Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Takový kbelík, to je apríl? Štamgasty v ikonickém podniku rozezlila změna půllitrů

Autor:
  16:50

Fotogalerie18 Premium

Restaurace Masné krámy v Českých Budějovicích. | foto: Profimedia.cz

„Jeden kroužek, prosím.“ Objednávka, jež v legendárních budějovických Masných krámech zazní denně nesčetněkrát. Nedávno však návštěvníkům začali čepovat oblíbený ležák od Budvaru do širokých sklenic, které jsou typické pro jeho hořkého parťáka „třiatřicítku“. Ty nahradily obvyklé sklo s logem podniku.

Proti změně se obratem ozvali pravidelní návštěvníci.

Nová sklenice se nezamlouvala ani zaměstnancům tradičního provozu. „Bylo to špatně, taková hurá akce.“

Tento článek je součástí iDNES Premium

Čtěte víc za 49 Kč měsíčně

  • Investigativu od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Reportáže a rozhovory s osobnostmi

49 Kč / měsíc

Získat iDNES Premium
Nabídka platí pro nové předplatitele.
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Kuba si střihl Ironmana. Byla to jízda, prohlásil a prozradil svůj výsledek

Šéf hnutí Naše Česko Martin Kuba se v sobotu postavil na start vyhlášeného...

Šéf hnutí Naše Česko Martin Kuba se v neděli postavil na start vyhlášeného triatlonového závodu Ironman 70.3 Hradec Králové. „Byla to jízda, ale je to tam,“ pochlubil se jihočeský hejtman na...

Po útoku na cyklostezce v Českých Budějovicích zemřela žena. Podezřelého zadrželi

Kriminalisté v Českých Budějovicích vyšetřují násilný čin. Žena po útoku muže...

Žena v Českých Budějovicích v neděli odpoledne zemřela po násilném útoku. Policisté během několika minut zadrželi podezřelého muže. Podle policie už nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí.

Po nehodě na kole zemřel Jan Boháč, člen Divadla Sklep a majitel slavonické Besídky

Jan Boháč opravil ve Slavonicích hotel Besídka a chystá další rozšíření o další

Ve Slavonicích na Jindřichohradecku zemřel v noci na neděli ve věku 70 let člen Divadla Sklep Jan Boháč, když havaroval na kole. Nehodou se zabývá jihočeská policie.

Se strážci parku. Dvacet litrů borůvek pro vlastní potřebu? Pokuta a vysypání v lese

Premium
Vít Chlada, vedoucí územního pracoviště stráže a ochrany přírody Národního parku Šumava

Na Šumavě vrcholí nájezdy organizovaných skupin sběračů borůvek. Denně z klidových zón odvážejí tisíce litrů plodů a ničí přírodu. Strážci parku sice rozdávají pokuty, kvůli nepřesnostem v zákoně...

Končí odpad z oblíbené atrakce na černé skládce? CHKO řeší podezřelé počínání

Premium
Výstava modelů hmyzu a zvířat v nadživotních velikostech budí vášně. Majitel ji...

Do zámeckého areálu v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku proudí davy lidí. Láká je letošní novinka – Svět obrů. Málokdo už ovšem ví, že odpadky z jeho provozu končí v jiné části parku, uprostřed...

Takový kbelík, to je apríl? Štamgasty v ikonickém podniku rozezlila změna půllitrů

Premium
Restaurace Masné krámy v Českých Budějovicích.

„Jeden kroužek, prosím.“ Objednávka, jež v legendárních budějovických Masných krámech zazní denně nesčetněkrát. Nedávno však návštěvníkům začali čepovat oblíbený ležák od Budvaru do širokých sklenic,...

19. srpna 2026  16:50

Jindřichohradecká úzkokolejka získala důležité osvědčení, bez něj nemůže jezdit

Motorový vlak úzkokolejky je připravený k odjezdu z nádraží v Nové Bystřici. O...

Jindřichohradecká úzkokolejka získala klíčovou bezpečnostní certifikaci od Drážního úřadu na pět let. Její zástupci zároveň uzavřeli smlouvu se Státním fondem dopravní infrastruktury, která jim letos...

19. srpna 2026  13:23

Basketbalista Šurý končí, ve 24 letech ho zastavilo zdraví: Loučím se s vděčností

Jakub Šurý z Písku zakončuje na koš Pardubic.

Podílel se na čtyřech mládežnických titulech. Byl součástí generace, která posunula písecký basketbal mezi českou elitu, ve které tři roky oblékal dres Sršňů. Další starty však už Jakub Šurý nepřidá....

19. srpna 2026  9:32

Rekordní počet zvířat, moderní i historická technika. Země živitelka začíná

Na Zemi živitelce je pravidelně k vidění ta nejmodernější zemědělská technika....

Dvaapadesátý ročník agrosalonu Země živitelka začíná tento čtvrtek a potrvá do následujícího úterý. Akce nabídne na českobudějovickém výstavišti kromě inovací i rekordní počet zvířat. Vloni ji...

19. srpna 2026  9:19

I byliny mají letokruhy, jsou staré i desítky let. Jihočeský biolog je zkoumá v Himálaji

Premium
Biolog Jan Binter z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni (14. srpna 2026)

Je mu teprve 25 let, za sebou už má ale několik vědeckých expedic do vzdálených koutů světa. Biolog Jan Binter působí v Botanickém ústavu Akademie věd ČR v Třeboni, odkud vyráží za výzkumem rostlin...

18. srpna 2026

U Soumarského mostu, kde mají stát apartmány, objevil spolek nebezpečný odpad

Kemp Soumarský most se rozkládá na obou březích Teplé Vltavy.

Kontaminaci půdy ropnými látkami na místě, kde mají u Soumarského mostu na Prachaticku stát nové apartmánové domy, zjistil spolek Občané a přátelé Vltavského luhu z Volar. Podnět už poslal České...

18. srpna 2026  14:20

Z vraždy o dvacet let mladší ženy policie obvinila jejího partnera, měli neshody

Kriminalisté v Českých Budějovicích vyšetřují násilný čin. Žena po útoku muže...

Kriminalisté v pondělní večer obvinili z vraždy muže zadrženého v souvislosti s nedělním napadením ženy u Vltavy v Českých Budějovicích. Motivem činu byly podle policie dlouhodobé neshody mezi...

18. srpna 2026  10:39,  aktualizováno  11:42

ČEZ digitalizuje provoz Temelína a Dukovan. Do modernizace dá přes 5 miliard ročně

Tisková konference ČEZ - Osmdesátiletý provoz českých jaderných elektráren:...

Skupina ČEZ investuje kvůli prodloužení provozu jaderných elektráren 10 až 12 miliard korun ročně, z toho do modernizace a bezpečnosti půjde polovina této částky. Prostředky zamíří do obnovy...

18. srpna 2026  9:55

Málek junior si chytání vybrečel: Slovo tati jsme na tréninku zakázali

Chomutov, 29. 7. 2026. Hokejoví Piráti Chomutov, trénink. Brankář Roman Málek...

Ne z tátova, ale z vlastního stínu chce vystoupit hokejový brankář Roman Málek junior. Na své příjmení je posila Chomutova hrdá, ačkoli být potomkem úspěšného otce ve stejném oboru – zvlášť když se...

18. srpna 2026  9:30

Hladina Římova víc klesá od začátku prázdnin. Nyní je nejnižší za poslední čtvrtstoletí

Hladina římovské přehrady je nyní nejnižší za posledních 25 let. Ale nehrozí,...

Nádrž na Malši je stěžejní pro zásobování kraje pitnou vodou. Její hladina je nyní nejnižší za uplynulé čtvrtstoletí, ale ředitel Jihočeského vodárenského svazu Antonín Princ, který ji provozuje,...

18. srpna 2026  9:27

Malátova muka: dva roky, pět klubů, jeden gól. V Litoměřicích věří v restart

Boleslavský útočník Sebastian Malát.

Poslední dva roky prožíval útočník Sebastián Malát spíš muka, než že by se hokejem bavil. Pendloval mezi pěti kluby, za dvě sezony vstřelil jediný gól. A v minulém ročníku kvůli zranění krku odehrál...

18. srpna 2026  7:51

Končí odpad z oblíbené atrakce na černé skládce? CHKO řeší podezřelé počínání

Premium
Výstava modelů hmyzu a zvířat v nadživotních velikostech budí vášně. Majitel ji...

Do zámeckého areálu v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku proudí davy lidí. Láká je letošní novinka – Svět obrů. Málokdo už ovšem ví, že odpadky z jeho provozu končí v jiné části parku, uprostřed...

17. srpna 2026  18:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.