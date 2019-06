Zábradlí od Malše v Budějovicích může zmizet, zatím u Biskupské zahrady

„Je důležité otevřít debatu o tom, jak přiblížit vodu lidem a vtáhnout ji do života města. Tohle místo jsme vybrali jako pilotní projekt. Je to atraktivní prostor před soutokem Malše a Vltavy, naproti jsou dva otevřené břehy, a navíc tam není přímý kontakt mezi chodníkem a vodou, protože je mezi nimi poměrně velká plocha trávníku,“ vysvětlil náměstek primátora Juraj Thoma (OPB).

Radnice nevěděla, jestli zábradlí nepatří Povodí Vltavy. Nakonec zjistila, že je města, takže ho může odstranit bez jakýchkoliv povolení.

Spustila proto anketu na městském Facebooku, kde doposud hlasovalo 1,8 tisíce lidí, 77 procent z nich bylo pro variantu bez zábradlí.

Pro je i většina lidí, kterých se MF DNES na místě ptala. Obavy ale mají například některé maminky. „Já bych ho tam nechala. Bez něj to může být nebezpečné,“ řekla 20letá Žaneta Dědičová, která tudy ve čtvrtek procházela s kočárkem.

Podle Thomy by mohlo zábradlí zmizet už letos. „Samozřejmě je ambicí stihnout to do letní prázdninové sezony,“ dodal.

Zábradlí může zmizet už letos v létě

Zároveň uvedl, že rada města schválila soukromé firmě, která chce mít půjčovnu lodiček, umístění mola na řeku u Malého jezu. Další o rozměrech 1 krát 10 metrů pro stejné účely se má objevit na slepém rameni u tenisového kurtu. K dispozici by mělo být i veřejnosti.

Změny se má dočkat také park v Dukelské ulici. Radní schválili k projektu vypsání veřejné zakázky na urbanisticko-architektonický návrh a kompletní práce. Návrhy by měly být do konce srpna.

„Zeleň je v dobrém stavu, ale povrch neodpovídá tomu, jak si představujeme park v 21. století. Očekáváme, že vítěz nám navrhne, jak zrevitalizovat park, aby sloužil k vycházkám, relaxaci a odpočinku, aby zde mohli studenti trávit čas. Součástí by měly být i herní prvky a také bychom chtěli návrh přístupu k vodě,“ shrnul náměstek primátora Ivo Moravec (OPB). Investice by podle něj neměla přesáhnout dvacet milionů korun.

K projektu vznikl také web parkdukelska.cz, kde je uveden e-mail park.dukelska@gmail.com, kam mohou lidé posílat své dotazy a připomínky. Také tam najdou dotazník.

10. června od 17.30 hodin pak mohou přijít přímo do parku, kde bude diskuse o jeho budoucnosti a využití. Na webu je i časový harmonogram, podle něhož by se místo mělo proměnit do finální podoby v roce 2021.

Jste pro odstranění zábradlí u Malše v centru Budějovic?