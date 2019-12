Radní chtěli Štědrý den bez vozidel v centru. Kvůli motorkářům se slib ruší

Motorkáři se na náměstí Přemysla Otakara II. sjíždějí na Štědrý den už více než patnáct let. V předchozích letech převzal dokonce nad tradiční akcí záštitu primátor Jiří Svoboda (ANO), který je sám motorkářem.

Letošní rozhodnutí radních, aby 24. prosince zůstalo centrum krajského města od 10 do 17 hodin bez aut a dalších motorových vozidel, proto vyvolalo velké pozdvižení. V ulicích a na sociálních sítích začala před několika dny kolovat výzva k porušení zákazu vjezdu.

Leták s titulkem Všichni motorkáři Budějovicka a okolí pozor! není nikým podepsaný, ale evidentně přispěl k tomu, že se daly věci do pohybu. A předvánoční slib o na náměstí bez provozu a lepší sváteční atmosféře už neplatí.

„Koaliční boj na radnici a nenávist mezi sebou a jakýsi pan náměstek T. s podobnými exoty vymysleli, že letos bude uzavřeno náměstí , tzn. zákaz vjezdu , a to i pro motorky. Proto přijeďte v hojném počtu, ať nás je co nejvíc a ukážeme, že si to nenecháme líbit,“ píše se mimo jiné ve výzvě, kterou má MF DNES k dispozici.

Na výzvu reagoval předseda dopravní komise města a zastupitel Jan Mádl (Čisté Budějovice) „Jestliže se motorkáři rozhodli, že nebudou

dodržovat pravidla provozu, pak to o něčem vypovídá. Argumentují, že se tam takto scházejí několik let, což znamená, že tam několik let parkují na místech, která pro to nejsou vyhrazena. Navíc mezi sebou šíří zprávu, ve které nabádají k hromadnému porušení platných dopravních předpisů. Na Štědrý den chtějí lidé korzovat v klidu po náměstí, poslouchat koledy a ne burácející motory,“ uvedl Mádl.

Primátor Svoboda ve středu redakci potvrdil, že po konzultaci nakonec bude vjezd na náměstí možný. „Nikdo tu akci oficiálně neorganizuje. Policie i městská policie budou samozřejmě dohlížet na bezpečnost provozu, aby nedocházelo například k tomu, že bude někdo vjíždět motorkou do podloubí nebo gumovat a podobně. Všichni budou muset dodržovat dopravní značení,“ konstatoval primátor.

Podle jeho slov by bylo lepší, kdyby podobné akce byly organizované. „Určitě nikdo nechce, aby zrovna na Štědrý den docházelo k nějakým zbytečným konfliktům, proto ani nehodláme odtahovat auta a podobně. Štědrý den by měl být plný klidu, pohody a dobré nálady,“ dodal primátor.

První náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice), který má na starost i oblast kultury a prezentoval letošní adventní program v Českých Budějovicích, nechtěl celou věc komentovat. Právě on patřil k zastáncům Štědrého dne bez vozidel a výzva v letáku na něj naráží.

Městská policie už je obeznámena s tím, že speciální dopravní značení, které bylo v centru při adventních nedělích, tam na Štědrý den nebude. „Vjezd bude vozidlům povolen a pro nás to nebude mimořádná událost. To nás čeká až na Silvestra,“ doplnil mluvčí budějovických strážníků David Štýfal.

Omezování dopravy v centru Českých Budějovic se tak po několika týdnech opět ukázalo jako nesmírně citlivé téma, na které ve vedení města jednoduše není jednotný postoj. Přitom v koaliční smlouvě je jasně uvedeno „Zklidníme dopravu na náměstí Přemysla Otakara II.“

Podobný rozruch před časem způsobilo, když vedení města ponechalo v historickém jádru průjezdnou Českou ulici i poté, co po rekonstrukci otevřelo Mánesovu ulici, a opatření v České mělo skončit. Brzy po zveřejnění článku v MF DNES nechala radnice značení vrátit do původního stavu.

