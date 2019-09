Kvůli hale hrozí Budějovicím další problémy, řeší ji antimonopolní úřad

Když při zasedání českobudějovického zastupitelstva zaznělo z úst bývalého náměstka Františka Konečného (ANO) spojení sportovní hala a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), někteří přítomní se po sobě překvapeně podívali. Nebylo to plácnutí do větru. Jak MF DNES zjistila, úřad se projektem skutečně zabývá.

Řeší totiž druhý pokus, při němž budějovická radnice hledala zhotovitele na demolici stávající sportovní haly a výstavbu nové multifunkční.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vede v dané věci prvostupňové řízení, v němž se zabývá postupem zadavatele při zrušení zadávacího řízení na Multifunkční centrum Dlouhá louka,“ potvrdil mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Veřejnou zakázku město stáhlo po březnových sporech, kdy koaliční hnutí Občané pro Budějovice sdělilo, že projekt za více než půl miliardy korun dál nepodpoří.

Následovala vášnivá diskuse na zastupitelstvu, při které se řešil i posudek, jenž investici hodnotil v některých ohledech kriticky. Jeho autorem je architekt Arnošt Navrátil. Vše vyvrcholilo odvoláním tehdejšího náměstka primátora Františka Konečného (ANO), které navrhla samotná koalice.

Konečný: Kdyby ÚOHS neměl pochybnosti, tak se tím nezabývá

Právě Konečný konstatoval, že podnět na ÚOHS skutečně podal on. „Avizoval jsem to svým kolegům, když to rušili. Poté jsem dostal reakci, že se zahajuje řízení z moci úřední a já mohu další vývoj sledovat na úřední desce. Naprosto jednoznačně došlo k pochybení. A pokud by ÚOHS neměl pochybnosti, tak by se tím nezabýval,“ řekl Konečný.

Podle něj město nepoužilo adekvátní argumenty pro zrušení. MF DNES se proto náměstka primátora pro investiční výstavbu, finance a ekonomiku Petra Holického (ANO) ptala mimo jiné právě na důvody zastavení řízení.

„Vím, že ÚOHS se věcí zabývá, před rozhodnutím to nechci komentovat,“ zareagoval.

Stručný byl i primátor Jiří Svoboda (ANO). „Vím, přišlo vyrozumění. Neříkám na to nic. ÚOHS dostal naše vyjádření. Neobávám se. Vše bylo v souladu se zákonem o zadání veřejných zakázek,“ napsal v SMS.

„Mohu potvrdit, že se tím úřad zabývá. V oznámení nekonstatuje, že došlo k porušení zákona, ale usoudil, že si postup města zaslouží přezkoumání,“ řekl náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice).

Rozhodnutí město ještě nemá

Že by projekt mohl ÚOHS zajímat, upozorňoval v minulosti například opoziční zastupitel Martin Kuba (ODS).

„Nepřekvapuje mě to. Pro město by mohlo být rizikové, kdyby se potvrdilo, že jeho argumenty pro zrušení nebyly správné. Mohlo by to vést třeba k požadavkům na náhradu škody ze strany projekční kanceláře. Moc nechápu logiku, že to radnice schválí a pak zjistí, že to je špatně. Uvidíme, jaké bude rozhodnutí,“ reagoval Kuba.

Projekt, který zpracoval Atelier 8000, daroval městu volejbalový klub Jihostroj. To se nelíbí jiné opoziční straně Pirátům.

„Mě osobně připadá zvláštní, že očividné obcházení zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy dar projektové dokumentace v hodnotě osmi milionů, nechal ÚOHS bez povšimnutí, ale zrušení zakázky řeší ex offo. Všechna zvířata jsou si očividně stále rovna, ale některá jsou si rovnější, mám-li si vypůjčit slova pana Orwella,“ sdělil zastupitel Lukáš Mareš (Piráti).

Jak už sdělil Martin Švanda, ÚOHS vede nyní prvostupňové řízení. Rozhodnutí zatím nevydal. Až se tak stane, může se radnice v případě rozhodnutí v její neprospěch odvolat. Pak je na řadě druhostupňové řízení, u kterého už odvolání není možné. Na to je ale zatím ještě brzo.

Jisté je zatím jen to, že místo nové haly přinesla investice radnici hlavně spory. Kromě druhého pokusu totiž musí odrážet i napadení toho prvního. Tehdy se přihlásila s nejnižší nabídkou společnost Metrostav, která v létě označila zrušení výběrového řízení za nezákonné kvůli argumentu, jenž se odvolával na nedostatek finančních prostředků. Město argumenty odmítlo, a tak jsou teď další kroky na Metrostavu.