Při zápasech Motoru budou čepovat dva pivovary. Budvar opustí stadion

Pivo od druhého jmenovaného budou nabízet bufety uvnitř stadionu. „V Budvar aréně se bude čepovat Radegast – pivo Tipsport extraligy. Na vybraných místech vně arény si lidé po dohodě dají Budvar,“ potvrdila Jana Obermajerová ze společnosti BPA sport marketing. Ta je výhradním marketingovým partnerem nejvyšší hokejové soutěže.

„Doufali jsme, že bude po postupu možné získat výjimku a udržet nadále Budvar v hale. To se nestalo. Proto jsme nuceni se podřídit pravidlům a musíme v Českých Budějovicích v Budvar aréně čepovat Radegast,“ konstatoval generální manažer hokejového klubu Stanislav Bednařík.

Výsledek jednání ho nepotěšil. „Mě to mrzí. Fanouškům se snažíme nabídnout kvalitní hokej i celkové podmínky a k Motoru podle nás Budvar patří. Na jejich reakci jsem zvědavý, je celkem jasné, že to někomu bude vadit. Někdo to naopak řešit nebude,“ přidal Bednařík.

„Lokální kluby a pivovary patří k sobě“

Radegast je oficiálním pivem nejvyšší hokejové soutěže. Na základě smlouvy je možné čepovat jiné pivo pouze ve třech městech – Praze, Brně a Ostravě.

Zatím není jasné, jak bude vypadat situace v Budějovicích v praxi. „Bereme to jako hořkou cenu za to, že se podařilo splnit dlouholetý sen klubu postoupit do extraligy. Byli jsme při tom jako partner a chceme být i nadále. Jsem přesvědčený o tom, že je to krátkodobá záležitost. Lokální kluby a pivovary patří k sobě,“ vzkázal ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák.

„S výsledkem spokojeni nejsme. Musíme to ale brát tak, jak to je, i přestože máme pochybnosti o politice udělování výjimek a jejich dodržování,“ dodal ředitel národního pivovaru.

Už od června je pak jasné, že název zimního stadionu, který patří městu České Budějovice, zůstává stejný. Nová smlouva je na dobu neurčitou a radnice má ročně inkasovat 3,5 milionu korun bez daně. V minulosti to byly dva miliony.

„Z výsledku dohody o čepování radost nemám. Byl bych raději, kdyby zůstal uvnitř Budvar. Když může být výjimka ve třech městech, proč by nemohla být ve čtvrtém?“ ptal se primátor Jiří Svoboda.

V létě se stadion dočká hned několika změn. Nyní tam instalují zázemí pro videorozhodčí. Zároveň se změní zajištění sektoru hostí, který je kousek od toho domácího. Aby mezi fanoušky nelétaly nejrůznější předměty, rozdělí je síť.