Sedím na rybách a volá vrah, který dostal 16 let, vzpomíná bývalý šéf mordparty

Autoři knihy Pavel Pechoušek (vlevo) a Václav Hýsek se fotí na pláži v Černé v Pošumaví, kde bylo nalezeno tělo zavražděné prostitutky. | foto: Budějovická mordparta - skutečné zločiny z jihu Čech

Lukáš Marek
  20:00
Jednoho pachatele vyslýchal snad dvacetkrát, on totiž vždycky doufal, že dostane kávu a cigaretu. A tak o dvojnásobné vraždě, kterou spáchal ještě s jednou ženou nedaleko Písku, vypovídal pomalu a na pokračování. I takové jsou vzpomínky bývalého šéfa českobudějovické mordparty Václava Hýska. U policie sloužil 44 let. Teď se svým vyprávěním vyprodává sály kin a kulturních domů a chystá vydání druhé knihy.

Před několika dny vyprodali sál českobudějovického kina Kotva, a tak přidávají další talkshow na začátek listopadu. Je to už sice půl roku od chvíle, kdy vyšla kniha Budějovická mordparta, dvojice autorů kriminalista Václav Hýsek a novinář Pavel Pechoušek ale dál táhnou a lákají spoustu lidí na své přednášky, se kterými objíždí města.

Jejich posluchači chtějí od bývalého šéfa budějovické mordparty slyšet vyprávění o skutečných případech brutálních vražd a odhaleních, která před lety otřásla jihem Čech. Rozpovídal se také v rozhovoru pro iDNES.cz.

Co to bylo za zrůdy, že jsou schopní za pár drobných zlikvidovat tři lidi. Další si zase nepřipouštěl, že vraždil, říkal, že pouze řešil problémy. Dívku, která si s ním představovala nějakou budoucnost, zavraždil, ale pro sebe jen vyřešil svůj problém.

