Před několika dny vyprodali sál českobudějovického kina Kotva, a tak přidávají další talkshow na začátek listopadu. Je to už sice půl roku od chvíle, kdy vyšla kniha Budějovická mordparta, dvojice autorů kriminalista Václav Hýsek a novinář Pavel Pechoušek ale dál táhnou a lákají spoustu lidí na své přednášky, se kterými objíždí města.
Jejich posluchači chtějí od bývalého šéfa budějovické mordparty slyšet vyprávění o skutečných případech brutálních vražd a odhaleních, která před lety otřásla jihem Čech. Rozpovídal se také v rozhovoru pro iDNES.cz.
Co to bylo za zrůdy, že jsou schopní za pár drobných zlikvidovat tři lidi. Další si zase nepřipouštěl, že vraždil, říkal, že pouze řešil problémy. Dívku, která si s ním představovala nějakou budoucnost, zavraždil, ale pro sebe jen vyřešil svůj problém.