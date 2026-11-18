Podloubí před hotelem Malý pivovar už minulé pondělí ráno plnily židle a další kusy původního vybavení. Nanosili je tam pracovníci, kteří budovu vyklízejí. Všechno tak směřuje k zahájení kompletní rekonstrukce historické budovy v budějovické ulici Karla IV., k čemuž má dojít v nejbližších dnech.
„Vzhledem k rozsahu půjde o komplexní proměnu celého objektu, která zahrnuje jak stavební část, tak následné vybudování nového hotelového zázemí,“ zmínila Barbora Povišerová, manažerka komunikace Budějovického Budvaru. Národní pivovar s památkově chráněnou budovou, která patří státu, hospodaří.
Hotel přestal svému účelu sloužit v červnu 2021. Důvodem byl špatný technický stav. Povišerová loni v říjnu zmínila, že stavba je energeticky velmi náročná a potrubí praská ve zdech. Po uzavření ještě od března 2022 do téhož měsíce roku 2024 sloužil hotel lidem prchajícím před válkou na Ukrajině. Na začátku v něm žilo přibližně 80 uprchlíků, postupně jich ubývalo.
Povišerová loni též zmínila, že práce dohotoví na konci roku 2027, nyní své vyjádření korigovala a hovoří o prvním čtvrtletí roku 2028. „Jde o historickou budovu, u které mohou v průběhu rekonstrukce vyvstat nepředvídatelné okolnosti. V tuto chvíli ale nemáme důvod předpokládat zásadní komplikace a naším cílem je plánovaný harmonogram dodržet,“ dodala.
Za dohledu památkářů
Jelikož se jedná o památkově chráněnou stavbu, vstupují do přestavby i památkáři. Budvar s nimi řešil rovněž přestavbu Masných krámů na začátku letošního roku. Na veškeré práce totiž musí získat závazné stanovisko.
„Po dobu stavební obnovy se svolávají pravidelné kontrolní dny za účasti pracovníků památkové péče. Průběh a řemeslnou kvalitu prací tedy památkáři průběžně kontrolují a dochází ke zpřesnění technologických postupů i dalších prací,“ sdělila dříve za památkáře Klára Pešková.
Investice do úprav hotelu se mají pohybovat v nižších stovkách milionů korun. Po dokončení hotel nabídne celkem 50 pokojů, tedy téměř dvojnásobek původní kapacity. Rozšíří se i jeho zázemí, jehož součástí mají být například konferenční prostory, wellness a pivní restaurace.
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Potrubí praská ve zdech. Budvar opraví hotel Malý pivovar v centru Budějovic
Cílem Budvaru je vytvořit místo, které bude sloužit návštěvníkům města, ale také firemní klientele a hostům, kteří do Budějovic přijíždějí za pracovními či společenskými příležitostmi.
Plánovaná restaurace bude propojenější s provozem a konceptem hotelu. „Základem bude pivní restaurace, která bude výrazně orientovaná na Budvar a jeho pivní portfolio. Chceme, aby nabídla autentický gastronomický zážitek a přirozeně navazovala na prostředí a tradici pivovaru,“ popsala Povišerová.
Do restaurace v budoucnu rád zavítá i Martin Řehout. Původní Budvarka, na jejímž místě nová restaurace vznikne, bývala dříve jeho oblíbenou hospodou. Připomněl také rekonstrukci, při níž se změnil interiér. Ten byl modernější a světlejší. S ním už restaurace ovšem fungovala jen od začátku roku 2017 do podzimu 2022. Potom ji uzavřeli.
„Osobně mi do stylu pivnice víc seděl předcházející tmavší interiér s oddělenými ‚kójemi‘. Ale hlavně mi není jasné, zda se bude tedy opět měnit interiér restaurace. A pokud ano, proč do něj bylo investováno určitě nemálo prostředků tak krátce před uzavřením pivnice s tak dlouhou tradicí,“ zamýšlel se Řehout loni koncem října.
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Budvar si prohlédneme z visuté lávky. Pivovar chystá proměnu za 800 milionů
Malý pivovar ale není jedinou velkou investicí Budvaru v Budějovicích. Další je přestavba jeho areálu v ulici Karolíny Světlé. Aktuálně pokračují v projektování, dokumentaci pro povolení stavby plánují podat na konci listopadu. Pokud se vše podaří podle harmonogramu, stavební práce začnou na jaře 2027.
A národní pivovar čeká pořádná šichta. První etapu chce otevřít návštěvníkům na jaře 2028, kdy budou Budějovice Evropským hlavním městem kultury. „Počítáme s vybudováním nové pivovarské zahrady pro návštěvníky, atraktivního skywalku, rekonstrukcí historických sklepů a obnovou fasády varny. Chceme postupně otevřít areál veřejnosti a nabídnout lidem nové možnosti, jak pivovar poznávat a zažít jeho historii i současnost,“ přiblížila Povišerová.
Na první etapu naváže v budoucnu například rekonstrukce historické sladovny, vybudování vyhlídky a výstavba nové multifunkční budovy, jejíž součástí bude i parkovací dům. Nyní ale Budvar upíná svou pozornost jen na úvodní část. I proto Povišerová nechtěla mluvit o výši investice, šéf pivovaru Petr Dvořák dříve hovořil hrubým odhadem o 800 milionech korun.