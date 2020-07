Svlékl montérky a skočil do rybníka, aby vytáhl seniora z potopeného vozu

Vše začalo tím, že dvaaosmdesátiletý senior chtěl v úterý dopoledne ve vsi se svým autem Fiat Brava vycouvat od domu na silnici, ale manévr nezvládl a skončil s vozem v návesním rybníku.

Vozidlo velmi rychle zaplnila voda a senior v něm zůstal uvězněný.

„V tu dobu byl na své zahradě jeho soused, který zaslechl slabé volání jakoby přes střechy a to pomoc, topím se,“ popsala jindřichohradecká mluvčí Hana Millerová.

Muž proto ihned vyběhl ze své zahrady a uviděl v návesním rybníku již jen malou část střechy vozidla zelené barvy. Vrátil se proto rychle na zahradu pro polystyren, který chtěl použít při záchranné akci.

„Za běhu k rybníku pak odhodil boty a vysvlékal se z montérek, které byly ze silné látky a nasákly by velké množství vody. Skočil do rybníka a plaval k autu. To již sedělo na bahnitém dně,“ líčí mluvčí.

Zachránce se tak potopil pod hladinu, do vody zakalené od zčeřeného bahna. Dostal se ke dveřím u řidiče a otevřel je.

„V autě pak někoho nahmatal, nedokázal v tu chvíli říct, jestli to byly ruce či nohy. Postupoval ovšem rychle dál po těle, až řidiče chytil za podpaží. A mezitím se ještě musel nadechnout na hladině,“ pokračuje v příběhu Millerová.

Při záchranné akci se muž ještě stihl přesvědčil, že v autě už nikdo další není. Pak se mu podařilo seniora z vozu vytáhnout a dostat ho na hladinu.

Ten byl v šoku, ale reagoval. Ukázalo se ovšem, že polystyren, který chtěl zachránce použít jako oporu pro vytaženého, někam uplaval.

„Naštěstí dva zachráncovi kamarádi stihli hodit do rybníka dveře, za jejichž hrany se řidič chytil rukama. Dveře pak táhli ke břehu a zachránce seniora zezadu přidržoval. Bahnem postupovali jen velmi pomalu a namáhavě,“ popisuje Millerová.

Seniora se pak ujali zdravotníci ze záchranné služby a o auto se postarali hasiči.

Zachránce si nepřál být jmenován. S policejní mluvčí hovořil po telefonu. A skromně prohlásil: „To by měl udělat každý, byl jsem jen ve správný čas na správném místě.“