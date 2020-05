Budějovický majáles bude, ale bez průvodu několika stovek studentů

Přes týden přednášky, workshopy a plno kultury, v pátek pak Budějovický majáles vrcholí královským průvodem a koncerty na velkém pódiu na Sokolském ostrově. Na tradiční festival v centru krajského města se každoročně těší nejen studenti.

Letošní ročník bude jiný. Omezení spojená s šířením nemoci covid-19 většinu akcí neumožní uspořádat, a pokud ano, tak ve skromnějších poměrech.

Přesto se tým pořadatelů, který tvoří především budějovičtí studenti, rozhodl oslavy jara neodsouvat ani nerušit. Uskuteční se podle původního plánu mezi 25. a 29. květnem.

„Program už jsme měli prakticky hotový. Během chvíle jsme ale tuto půlroční práci museli shodit a plán začít sestavovat úplně znovu,“ zmiňuje koordinátorka Budějovického majálesu Lucie Mačí.

Ihned padla třeba možnost přivézt zahraniční vystupující. Možné nebudou nejspíše ani organizované koncerty nebo přednášky v uzavřených prostorech ani venku, kde není možné zajistit nařízení jako dodržování dvoumetrových odstupů nebo maximální počet účastníků.

Majáles tak letos obyvatelé Budějovic postřehnou hlavně v ulicích a na internetu. „Stěžejní pro nás bude autokino na náplavce u Dlouhého mostu. Plánujeme promítat komedie Samotáři a Trhák. Na stejném místě bychom rádi udělali i autokoncert, kde by do rádií ve vozidlech šla živá hudba od kapely z pódia,“ vyhlíží Mačí.

Majáles má zamluvený i venkovní prostor Žižkových kasáren a letní scénu u Slavie. U ní záleží, zda bude možné v době festivalu pořádat akce v kulturním domě, pod který scéna spadá.

Festival získal i vyhlídkovou kavárnu Perla na Pražské třídě. Tu však nyní nemůže naplno využít, proto odtud plánuje streamovat koncerty online. Běžně uzavřené místo by mohlo pojmout i několik hostů, v takovém případě by se zájemci museli přihlásit do rezervačního systému na webu Budějovického majálesu.

Rezervace budou platit i pro další akce, kde bude možné obecenstvo. „Velkou část programu budeme tvořit průběžně podle aktuálních možností, proto by lidé měli sledovat náš web a sociální sítě, kam nasdílíme všechny informace,“ zve Lucie Mačí s tím, že například přednášky a diskuse se pokusí přenášet online pomocí streamů.

Plán akcí bude dopředu známý jen velmi málo. S jistotou se promění zanedbaný podchod mezi vlakovým nádražím a Mercury Centrem, které na několik dní obsadí budějovičtí writeři.

„Město si od nás objednalo zpracování, stěny podchodu pokryje graffiti. V Českých Budějovicích zatím není takto velké místo, kde by se dal uplatnit street art,“ těší hlavní koordinátorku.

Rekordní příspěvek půl milionu korun od města padl

Ulice v centru dále obsadí pouliční hudebníci a další umělci, pořadatelé chystají instalace soch nebo výstav. Přesný seznam vystupujících zůstává nejistý.

V jednání je folkrocková kapela Naked Professors, zapůjčení divadelního záznamu Putin lyžuje od Divadla Líšeň, vystoupení studentů DAMU, debata o politice pro mladé nebo oblíbený český podcast Vyhonit ďábla.

Tradiční hlasování o králi majálesu i studentské jamy se přesunou na Facebook. Klasický páteční průvod se stovkami žáků nebude, majálesový tým ještě zvažuje možnost menšího, kam by za každou školu dorazilo jen několik maskovaných studentů, kteří by dodržovali rozestupy.

Budějovický majáles (29. 5. 2015)

29. května 2015

Hosté se letos musejí obejít bez pátečního velkého pódia na Sokolském ostrově. I kdyby skončila všechna omezení, kvůli nouzovému stavu, který už skončil, se značně snížil rozpočet festivalu.

„Nakonec se nám podařilo pokrýt běžné roční náklady a získali jsme i peníze na samotný program. V tu chvíli jsme se rozhodli, že Budějovický majáles uděláme,“ dodává Lucie Mačí. Obvykle mají k dispozici na zamlouvání kapel, hostů a prostor přes milion korun, letos je to zhruba sto tisíc.

Pořadatelé musí počítat s nižší podporou od partnerů. Menší obnos letos přinese i příspěvek od budějovické radnice. Ten měl být původně rekordní.

„Pokud by se festival uskutečnil standardně, dostal by dotaci půl milionu korun, tolik v minulosti ještě od města nezískal. Nová žádost s ohledem na covid-19 počítá s příspěvkem 50 tisíc korun, rada města ho již odsouhlasila,“ konstatuje náměstek budějovického primátora Juraj Thoma (OPB).