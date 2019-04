O místo u budějovické Stromovky mají zájem Rakušané, chtějí stavět domy

„Jsou to investoři z Rakouska, byli zde architekti z Lince. Nejdříve s projektem seznámili útvar hlavního architekta a nyní nejužší vedení města. Byla to jen první schůzka. Žádná oficiální žádost prozatím nepadla,“ upřesnil náměstek primátora Ivo Moravec (hnutí Občané pro Budějovice).

Nyní bude záležet na dalším postupu a zájmu Rakušanů, ale město se do prodeje pozemků hrnout nehodlá.

Naposledy se o této lokalitě hodně debatovalo před dvěma lety, kdy byla taktéž ve středu pozornosti developerů. Chvíli se zdálo, že se schyluje ke směně za jiné prostory, ale nakonec z toho sešlo.

Primátor Budějovic Jiří Svoboda (ANO) tehdy pozemek označil za rodinné stříbro. Parcela má přes 17 500 metrů čtverečních, je to odtud kousek nejen do Stromovky, ale zároveň i do centra. Cena se tak může pohybovat okolo 70 milionů korun.

Ale třeba už v roce 2011 se tehdejší primátor a dnes náměstek Juraj Thoma (Občané pro Budějovice) dušoval, že místo radnice neposkytne ke komerčnímu využití, což ukazuje, že je o něj dlouhodobě velký zájem. Dál od hypermarketu už je prostor zastavěný bytovými domy.

Stále žije myšlenka, že místo by mělo sloužit pro sport

Plánů, jak naložit s atraktivní plochou za Kauflandem, už bylo mnoho. S místem pracovala i samotná radnice, která tam chtěla vybudovat takzvaný Freetime park. Mělo to být centrum zaměřené na venkovní a adrenalinové sporty pro děti a mládež. Součástí měla být lezecká stěna, bmx dráha, lanové centrum, skatepark či hřiště na plážový volejbal.

Projekt za 70 milionů ale město nejdříve kvůli vysoké ceně osekalo, až ho v roce 2011 stoplo. Už o rok později se ale Českobudějovický Beachklub jako jediný přihlásil do výběrového řízení na proměnu lokality a Freetime park měl stát 37 milionů včetně kryté haly. I z něj ale sešlo a na místě zůstala louka.

I dnes však stále žije myšlenka, že bude parcela u Stromovky sloužit pro sport. Město by se mohlo spojit s Jihočeskou univerzitou, která má hned vedle celou řadu sportovišť, se kterými má velké plány na jejich obnovu.

„Teď nemluvím za město, ale je to čistě můj osobní pohled. Myslím, že bychom mohli spolupracovat a připojit se k univerzitě s proměnou našich pozemků, čímž bychom v místě vytvořili velký venkovní sportovní areál. Určitě je to místo vhodnější k těmto aktivitám než ke stavbě bytů,“ konstatoval náměstek Moravec.