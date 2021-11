Architekti dostali zadání pro náměstí: odkrýt Mlýnskou stoku a schovat auta

„Senovážné náměstí je v tomto stavu už přes 60 let a od dostavby kulturního domu Metropol v podstatě nikdy neplnilo funkci, kterou od náměstí očekáváme. A přestože kolem stojí spousta významných staveb sloužících kultuře, tak ten prostor tomu neodpovídá. Máme tam provizorní parkoviště,“ řekl předseda komise pro architekturu a místní rozvoj Miroslav Vodák.

Aby se zde mohly konat farmářské trhy, kulturní, společenské či sportovní akce, je podle jeho slov úprava nevyhnutelná.

Stěžejní body architektonické soutěže na přestavbu náměstí, kterou zastupitelé vyhlásili na konci října, jsou tři.

„Jedná se o odkrytí koryta Mlýnské stoky, vybudování podzemního parkoviště a úpravu celého prostranství od budovy muzea až k poště,“ uvedl náměstek primátora Juraj Thoma. Podle něj by se pak mělo stát vyhledávaným a příjemným prostorem pro místní i návštěvníky.

Přihlásilo se 30 týmů

Mlýnskou stoku zakryli na Senovážném náměstí při stavebních pracích v polovině minulého století. Je schovaná pod chodníky a silnicí u Metropolu a vytéká až v ulici Karla IV.

Zájem veřejnosti už v minulosti vzbudila úprava, kterou ve své diplomové práci z roku 2013 navrhl architekt Zdeněk Chmel. Na jeho vizualizacích je stoka odkrytá, z obou stran k ní vede moderně provedené schodiště, v okolí je zeleň.

„Samotné technické provedení odkrytí by mělo být poměrně snadné. Důležité ale bude vhodně pojmout nově vzniklá nábřeží,“ uvedl Chmel již dříve pro MF DNES.

Díky soutěži získá město dalších osm návrhů, jak by mohla Mlýnská stoka vypadat. To je zároveň počet týmů architektů, které budou ze všech přihlášených vybrány.

Současné parkoviště uprostřed náměstí původně vzniklo jako provizorní. Aby mohla být plocha mezi muzeem a poštou využita pro jiné účely, nezbývá než vybudovat parkoviště pod zemí.

„Soutěž by v ideové rovině měla ověřit i možnost stavby budovy pro Alšovu jihočeskou galerii. Architekti tedy nebudou navrhovat přímo daný objekt, ale zamyslí se nad tím, kde by mohl stát,“ zmínil Vodák s tím, že prostory v Hluboké nad Vltavou, ve kterých hlavní část galerie sídlí, nejsou vhodné pro galerijní činnost ani pro archivaci. Náměstí u hlavní pošty by podle něho mohlo být odpovídajícím reprezentativním prostorem.

Architekti se mohli do soutěže hlásit do 16. listopadu. Zapojilo se 30 týmů včetně zahraničních. Osm nejlepších postoupí do užšího výběru. Z nich pak porota složená z renomovaných nezávislých odborníků z oblasti architektury a urbanismu vybere ten nejlepší a veřejnosti jej představí v polovině příštího roku. Následovat bude příprava projektové dokumentace.

„Ta trvá běžně zhruba dva roky a stavba by pak měla zabrat podobný časový úsek. Když půjde všechno dobře, mohlo by být hotovo v roce 2025,“ odhadl Vodák s tím, že vše už bude v režii nové rady města, která bude ustanovena po volbách příští rok.

Úpravu potřebují i další náměstí

V minulosti už zástupci města uvažovali také o rekonstrukci náměstí v Suchém Vrbném, kde minulé vedení města v letech 2014–2018 investovalo do nových chodníků a laviček. Tehdejší plány ale utichly a nějaké výraznější zásahy se tam prozatím nechystají. Zatím jedinou reálnou změnou by mohlo být přesunutí pobočky vědecké knihovny z Železničářské ulice do prostor bývalého kina Mír.

„Prozatím jednáme s jeho vlastníkem. Knihovna by tento nevyužitý prostor zkulturnila a hlavně by byla pro místní dostupnější,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec.

Ze změn by se mohli v dohledné době radovat také obyvatelé sídliště Vltava. Náměstí před kulturním domem se podle slov náměstka Thomy promění v příjemný prostor pro odpočinek a relaxaci.

„Necháme odstranit původní mlatové povrchy a upravit cestičky. Zeleň se rozšíří o záhony trvalek, trávníky a vzrostlé stromy. Vše bude doplněno mobiliářem, osvětlením a závlahami,“ vyjmenoval Thoma.

Pokud vše půjde podle plánu, práce začnou příští rok na jaře nebo na podzim. „Úpravy už jsou zpracované v odborné studii a samotná rekonstrukce se blíží ke stavebnímu povolení,“ upřesnil Moravec.

Na náměstí na sídlišti Šumava by měl místo stávajícího nevzhledného domu, ve kterém je mimo jiné také prodejna potravin, vyrůst multifunkční objekt s kancelářemi a byty. Investor nebude podle slov Moravce původní dům bourat, ale přestaví ho. „Počítá také s úpravou prostoru před tímto objektem,“ dodal náměstek.

To na novou budovu divadla a filharmonie, která má zcela proměnit podobu Mariánského náměstí, si Budějovičtí ještě nějakou dobu počkají.

„V současnosti je naplánované jednání města s radou kraje, kde bychom se měli dohodnout na přípravě architektonické soutěže,“ řekl Thoma. Budova s odhadovaným rozpočtem kolem 2,5 miliardy korun by ale podle předběžných prognóz měla stát až v roce 2027.