V Budějovicích zdražuje teplo, voda i MHD. Odpad dokonce skoro o tři stovky

„Rozhodně z toho nebudu skákat radostí do stropu. Myslím, že si nechám pro jistotu zvednout inkaso tak o 500 korun měsíčně, nechci při vyúčtování doplácet,“ konstatovala jedna z obyvatelek Iva Čermáková ze čtvrti Suché Vrbné.

Podobně reagovali i další dotázaní, se kterými MF DNES mluvila, nejvíce je zaskočil nárůst ceny za svoz odpadu. „Je to dané tím, že neustále roste částka, kterou město za svoz doplácí. Příští rok to bude 75 milionů korun. Pokud bychom ale ke zdražení nepřistoupili, bylo by to více než 100 milionů z rozpočtu. Hodně let se navíc cena neměnila, na opačné straně nás přitom čekají obrovské investice,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Maroš (ODS). Rodina se dvěma dětmi tak zaplatí dohromady o 1 120 korun více.

A zvyšuje se rovněž cena vody. Město chce formou takzvaného pachtovného od firmy Čevak, která spravuje vodovody a kanalizace, ročně získat 200 milionů. Ty hodlá dát obratem investovat do obnovy mnohdy velmi zastaralé sítě. Příští rok ji budou rekonstruovat třeba na Rudolfovské třídě v části u Sadů. Úsek této vytížené ulice čeká velká oprava s uzavírkami.

Jak se bude zdražovat Vodné a stočné

2024: 84,25 Kč/m3

2025: 93,15 Kč/m3 Svoz odpadu

2024: 680 Kč/rok

2025: 960 Kč/rok Teplo z Teplárny ČB

2024: 839,90 Kč/GJ

2025: 914,93 Kč/GJ MHD: zákadní jízdenky

2024: 20 Kč

2025: 30 Kč Městská sportovní zařízení

beze změny Městské byty

zatím bez změny

Zajímavé je, že i po zdražení bude voda v Budějovicích nejlevnější v porovnání s ostatními krajskými městy. Od 1. ledna bude stát kubík o deset procent víc, tedy 93,15 koruny. Nárůst v přepočtu znamená, že jeden člověk zaplatí za vodu o 26 korun měsíčně více. Například v Liberci stojí nyní kubík 127 korun, v Hradci Králové 116 a v Olomouci přes 108 korun.

Podobné to je také s teplem z českobudějovické teplárny, ta zůstane i po zvýšení cen jednou z nejlevnější v mezikrajském srovnání. Obdobně je na tom už jen Plzeň. Za gigajoule odběratelé nově dají bezmála 915 korun, o necelých devět procent více než nyní. Pro domácnost by to mělo v přepočtu znamenat měsíčně o 125 korun více.

Hodně změn nastane také v městské hromadné dopravě. Z 20 na 30 korun se zvedne cena základní jízdenky. „Důležitá úprava se týká seniorů, které naopak zvýhodňujeme. Nyní platí do 75 let, nově budou mít MHD od 70 let zdarma,“ upozornil Maroš.

A sjednocuje se tarif Junior, který je nyní rozdělený na dvě části. Děti od šesti do 15 let platí 500 korun za rok, do 19 pak 1 660. „Od ledna to bude pro obě skupiny 800 korun ročně,“ upřesnil šéf českobudějovického dopravního podniku Slavoj Dolejš.

Ceny ostatních dlouhodobých kuponů zůstávají beze změn, má to mimo jiné působit i motivačně, kdy třeba někteří cestující upustí od nakupování krátkodobých jízdenek.

Dopravní podnik by díky úpravám měl do své kasy vybrat až o 35 milionů ročně více, přesto bude muset město zvýšit i provozní dotaci tak, aby se dařilo například zvyšovat platy řidičů a nehrozil tak jejich odchod. Podnik také čekají stamilionové investice do obnovy vozového parku, kdy chystá například nákup 35 nízkopodlažních trolejbusů.

Plošné navyšování cen město několik let pozdrželo, nechtělo zvyšovat zátěž například v době covidu či velké inflace. „Ale ty ceny už příliš neodpovídaly realitě a museli jsme se k tomuto kroku rozhodnout,“ konstatoval budějovický radní a hejtman Martin Kuba (ODS).

Při sečtení všech položek by to mělo od ledna znamenat, že čtyřčlenná budějovická domácnost zaplatí o necelých 300 korun měsíčně více. Co se nemění, jsou vstupy do sportovních zařízení města, tedy například na plovárnu. Prozatím zůstávají stejné i ceny nájmů v městských bytech, tam ale může nějaká úprava také brzy nastat.