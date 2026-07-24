Pole a louky u sjezdu z dálnice D3 do Mladého a Nových Hodějovic v Českých Budějovicích se promění hned ve dvě velká obchodní střediska.
Jedno z nich právě dostalo stavební povolení, druhé je ve stadiu záměru. Kolem projektů se sice před časem strhla diskuse na sociálních sítích, ale do zjišťovacího řízení se nakonec oficiálně zapojil pouze jeden subjekt, místní spolek. Podle něj se území neúnosně zahustí dopravou a nenávratně znehodnotí.
Investoři obou středisek shodně zdůvodňují stavby výhodným napojením na dálniční obchvat D3. Blíže k zahájení samotných prací na místě má retail park firmy RP Hodějovice plánovaný na třech hektarech plochy v místě mezi sjezdem z dálnice směrem k Novohradské ulici. Budou v něm desítky obchodů a doprovodných staveb včetně parkoviště. Práce už mohou začít.
Jen o několik stovek metrů severním směrem, nedaleko sportovního areálu Složiště, bude další obchodní komplex nazvaný Smart Green Retail Park České Budějovice (SGRP ČB). Je pojmenovaný podle plánovaného rozvoje krajského města ve své východní části. Podle návrhu nového územního plánu by mělo vzniknout v této oblasti takzvané „zelené město“.
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„Oba záměry odpovídají územnímu plánu. Sám bydlím kousek odtud, lokalitu jsme využívali k vycházkám. Doba se mění, investoři musí sami vědět, co si mohou dovolit a jaká je kupní síla. K možnému bezpečnému využití území se vyjadřují znalci, město může pouze regulovat podobné projekty územním plánováním. Zastavitelné území v této lokalitě jsme oproti původnímu o něco zmenšili,“ připomněl náměstek primátorky pro rozvoj a územní plánování Lubomír Bureš (Naše Česko).
Dohromady čtyři desítky připomínek poslal k obchodnímu parku při zjišťovacím řízení spolek Hodějovický potok tvořený místními obyvateli. S některými seznámil dokonce prezidenta republiky, ministry a ombudsmana, ovšem bez očekávané reakce.
„Projekt místo zkvalitní“
Spolek poukazuje hlavně na nebezpečí obecného ohrožení kvůli ztíženému průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému včetně sanitek a hasičů a na zničení volné krajiny. V celé lokalitě je totiž blízko sebe šest kruhových křižovatek poměrně malého poloměru.
Na připomínku odpověděl krajský úřad, že takové otázky hodnotili příslušní znalci. Celé místo podle nich projekt naopak zkvalitní. V areálu vznikne nová zeleň, pro návštěvníky přechody, chodníky a cyklostezky. „Dobře, na procházky budu chodit se psem do obchodní zóny. A nakoupit pojedu na kole,“ napsal například ironicky jeden diskutující na Facebooku.
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Retail park, který je blíže skutečnosti, mimo jiné nabídne třeba prodejnu pro zvířata. Také služby včetně kavárny a zboží všeho druhu. Celkem představuje retail park tři obchodní domy na 3,5 hektaru zemědělské půdy s 20 prodejnami včetně čerpací stanice, myčky, dobíjecí stanice pro elektroauta a parkoviště s 238 místy. Podle investora to bude dominantní stavba svého druhu v celém městě. Hotovo a otevřeno by mohlo být ještě před koncem roku 2027.
O něco menší má být druhý obchodní areál umístěný blíže ke Složišti. Iniciuje ho společnost SGRP ČB. Na jarním zasedání zastupitelstva byl její zástupce a zmínil, že o tento prostor a působení v něm projevila zájem například společnost Hornbach, část pozemků může chtít také Kaufland.
„Nekupovali jsme projekt, kupovali jsme pozemky. Máme investora. Bude to sloužit městu k dalšímu rozvoji,“ zaznělo tehdy od zástupce SGRP na jednání. Projekt původně připravovala firma Gamma Tauri. Přibližně hektarovou plochu před zhruba čtyřmi lety získala od města za 34,4 milionu korun.