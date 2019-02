Postavit každý pátý byt zdarma? Budějovice chtějí využít dotaci

Po roce 1989 vlastnilo krajské město zhruba 18 tisíc bytů. O takovém čísle si teď může nechat jen zdát. Aktuální desetkrát nižší stav Českým Budějovicím nestačí, a radnice musí kvůli vysokému zájmu řešit výstavbu nového bydlení. I proto se vedení města v koaliční smlouvě zavázalo: Zahájíme výstavbu městských nájemních bytů pro mladé rodiny a seniory.

Ke splnění slibu by mohl pomoci nový dotační program ministerstva pro místní rozvoj. Zjednodušeně, slibuje, že pokud město vybuduje čtyři sociální byty, vláda mu uhradí náklady na výstavbu pátého. To se budějovické radnici zamlouvá.

„V tuto chvíli se tím zabýváme. Zájem máme. Pokud to bude možné, tak budeme chtít dotační program využít,“ potvrdil náměstek primátora Viktor Vojtko (STAN).

Krajské město má nyní 1 800 bytů, které pronajímá. Třetina až čtvrtina jsou byty, jež se dají považovat za bydlení dostupné za výhodných podmínek i pro mladé rodiny, seniory či handicapované.

„Potřebu samozřejmě pociťujeme. S vyššími náklady na bydlení je skupina, kterou tohle zasáhlo, větší než v minulosti. Důležitá jsou i čísla o populaci seniorů. V Budějovicích nás během čtyř let čeká její nárůst o dvanáct procent. Už teď je to téměř 20 tisíc. Jakákoliv cesta, která nám umožní situaci řešit, co týče financování, je dobrá,“ uvedl Vojtko.

Program je za ministerstvo pro místní rozvoj připravený. „V současnosti ho projednávají komise legislativní rady vlády. Projednán vládou by měl být v březnu. Účinnost je navrhována od 1. dubna. Letos se počítá s jednou miliardou korun, v následujících letech se třemi miliardami ročně,“ upřesnil vedoucí tiskového oddělení ministerstva Vilém Frček.

Zbavit se většiny městských bytů, byla chyba

Budějovice mají už vytipovanou lokalitu, kde by nové byty mohly vzniknout. Nejvíce se nabízí pozemky u ulice Evžena Rošického ve Čtyřech Dvorech nedaleko Hokejového Centra Pouzar, jak potvrdil primátor Jiří Svoboda (ANO).

„Město udělalo v minulosti chybu, když se zbavilo velké části svých bytů. Po roce 1989 jich mělo 18 tisíc, v současné době jich má 1 800, zbytek byl zprivatizován. Myslím, že se to mělo řešit s větší rozvahou. Teď jsme v situaci, kdy Správa domů, která se o stará o městské nemovitosti včetně bytů, pozastavila příjem žádostí,“ oznámil primátor. Ideální by podle něj bylo postavit stovky bytů.

Budějovická Správa domů má teď pozastavené přijímání žádostí do 30. června. Uchazečů je zkrátka příliš a stovky zájemců město postupně uspokojuje. Potřeba ale podle všeho dál poroste.

Budějovice nechtějí, aby vzniklo sociální ghetto

„Město počítá s tím, že výstavbu podpoří. Za nás by určitě mělo jít o mix sociálního a běžného bydlení,“ sdělil jednatel Správy domů Petr Šindelář.

„Předně je třeba říct, že nechceme vybudovat nějaké sociální ghetto. Pečlivě se snažíme vybrat místa, kde noví obyvatelé tyhle problémy nezpůsobí nebo neposílí. Město plochy má, primárně jde o oblast u ulice Evžena Rošického. Nakolik zde ale budou sociální byty, není zatím rozhodnuté,“ přidal Vojtko s tím, že by se koncepcí dostupného bydlení měli v blízké době zabývat radní. Záležet ale bude i na podmínkách dotačního programu.

Kvůli čerpání dotací zatím nevědí, jestli novou nabídku využijí v Jindřichově Hradci. Pokud by to šlo, určitě chce město o peníze zažádat. Nyní má 739 bytů a dalších nejméně 40 plánuje během tří let postavit. Radnice se chce zaměřit především na seniory.

„Lidé si to trochu pletou a myslí si, že se do sociálních bytů umisťují nezaměstnaní a problémoví občané, což není pravda. Do této kategorie se dostávají lidé s příjmem do určité hranice,“ zmínil jindřichohradecký starosta Stanislav Mrvka (ČSSD).

Zájem projevují i jiná větší města v kraji. Peníze by se mohly hodit například v Táboře. „Máme plány v nově zastavované lokalitě bývalých kasáren v areálu Dvorce. Ale přiznám se, že dotační program zatím detailně neznám,“ reagoval starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020).

Naopak v Prachaticích dotaci nevyužijí, protože město teď má 30 bytů volných, dalších 34 nabídne na sklonku léta v jednom z právě rekonstruovaných panelových domů a asi 15 jich je v domě s pečovatelskou službou. Město jich má celkem 1 400.