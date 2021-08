Kontroly stromů a úklid po bouři potrvají v Budějovicích až do Vánoc

Po hrázi mezi staletými duby se pomalu posouvá traktor s návěsem, do kterého hydraulická ruka sbírá jednu seschlou větev za druhou. Občas se zastaví, aby těsně okolo stroje mohl projet cyklista.



To je v těchto dnech běžný obrázek mezi Vrbenskými rybníky. Stále tam pokračují odklízecí práce po červencové bouři a vichřici, která poslala desítky větví i celé stromy k zemi.

Na stezce mezi rybníky Černiš a Domin už ale vše vypadá jako dřív. „Ty nejnebezpečnější větve jsme už odřezali z plošiny. Teď jen odklízíme,“ říká pracovník, který jde podél traktoru a hází drobné větve na návěs. Lidé do těchto míst dál chodí. „Ne, nebojíme se, s dětmi sem chodíme normálně,“ říkají dvě ženy z nedaleké Arpidy.

Cesta přes hráz, kolem níž poletují nejrůznější ptáci, už vypadá uklizeně. V lokalitě však stále není bezpečno. „Občas se stane, že kolegové najdou na zemi větve, které popadaly přes noc. Chodit tam je stále riskantní,“ upozorňuje Jiří Staněk, ředitel firmy Lesy a rybníky města Českých Budějovic.



Zákaz vstupu do této oblíbené lokality podle něj platí i nadále. „Lidé si z toho ale nic nedělají, vidí volnou cestu, a tak jdou, i když se tam zrovna třeba odklízí. Snažíme se je varovat, ale nemá to moc efekt. Kdo má rozum, tak tam nejde, pád větví stále hrozí,“ uvádí Staněk.

Městská firma se od uplynulých týdnů snaží místo zabezpečit, a zároveň zabránit pádu dalších větví. Práce však ještě potrvají několik měsíců. „Postupuje to celkem pomalu, protože se teď ořezávají ta problematická místa, kde je riziko, že větve spadnou. Bude to na dlouho, myslím, že to do Vánoc nestihneme,“ odhaduje Staněk.

Kromě toho firma musí řešit, co se dřevem, které bouřka zničila. Jelikož jsou Vrbenské rybníky přírodní rezervací, není možné materiál nařezat a jednoduše prodat. Velká část stromů je navíc ve špatném stavu.



„Zákon říká, že tam hmota musí zůstat. Je toho ale opravdu velké množství. Věc řešíme i s krajským úřadem a budeme vytvářet broukoviště,“ informuje Staněk.

Dřevo přesunou kvůli broukům

Materiál, v němž žije řada živočichů, se tak naveze na vybraná místa. Tam budou moci například právě brouci dokončit svůj vývoj. Společnost už vytipovala několik lokalit. Dřevo díky tomu v rezervaci zůstane a živočichové s ním.

„Právě různě poškozené stojící stromy jsou ty, kde se tvoří dutiny a které obývají nejrůznější živočichové, od ptáků po hmyz. Tam, kde je ohrožená bezpečnost návštěvníků, je určitě třeba strom ořezat, snížit jeho těžiště a zajistit, že nebude hrozit jeho pád. Kde to jinak nejde, tam se dá část stromu, nebo celý strom pokácet a nechat ležet v dané lokalitě,“ uvádí Dan Leština (Piráti), krajský zastupitel a člen českobudějovické komise pro životní prostředí.

„I tak může strom poskytovat úkryt netopýrům nebo dopřát dokončení vývoje ohroženému broukovi. Pokud leží ve vodě, je z něho úžasné prostředí jak pro ryby a další vodní organismy, tak pro volavky, ledňáčky a podobně,“ tvrdí.

„Jako krajský úřad neřešíme samotné kácení či přesun materiálu. U každého podobného území máme schválený plán péče, podle kterého se postupuje,“ dodává náměstek hejtmana František Talíř (KDU-ČSL).

Úklid po krátké a silné bouři však pokračuje i v jiných částech města. To platí třeba pro park Stromovka, kde stále pracují dělníci s technikou na odklízení škod. I tam musí být lidé opatrní.

„Byla jsem tam na procházce a šla kolem jednoho stromu u nádrže Bagr. Když jsem od něj byla přibližně 10 až 15 metrů, uslyšela jsem hlasité praskání a rámus. Otočila jsem se a v tu chvíli na zem padala těžká větev dlouhá zhruba pět metrů,“ popisuje obyvatelka města Petra Hadačová. Podle náměstka primátora Iva Moravce (Občané pro Budějovice) by mělo být hotovo do konce srpna.

Prověří stav stromů

„Je možné, že pak bude nutné dodělat ještě nějaké drobné dočišťovací práce. Hlavně pak chceme prověřit zdravotní stav stromů, které zůstaly stát. Najmeme k tomu odborníka dendrologa, jenž nás upozorní na stromy, které ohrožují zdraví nebo majetek. Není v silách zkontrolovat všechny, ale určitě se zaměříme na frekventované lokality, kde se pohybují lidé, aby procházky zůstaly bezpečné. O přesném postupu se budeme radit,“ informuje.

Úklid vyjde město na miliony korun. „Radu města jsem žádal o navýšení rozpočtu odboru správy veřejných statků o jeden milion korun a ten už se vyčerpal,“ dodává Moravec.