Chodce v Budějovicích trápí nebezpečné přechody, řidiči jezdí i na červenou

Chodcům padne na semaforu zelená, a tak vyrazí. Jenže k překvapení celé pětice najednou z druhé strany projede auto. Jen se štěstím nikoho nesrazí. Řidič za volantem se ještě diví, proč na něj někteří křičí.

Podobné scény jsou prakticky na denním pořádku na přechodu v Mánesově ulici v Českých Budějovicích poblíž Lidlu. Problém je v tom, že hodně motoristů přehlédne první semafory a všimnou si jen další červené, která je ale až za přechodem u křižovatky. Je vlastně obrovské štěstí, že se tu ještě nestalo žádné neštěstí.

Podobně nebezpečných míst je však v Budějovicích mnohem více. MF DNES vybrala i na základě tipů samotných chodců a řidičů ty pravděpodobně nejrizikovější.

Nejrizikovější přechody

v Českých Budějovicích 1. Pražská u Perly 2. Mánesova u Lidlu 3. Pražská u Nerudovy 4. Pražská u Puklicovy 5. Lidická u Polikliniky JIH 6. Žižkova u Mercury 7. Mánesova u Průmyslové 8. Husova u výstaviště 9. výpadovka na Plzeň u Lidlu 10. Lidická u krajského úřadu Pozn. red.: Výběr MF DNES je sestavený na základě průzkumu redakce a tipů od chodců a řidičů v Budějovicích.

Na Mánesově u Lidlu se rozhodně vyplatí při přecházení na zelenou pořádně rozhlédnout a nespoléhat jen na semafor. Problém je i v tom, že na přecházení je tam málo času a ti pomalejší jsou ještě ve vozovce, když už se některá auta rozjíždějí na zelenou. Taková situace ale panuje na více místech po městě.

Hodně ošemetné je to i na dalších silnicích, kde jsou čtyři jízdní pruhy, například na Pražské kolem IGY centra, kde se pohybuje hodně obyvatel. Také proto tam vedení města přistupuje k tomu, že přidá na další dvojici přechodů semafory. Jsou jen několik metrů od sebe na křížení s ulicí Nerudova a Puklicova.

„Jsou to přechody na čtyřproudové silnici, kde nastávají nebezpečné situace. Jedno auto přibrzdí, ale řidič ve druhém pruhu jede dál. Už se tam bohužel stalo i neštěstí,“ zmínil náměstek primátora Petr Holický.

Světelná signalizace má být na tomto místě ještě v letošním roce. To na druhé straně popudilo některé řidiče s tím, že to opět zpomalí provoz. Semafory ale mají fungovat v souladu s těmi, které jsou přímo u IGY, a tak by k většímu zdržení nemělo docházet.

Na Pražské to ale není poslední kritické místo. Podle policie je jedno z těch nejhorších ve městě opodál, u Koldomu na okraji Mariánského náměstí. „Tady by semafory také určitě prospěly. Už se tam v minulosti stalo několik nehod,“ upozornil jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Zatím poslední vážná se tam stala letos na konci dubna, žena měla po sražení těžké poranění hlavy. Náměstek Holický zmínil, že i na tomto místě zástupci radnice světelnou signalizaci zvažují.

Mluvčí Bajcura pak potvrdil i problematické místo na Mánesově a zmínil rovněž Lidickou třídu u Polikliniky Jih. „Zrovna nedávno jsem tam přecházel, když najednou řidič vyjel zleva a málem najel do lidí, chyběly centimetry. Vůbec si nevšiml, že máme zelenou,“ popsal Jan Macák, jenž bydlí nedaleko polikliniky.

Na Lidické je problematický i přechod mezi krajským úřadem a vědeckou knihovnou. Opět čtyři jízdní pruhy, hustý provoz, po obou stranách jsou zastávky MHD, takže tudy chodí pěšky hodně lidí, a někteří řidiči projíždějí rychleji, než je povolená padesátka. Vloni na jaře tam auto srazilo muže, který poté v nemocnici zemřel. Byl to tehdy klasický případ, v prvním pruhu autobus zastavil, ve druhém pokračoval řidič v autě dál.

Najde se ale také místo, kde je to naopak. Řidiči jedou správně, ale pěší ve velkém vstupují do silnice přesto, že mají červenou. Z tohoto pohledu je stav rozhodně nejhorší u Mercury centra, když se sjíždí z Nádražní ulice do Žižkovy. Děje se to tam denně. Přechod je navíc prakticky v zatáčce, takže řidič chodce vidí na poslední chvíli. I zde už se stala smrtelná nehoda.