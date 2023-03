V Budějovicích u Vltavy vznikne relaxační zóna, otevřít se má už v létě

Workoutové hřiště s řadou moderních cvičebních konstrukcí, hrací plochy a atrakce pro děti všech věkových kategorií nebo několik hřišť na plážový volejbal. To jsou jen některá z volnočasových ploch, které chce město vybudovat na levém břehu Vltavy za méně než půl roku.

„Je to ambiciózní a velmi optimistický projekt, nikdo se tu o něco podobného ještě nepokusil. My ale věříme, že vše stihneme a v červenci se nám podaří novou relaxační zónu otevřít pro návštěvníky,“ ujistil náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

Kromě zmíněných hřišť by u křižovatky Diamant měla vyrůst také nová gastro zóna s několika restauracemi či kavárnami, které chce město pojmout jako kontejnerové stavby. Součástí zóny budou i předzahrádky podniků s výhledem na dětská hřiště.

„Ve spodní části louky jsme podstatně více limitovaní, jelikož se nachází v záplavovém území. Plánujeme tam proto pouze terénní úpravy, pomocí kterých vytvoříme hřiště na míčové sporty a pláž pro pohodlný přístup do vody,“ uvedl radní a hejtman Martin Kuba (ODS) s tím, že celkové náklady projektu se pohybují mezi 40 a 50 miliony korun.

Jelikož se jedná o rozsáhlí projekt, plánuje město stavební práce rozložit do více sezon. Letos v létě by se tak obyvatelé Budějovic měli dočkat hřišť, gastro zóny a plážové úpravy.

„Do příštího léta pak přeložíme stávající cyklostezku, která území protíná, blíže k silnici a na jejím místě vznikne promenáda. Zvýší se tím bezpečnost místa. Taky plánujeme nad gastro zónou vybudovat vyhlídkovou lávku a přidat k říčním břehům mola,“ doplnil Kuba.

Jejich osazení se odkládá kvůli Povodí Vltavy, které letos chytá revitalizaci břehu poničeného lodní dopravou. Mimo to město spolupracuje také se skupinou ČEZ, která pod dotčeným územím nyní dokončuje pokládání horkovodu z Temelína.

Plnohodnotná volnočasová lokalita

Návrh nové sportovně-relaxační zóny zpracoval architektonický atelier A8000. „Lidé z nedalekého sídliště mají řeku téměř za domem, ale mají k ní špatný přístup. Přesto už se sami dávno rozhodli, že místo chtějí pro pro podobné aktivity využívat a my tak pouze zlepšujeme zázemí pro to, co už místní občané vymysleli dávno,“ sdělil za ateliér Martin Krupauer s tím, že se jedná o první velký krok jak město s vodou propojit.

Dle zástupců města má lokalita velký potenciál pro budoucí rozšíření. Současný záměr počítá pouze s jarním a letním využitím, v budoucnu by ale město rádo do lokality přineslo i projekty, které by mohly fungovat celoročně. Další výstavní etapy by město rádo stihlo do tří let.

„Chceme, aby budějovičtí občané mohli trávit svůj volný čas na území města a nemuseli za podobnou zábavou dojíždět do Hluboké nad Vltavou nebo jiných destinací. V následujících letech by tak na levém břehu mohla vzniknout plnohodnotná volnočasová lokalita, která zvýší atraktivitu celé městské části,“ vysvětlila primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS).

V Českých Budějovicích se nyní připravují i další projekty spojené s Vltavou. Město plánuje například vybudovat u Pražského sídliště další volnočasovou a koupací zónu Sluneční ostrov. A na druhé straně křižovatky Diamant směrem do města by chtěla současná koalice vybudovat také dlouho diskutovaný vodní svět.