Proti změně se obratem ozvali pravidelní návštěvníci.
Nová sklenice se nezamlouvala ani zaměstnancům tradičního provozu. „Bylo to špatně, taková hurá akce.“
Proti změně se obratem ozvali pravidelní návštěvníci.
Nová sklenice se nezamlouvala ani zaměstnancům tradičního provozu. „Bylo to špatně, taková hurá akce.“
Šéf hnutí Naše Česko Martin Kuba se v neděli postavil na start vyhlášeného triatlonového závodu Ironman 70.3 Hradec Králové. „Byla to jízda, ale je to tam,“ pochlubil se jihočeský hejtman na...
Žena v Českých Budějovicích v neděli odpoledne zemřela po násilném útoku. Policisté během několika minut zadrželi podezřelého muže. Podle policie už nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí.
Ve Slavonicích na Jindřichohradecku zemřel v noci na neděli ve věku 70 let člen Divadla Sklep Jan Boháč, když havaroval na kole. Nehodou se zabývá jihočeská policie.
Na Šumavě vrcholí nájezdy organizovaných skupin sběračů borůvek. Denně z klidových zón odvážejí tisíce litrů plodů a ničí přírodu. Strážci parku sice rozdávají pokuty, kvůli nepřesnostem v zákoně...
Do zámeckého areálu v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku proudí davy lidí. Láká je letošní novinka – Svět obrů. Málokdo už ovšem ví, že odpadky z jeho provozu končí v jiné části parku, uprostřed...
„Jeden kroužek, prosím.“ Objednávka, jež v legendárních budějovických Masných krámech zazní denně nesčetněkrát. Nedávno však návštěvníkům začali čepovat oblíbený ležák od Budvaru do širokých sklenic,...
Jindřichohradecká úzkokolejka získala klíčovou bezpečnostní certifikaci od Drážního úřadu na pět let. Její zástupci zároveň uzavřeli smlouvu se Státním fondem dopravní infrastruktury, která jim letos...
Podílel se na čtyřech mládežnických titulech. Byl součástí generace, která posunula písecký basketbal mezi českou elitu, ve které tři roky oblékal dres Sršňů. Další starty však už Jakub Šurý nepřidá....
Dvaapadesátý ročník agrosalonu Země živitelka začíná tento čtvrtek a potrvá do následujícího úterý. Akce nabídne na českobudějovickém výstavišti kromě inovací i rekordní počet zvířat. Vloni ji...
Je mu teprve 25 let, za sebou už má ale několik vědeckých expedic do vzdálených koutů světa. Biolog Jan Binter působí v Botanickém ústavu Akademie věd ČR v Třeboni, odkud vyráží za výzkumem rostlin...
Kontaminaci půdy ropnými látkami na místě, kde mají u Soumarského mostu na Prachaticku stát nové apartmánové domy, zjistil spolek Občané a přátelé Vltavského luhu z Volar. Podnět už poslal České...
Kriminalisté v pondělní večer obvinili z vraždy muže zadrženého v souvislosti s nedělním napadením ženy u Vltavy v Českých Budějovicích. Motivem činu byly podle policie dlouhodobé neshody mezi...
Skupina ČEZ investuje kvůli prodloužení provozu jaderných elektráren 10 až 12 miliard korun ročně, z toho do modernizace a bezpečnosti půjde polovina této částky. Prostředky zamíří do obnovy...
Ne z tátova, ale z vlastního stínu chce vystoupit hokejový brankář Roman Málek junior. Na své příjmení je posila Chomutova hrdá, ačkoli být potomkem úspěšného otce ve stejném oboru – zvlášť když se...
Nádrž na Malši je stěžejní pro zásobování kraje pitnou vodou. Její hladina je nyní nejnižší za uplynulé čtvrtstoletí, ale ředitel Jihočeského vodárenského svazu Antonín Princ, který ji provozuje,...
Jilemnického, Sezimovo Ústí, okres Tábor
5 700 000 Kč
Poslední dva roky prožíval útočník Sebastián Malát spíš muka, než že by se hokejem bavil. Pendloval mezi pěti kluby, za dvě sezony vstřelil jediný gól. A v minulém ročníku kvůli zranění krku odehrál...
Do zámeckého areálu v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku proudí davy lidí. Láká je letošní novinka – Svět obrů. Málokdo už ovšem ví, že odpadky z jeho provozu končí v jiné části parku, uprostřed...