roku 2018 je například logistické centrum, do kterého se vejde úctyhodných 19 tisíc palet s pivem. Za hodinu jich pivovar kompletně odbaví až 300. Tato stavba stála 750 milionů korun.

Chystá se spolupráce s Mattoni

U úterního spuštění nové linky byl také Alessandro Pasquale, generální ředitel společnosti Mattoni 1873. Vedení pivovaru tím upozornilo na novou spolupráci s touto firmou. Detaily se chystá upřesnit v nejbližších týdnech, ale měly by vznikat nové míchané nealkoholické nápoje těchto dvou značek.

„Na uvedení novinky jsme se intenzivně připravovali, aktivně jsme zapojili i spotřebitele,“ dodal Pasquale.