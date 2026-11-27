Jedna parta marně pátrá po místě, kde si přes zimu v hale zahrát fotbal. Další skupinka se rozhodne, že začne společně běhat, a tak hledají nejlepší trasy pro začátečníky. Třeba i na tyto otázky by měli obyvatelé Budějovic časem najít odpovědi ideálně na jednom místě. Aby tomu tak bylo, mohou se nyní všichni zájemci zapojit a vyplnit dotazník, který přispěje ke vzniku dokumentu s názvem Strategie sportu. Hotový bude v květnu příštího roku.
„Chceme získat ucelený program řekněme na příštích deset let. Musíme brát v úvahu, že třeba sportování mládeže je na sestupné úrovni. To má pak dopad na zdraví celé populace. Každé malé dítě má přitom rádo pohyb. Ale pak ho to často z více důvodů opouští. My je chceme nenásilně dostat zpátky, ať už budou hrát fotbal, nebo chodit pravidelně na procházky kolem řek,“ uvedl zastupitel Petr Maroš, který byl ještě jako náměstek primátorky na začátku celé vize.
Ti, kteří chtějí do strategie přispět, mohou vyplnit elektronický dotazník na webu lokalsport.cz/cb, a to až do 11. prosince. Je určený všem zájemcům starším 15 let.
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„Vyplňovat budou určitě také děti, ale pro ně máme dotazníky, které dostanou přímo na základních a středních školách, které navštěvují. Zároveň zapojujeme zástupce sportovních klubů a profesionální sportovce,“ upozornila Barbora Čížková z Kulturních a sportovních zařízení města České Budějovice. Strategii připravuje společně s externím zpracovatelem a odborníkem Jakubem Popelkou.
Zpracování má tři fáze
Dokument se zaměřuje nejen na každodenní pohyb obyvatel, ale i na vrcholový a organizovaný sport. V KD Slavie už se tak uskutečnilo velké setkání se zástupci klubů, kterých dorazilo několik desítek.
Celé zpracování dokumentu má tři fáze, prvním je pasportizace, tedy detailní zmapování všech sportovišť. Cílem je získat přehled o tom, jaké areály Budějovice mají, v jakém jsou stavu a jak efektivně se využívají – včetně školních tělocvičen a volně dostupných hřišť. Výsledky poslouží pro další rozvoj.
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Druhým pilířem je analýza sportovního života obyvatel, což se nyní právě děje i díky dotazníku. „Součástí bude také ekonomická analýza se srovnávacími výdaji na sport se srovnatelnými českými městy,“ doplnila Čížková.
Třetí fází je samotný návrh nové sportovní strategie s vizí do roku 2035. Cílem je třeba propojovat místa, lidi či odborníky, aby si obyvatelé co nejvíce našli cestu k pohybu, zvolili vlastní tempo a dokázali pokračovat dál.
„Když budu konkrétní, tak zmíním třeba tělocvik ve školách, kde má k tomu patřičné vzdělání jen 25 procent učitelů, kteří tělesnou výchovu vyučují. Základem přitom je, že to pro děti má být hlavně zábava, takže je musí někdo umět zaujmout. I na tom chceme pracovat,“ doplnil Maroš.