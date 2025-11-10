Schváleno. Budějovice darují Složiště kraji, ten ho za stovky milionů zvelebí

Pavel Kortus
  13:45
Sportovní areál Složiště vylepší Jihočeský kraj. Skoro 22 hektarů získá darem od Českých Budějovic. Dnes to schválili zastupitelé krajského města. V plánu je do místa investovat stovky milionů korun. Kromě vylepšení zázemí pro fotbalisty se uvažuje také o plaveckém bazénu či atletickém oválu.
Areál Složiště nabízí několik fotbalových hřišť, která využívá především fotbalová akademie Dynama. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Nadregionální sportovní centrum. K tomu je areál Složiště na kraji Českých Budějovic po pondělním jednání o krok blíž. Záměr na stamilionové investice Jihočeského kraje podpořili českobudějovičtí zastupitelé tím, že město daruje pozemky kraji, který areál hodlá zvelebit.

Složiště dlouho vázala patová situace. Jihočeský kraj na jaře odkoupil nemovitosti na pozemcích areálu a zároveň převedl na sebe nájemní smlouvy. Začal se o chátrající sportoviště starat, provedl už první opravy za zhruba 60 milionů korun. „Bylo to za vteřinu dvanáct. Ztratili bychom sportovní areál pro jihočeské děti,“ prohlásil jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Potvrzeno, kraj převezme od fotbalového Dynama Složiště. Areál bude modernizovat

Pro další rozvoj však bylo prakticky nevyhnutelné, aby kraj získal také pozemky, které patřily městu. „České Budějovice by na větší investice ani v dlouhodobém výhledu neměly v rozpočtu peníze,“ opakoval při zasedání zastupitelů první náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

K tématu se na pondělním zastupitelstvu vedla dlouhá a dynamická diskuse. Opozici vadila rychlost tak velkého převodu či chybějící upřesnění toho, co všechno má na Složišti vzniknout.

„Není na co čekat. Když chceme, aby tam už příští podzim byla dvě nová hřiště s umělou trávou, tak k tomu je třeba neotálet a získat potřebná povolení i to celé postavit. A upřesnění dalších staveb budeme řešit s kluby a svazy,“ řekl Maroš.

Pro jsou i florbaloví Štíři

Složiště v budoucnu nebude jen o fotbalu. V plánech je centrum rozšířit o další možnosti sportování. „V Budějovicích chybí adekvátní plavecký bazén. Líbil by se nám i atletický ovál, aby se děti rozvíjely všestranně. Může z toho být unikátní sportovní centrum,“ přidal Kuba.

Už nyní je v areálu workoutové hřiště, pumptracková dráha, venkovní horolezecká stěna a šest let tam působí také florbalový klub Štíři. Ti dříve snili o tom, že si v místě postaví vlastní halu. To však není reálné, a tak vítají iniciativu kraje.

„Věříme, že budeme součástí tohoto centra. Tak velké peníze město do areálu nikdy nebude moct uvolnit. Chybí tam nutná infrastruktura. Dříve debatované studie se opakují a už se nemá cenu hrabat v historii. Snad se ze Složiště nestane politický boj,“ shrnul prezident klubu Jiří Kratochvíl.

Jak byla diskuse zastupitelů vášnivá, tak samotné hlasování nakonec skončilo jednoznačně. Dvaatřicet jich bylo pro, jeden proti, osm se zdrželo, a to ze strany Pirátů a Hnutí Občané pro Budějovice (HOPB).

„Na snad největší převod v historii je to hodně rychlé. Jako město se tím vzdáváme práva v budoucnu jakkoliv rozhodovat o tom, co tam bude,“ oponoval Tomáš Chovanec (HOPB).

Jihočeský kraj se tak naplno může pustit do chystaného zvelebení Složiště. V plánu má nové zázemí včetně šaten a sociálního zařízení, opravit hlavní budovu, tribuny a osvětlení, zmiňovaná dvě hřiště s umělou trávou, pořídit nové branky či další vybavení, areál oplotit a zajistit jeho efektivnější provoz. Jen za to zaplatí minimálně 100 milionů korun. Další stovky milionů budou stát investice do dalších hal nebo uvažované budovy k ubytování.

Převod pozemků na kraj doporučily i všechny městské odbory. Soudní znalec stanovil hodnotu daru na 350 milionů korun. „Vlastně to nic neznamená. Aby to takovou hodnotu mělo, muselo by se to prodat developerovi,“ vysvětlil hejtman Kuba.

Peníze pro Dynamo v ohrožení. Kraj drží podmínku, České Budějovice mají obavy

To se však nestane. Součástí darovací smlouvy je také zřízení věcného práva zákazu zcizení, neboli že kraj nemůže prodat pozemky po dobu 30 let bez souhlasu města a i po této lhůtě má na ně město předkupní právo. Pokud by kraj do sportovní infrastruktury investoval a nefinancoval provoz, musel by dar vrátit.

Aktuálně by se věci mohly dát rychle do pohybu. Již začaté geologické průzkumy však odhalily, že v místě je devět až dvanáct metrů popílku, což pro stavbu není dobré podloží. „Může to stavby prodražit, ale ekonomicky jsme na to připraveni,“ poznamenal hejtman.

