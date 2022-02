Nedostatky Budvar arény ohrožují bezpečnost diváků, město zvažuje úpravy

Na nedostatky zimního stadionu v krajském městě upozorňuje Karel Pražák už mnoho let, ale teprve v pondělí to vypadalo, že ho někdo na radnici začíná brát opravdu vážně.

Může to být tím, že jsou na podzim komunální volby, a tak v tom někteří vidí silné téma. Ale také proto, že Pražák své argumenty opřel o čerstvý posudek architekta Arnošta Navrátila, který je profesorem na ČVUT.

Arénu posuzoval s ohledem na prostorové a funkční požadavky i bezpečnost fanoušků. A shledal závažné nedostatky.

„Jsou nejen v rozporu se základními hygienickými normami, ale především jsou to nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost diváků,“ píše Navrátil ve zprávě, kde je i návrh dalšího postupu. Na mysli měl například dostatečné zajištění odvodu kouře.

Problém podle Karla Pražáka nastal už v roce 1998, když velkou rekonstrukci stadionu projektovali. Měl být pro přibližně pět tisíc diváků. „Jenže pak komise rozhodla, že má být větší. Narychlo se tak projekt předělával, aby se vešlo o 1 400 diváků více,“ vzpomínal Pražák.

Tato zásadní úprava znamenala mimo jiné zrušení několika vstupů a také to, že je uvnitř dodnes nedostatek toalet, ale chybí i nouzový shromažďovací prostor.

Při utkáních si tak o přestávkách chodí spousta lidí odskočit ven. „Zkuste si jít někdy o pauze na záchod. Některým pánům bych to čekání opravdu nedoporučoval. Je to tragické a není o čem přemýšlet, sociální zázemí je potřeba dostavět,“ reagoval zastupitel František Konečný (zvolený za ANO, nyní nezařazený).

Pravdou je, že na radnici o tomto stavu vědí už několik let, kvůli Budvar aréně dokonce vznikla před více než třemi lety speciální pracovní skupina. Na ní si sice řekli, co by bylo potřeba udělat, jenže skutečné změny nenastaly prakticky žádné.

„V pracovní skupině jsme se výrazně dál nepohnuli. V tuto chvíli s ohledem na finanční možnosti města není možná nějaká větší přestavba. Dílčí bezpečnostní úpravy by se postupně udělat mohly, aby to nenarušilo celkovou kolaudaci, která na ten objekt je,“ reagoval radní Viktor Vojtko (STAN a Čisté Budějovice).

Motor případné úpravy vítá

Naplánované bylo například rozšíření západní části haly směrem k řece, ze kterého však sešlo. „S životním prostředím je to přitom vyřešené,“ zmínil Konečný. Další úvahou bylo protažení směrem k Háječku. To chce však město spojit s celkovou proměnou tamního parku. A krachly i úpravy a možné rozšíření nad prostor parkoviště.

Řešení nebude rozhodně rychlé ani teď, na což upozornil opoziční zastupitel Petr Maroš (ODS). Právě on navrhl, aby byl součástí pondělního jednání i stav arény.

„Neměli bychom mít k dispozici jen posudek, který nechal zpracovat občan města. Měli bychom mít vlastní, který posoudí aktuální bezpečnost. Normy jsou tvrdší a tvrdší,“ konstatoval. Maroš také uvedl, že bezpečnost musí mít prioritu, i kdyby to mělo být za cenu dočasného snížení kapacity stadionu.

Chvílemi se jednání na zastupitelstvu vyostřilo a některé útoky byly vedené v osobní rovině. „Z toho, co tady slyším, to vypadá, že je na zimním stadionu všechno špatně, všechna razítka a revize,“ řekl například náměstek primátora Ivo Moravec (Občané pro Budějovice).

Padla i slova o úplném zavření stadionu. „Nedělejme z komára velblouda, kolik se tam stalo za poslední roky zranění a úrazů. Žádné. Ale víme, že to není ideální, tak se tím zabývejme,“ uvedl Konečný.

A zastupitelé schválili, že na březnovém jednání předloží Ivo Moravec zprávu o možných úpravách, které povedou ke zlepšení bezpečnosti i sociálního zázemí stadionu.

Na některé nedostatky roky upozorňují i zástupci Motoru a dlouhodobě vnímají i aktivitu Karla Pražáka. „Vítáme jakékoliv aktivity, které povedou k modernizaci Budvar arény. Od poslední rekonstrukce uplynulo už 20 let, nároky se přitom v dnešní době rychle zvyšují,“ reagoval generální manažer extraligového hokejového klubu Stanislav Bednařík.