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Proč to tak dlouho trvá? Budějovice neznají skoro měsíc po volbách nové vedení

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  12:06
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
32 fotografií
Do ustavující schůze zastupitelstva se všechno stihne, ujišťoval ještě nedávno Tomáš Chovanec, lídr koalice Občanů pro Budějovice a STAN. Nakonec se budou snažit, aby měli koalici hotovou aspoň do dvou týdnů po ní. Zatímco v krajském městě se schůze uskuteční v řádném termínu, v Táboře a Českém Krumlově ji museli kvůli stížnostem k soudu odložit.

Přesně měsíc uplyne v pondělí od otevření volebních místností v komunálních volbách. Bude to také den, kdy se v Budějovicích sejdou noví zastupitelé na ustavující schůzi. Ta ovšem bude jiná než obvykle, vedení města z ní totiž nevzejde.

Hlasování v krajském městě sice opanovalo hnutí Naše Česko (NČ), nakonec však zamíří do opozice. Dosavadní primátorka Dagmar Škodová Parmová považuje nastalou situaci za nestandardní. „Zastupitelé složí slib, budeme se technicky domlouvat na dalších zasedáních nového zastupitelstva,“ nastínila.

Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Takto tam město nechalo dát stromy poprvé vloni. Letos jsou tam znovu.
Pokud se Občané pro Budějovice (OPB) se STAN dostanou po volbách do vedení města, nechtějí stopnout připravené projekty. Říká to lídr kandidátky Tomáš Chovanec.
Volební štáby stran Naše Česko, ANO 2011 a Občané pro Budějovice. Na snímku Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko). (10. října 2026)
Alexandr Nogrády v křesle starosty Českého Krumlova vystřídal v roce 2022 dlouholetou stálici Dalibora Cardu. Ten vedl město zapsané na seznamu UNESCO dvanáct let. Nográdymu mandát vyprší v roce 2026, kdy budou opět volby do obecních zastupitelstev.
32 fotografií

I nadále však bude pokračovat stávající rada města a ona ve funkci primátorky. Další avizované zasedání je v plánu v pondělí 23. listopadu, kdy už by podle Tomáše Chovance, lídra koalice Občanů pro Budějovice a STAN, měla být zvolena rada nová. Právě on by měl v primátorském křesle Škodovou Parmovou vystřídat.

Chovanec slíbil, že udělají všechno, aby to do příštího jednání stihli. „Teď už je asi dané, že se to zvládne. Povolební schůzky, které jsme měli až tříkolové, se roztáhly do 14 dnů, byly tam i nějaké prázdniny, takže se to nepodařilo termínově udělat,“ vysvětlil s tím, že aby všechno dobře připravili, potřebují čas.

Kde už mají koalici

Písek povede koalice ANO, Naše Česko, Hlas Písku a STAN. Starostou zůstane Michal Čapek (ANO).

V Prachaticích se spojili Nezávislí, Prachatice společně a ANO. Starostou bude Martin Malý (Nezávislí).

Strakonice nově řídí Naše Česko, Otevřené Strakonice, koalice Společně a Jihočeši 2012. Starostou se stal Tomáš Dunovský (NČ).

V Jindřichově Hradci dál vládne ANO se starostou Michalem Kozárem. Koalici tvoří s Naším Českem, Nezávislými Pro Hradec a ODS.

Ujistil, že za průtahy není jakákoli programová ani personální překážka. „Upřímně, 4.36 byla největší starost, kterou jsme měli,“ líčil s odkazem na čas hlasování o zrušení koncesionářských poplatků. Koalici tvoří s ANO, Piráty a Společně pro Budějovice. Dohromady budou mít 26 z 45 křesel.

Končící primátorka se pozastavila i nad tím, že Chovanec minulý pátek oznámil, že ani přes programovou shodu není schopný se s NČ dále domlouvat, ale pak nedokáže přijmout další kroky, aby ustavující zastupitelstvo mělo klasický průběh.

Škodová Parmová se také obává, že vyjednávání může být předzvěst fungování nového vedení. „Takhle špatně začít, to je opravdu ukázka eventuální neschopnosti i do budoucna,“ řekla.

Její pravděpodobný nástupce však podotkl, že i zástupci NČ vědí, že nebylo reálné vytvořit nové vedení do ustavující schůze. „Když jsme s nimi jednali, tak na druhé schůzce nám říkali, že i kdybychom si plácli, tak to do devátého prostě není možné stihnout,“ doplnil Chovanec.

Proč sčítání trvalo tak dlouho?

Opačnou situaci řeší v Táboře. Tam je už delší dobu dohodnutá koalice NČ, ANO, Společně pro Tábor a sociální demokratky Olgy Bastlové. Jedna z obyvatelek se však obrátila se stížností na krajský soud. Kvůli tomu se musel termín ustavující schůze posunout.

Jak to spolu chtějí vydržet čtyři roky?

Zápisník redaktora Lukáše Marka

Nějaký ten den konečně alespoň přibližně víme, jak by měla vypadat nová koalice v krajském městě. Pak to ještě vypadá, že se novým primátorem stane Tomáš Chovanec, šéf Občanů pro Budějovice (OPB). A to je všechno. Přitom bylo tolik dní na společné schůzky, jednání a v dnešní době i digitální komunikaci.

Přestože je skoro měsíc od voleb, v krajském městě politici ještě nedokázali říct: jak si rozdělí posty v radě, kdo si vezme na starost dopravu, kdo školství, kolik bude náměstků a tak dále. Programové prohlášení také nikde, nebo alespoň ne veřejné. A máte už koaliční smlouvu? A mohl bych ji vidět? Abych parafrázoval známou hlášku z filmu. Také ne.

Když pak čtu vyjádření, proč to tolik to trvá, nijak mě to jako občana Budějovic neuspokojuje. Je vidět, že někteří novou spolupráci – hlavně mezi STAN a ANO – těžce koušou a cítit je to i z vyjádření některých lidí z kandidátky Starostů a OPB. Tohle je poněkud bolestivé zrození nového vedení radnice a jsem zvědavý, jak to chtějí ustát čtyři roky. Když ne, v Budějovicích to jde i s menšinou, to už známe.

Soud měl vynést verdikt do pátku, nakonec to stihl již včera. Krátce po jeho zamítavém rozhodnutí zástupci města informovali, že jednání se uskuteční 18. listopadu od 15 hodin v gotickém sále Staré radnice.

„Jednalo se o okrsek číslo 20, který se sčítal nejdéle. Myslím, že výsledky přišly až v půl deváté večer. Stěžovatelka tak asi chtěla sčítání ověřit i vysvětlit to, proč první tři uskupení na pásce měla rozdílný počet hlasů, ale stejný počet mandátů. I to bylo součástí vysvětlení, jak se mandáty přepočítávají,“ shrnul končící starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020).

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Termín ustavujícího zasedání stále neznají ani v Krumlově. I tam se jedna z občanek obrátila na soud. Důvodem byl anonymní leták distribuovaný těsně před volbami ve volebních okrscích jedna, dva a tři. Týkal se podpory vedení města severnímu obchvatu. Okrsky zahrnují lokality Vyšný a Nádražní předměstí, jichž by se stavba dotkla.

Dosavadní starosta Alexandr Nogrády (ANO) očekává definitivní rozhodnutí soudu zkraje příštího týdne. Jednání musí dále svolat aspoň sedm dní dopředu. „Jako nejpravděpodobnější se mi zatím jeví čtvrtek 19. listopadu,“ upřesnil.

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Zároveň odmítl, že by se už smířil s opoziční rolí. „Co vím, tak povolební vyjednávání dál pokračují, nemám informace o tom, že by bylo něco napevno domluvené,“ dodal.

ANO volby vyhrálo, druhé se stejným počtem pěti křesel bylo uskupení Vize pro Krumlov. To se již dříve dohodlo na dalším společném postupu s Koalicí Český Krumlov, KDU-ČSL a Nezávislými a Zelenými. Dohromady by měli 12 z 23 mandátů.

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