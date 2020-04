Při domácích utkáních budějovického Motoru by diváci dál mohli pít Budvar

Tipsport extraliga ledního hokeje je spojená s pivovarem Radegast a výjimku pro čepování jiného piva mají jen tři kluby – v Praze, Brně a Ostravě.

„Podle mých informací se ale jedná o tom, že by u nás vznikl kompromis, který by nám umožnil i nadále fungovat s Budvarem jako naším partnerem,“ popisuje generální manažer ČEZ Motor České Budějovice Stanislav Bednařík, jak by se Budvar mohl na stadionu dál čepovat.

K tomu, aby na kompromis došlo, se přiklání všechny strany, včetně společnosti BPA sport marketing. Ta je výhradním marketingovým partnerem nejvyšší hokejové soutěže.

„Těší nás, že se klub, jako je Motor České Budějovice, vrací do extraligy. Jsme se všemi zúčastněnými subjekty již domluveni na způsobu řešení, protože výjimky z exkluzivity oboru pivo jsou už vyčerpané. Měli jsme domluvenou technickou obhlídku v Budvar aréně, kde jsme chtěli dořešit konkrétní věci. Bohužel do tohoto termínu vstoupil nouzový stav a vládní opatření v boji s koronavirem, což tuto koordinační schůzku odsunulo zatím na neurčito. Věřím, že vše do začátku extraligy společně zvládneme připravit,“ reaguje ředitelka BPA sport marketing Jana Obermajerová.

Kolik by výjimka stála, není jasné. Společnost BPA to odmítla komentovat. Není také zřejmé, kdo by stanovenou částku zaplatil. V roce 2013, kdy českobudějovický klub řešil stejnou věc, to mělo být údajně zhruba 13 milionů korun.

O pokračování spojení Motor–Budvar stojí i vedení pivovaru. „V každém případě bychom rádi zůstali partnerem klubu, obzvlášť, když se podařilo splnit ten velký dlouhodobý cíl a v příští sezoně se bude Motor potkávat s nejlepšími týmy v Česku,“ těší ředitele národního pivovaru Petra Dvořáka.

Podle něj nyní vše závisí na výsledku jednání mezi Budvarem, klubem, městem, jemuž patří Budvar aréna, a společností BPA. „Vše bychom chtěli mít dořešené ideálně ještě na jaře,“ doplňuje Dvořák.

Kromě čepování piva budou zástupci města a národního podniku řešit v nadcházejících týdnech i název zimního stadionu. Současná smlouva, která zaručuje pojmenování Budvar aréna, platí do 31. května roku 2021 a její roční plnění činí dva miliony korun.

V minulosti si radnice nechala prostřednictvím své správy sportovních zařízení udělat průzkum, kolik se za názvy podobných arén platí v dalších městech ve zbytku republiky. Vyšlo z toho, že se sumy pohybují od jednoho do pěti milionů korun.

Součástí současné smlouvy je i pojistka, která umožňuje oběma stranám odstoupit v případě postupu či sestupu. Podle dosavadních vyjádření to ale na takový scénář nevypadá.

„Byl bych rád, kdyby název zůstal stejný i v nadcházející sezoně. Samozřejmě se o tom budeme bavit. Ta jednání už začala, jen je to nyní o něco složitější, protože do toho vstupují společnost BPA a hokejový svaz. Tu situaci také trochu komplikují omezení spojená s koronavirem, takže k tomu prozatím nemůžu říct nic víc,“ uvádí náměstek primátora Ivo Moravec.

Tři kluby v nejvyšší soutěži

Spojení hokejového klubu z Českých Budějovic a místního pivovaru v posledních letech funguje. Pro Motor je nyní ještě důležitější vzhledem k ekonomickým dopadům, které způsobuje boj proti koronaviru.

„Kdyby nenastala tahle situace, řekl bych, že bude zájem ze strany partnerů větší. Od většiny těch dlouhodobých máme příslib, že v případě postupu bude podpora z jejich strany výraznější. Nyní je ale těžké něco předpovídat. Uvidíme, jak to celé dopadne,“ popisuje Bednařík.

Sportovní fanoušky i obyvatele nyní může těšit, že mají České Budějovice po několika letech hned tři své zástupce v nejvyšších soutěžích. Pokud se podaří hokejovou, fotbalovou a volejbalovou ligu začít v běžných termínech, je jasné, že se o městě bude mluvit mnohem víc než v posledních letech.

To v minulých měsících potvrdilo i senzační tažení fotbalistů Dynama. „Z toho máme radost a věříme, že přispějeme k tomu, aby byly České Budějovice mnohem víc na očích,“ říká Bednařík.