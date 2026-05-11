Klub je finančně stabilizovaný, tvrdil manažer Dynama. Hotel si ale platili sami hráči

Několikahodinová debata, silná slova, ale žádný velký závěr. Situace kolem fotbalového Dynama zůstává nejasná a zamotaná i po pondělním jednání budějovického zastupitelstva.
Klub v závěru minulého týdne odmítl nabídku města, aby v Budějovicích minimálně ještě sezonu zůstal a mohl využívat stadion Střelecký ostrov. Na oplátku by radnice měla větší vliv v mládežnické akademii.
„Nabídka je nefér, až nemravná,“ rozčiloval se Jan Teplý (ODS), nový hráč v jednáních o budoucnosti klubu. Syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého a zastupitel se stal vyjednavačem klubu a majitelky Nneky Ede. „Je připravená dát do klubu tolik peněz, kolik bude třeba. Potřebuje dostat šanci, aby mohla rozvíjet klub, akademii a tým žen,“ dodal.
Zástupci města se dožadovali konkrétních důkazů, že Ede opravdu peníze do klubu a akademie vkládá a v budoucnu bude. „Nikdy jsem neviděl jediné gesto, nic konkrétního,“ reagoval zastupitel města a hejtman Martin Kuba (Naše Česko).
Napjaté jednání bez závěru
Finanční situace byla opakovaným bodem dlouhé diskuse. „Klub je stabilizovaný, a to i finančně,“ odpověděl generální manažer klubu Miroslav Markovič.
Ten však následně víceméně potvrdil informaci od náměstka primátorky Petra Maroše (Naše Česko), že hráči a trenéři si museli zaplatit ubytování před posledním druholigovým zápasem v Prostějově. Klub kvůli úsporám chtěl vyrážet až v den utkání, což mužstvo odmítlo a nocleh si zaplatilo samo. „Je to naše interní rozhodnutí,“ uvedl Markovič.
Napjaté jednání nepřineslo žádný závěr. Po zhruba pěti hodinách se hlasovalo prakticky jen o jediném bodu, a to, že by zastupitelstvo mělo rozhodovat o věcech spojených se smlouvami na stadion Střelecký ostrov. Podporu tento návrh však nezískal.
Rada města nájemní smlouvu klubu vypověděla se začátkem května. Pro Dynamo to znamená zásadní problém, protože bez stadionu na celý ročník složitě získá profesionální licenci na příští sezonu. „Dynamo patří do Budějovic. Chceme tady zůstat, nikam neutíkáme,“ zdůraznil Markovič.
Jenže čas se krátí a to oběma stranám. Už 19. května bude jasno o udělení profesionální licence. Dynamo bude mít následně možnost se odvolat a 2. června padne finální verdikt.
„Aktivně už nic iniciovat nebudeme. Naše chyba při jednání byla, že jsme vůbec nabídky dávali. Teď je na řadě klub, který, přijde mi, že naše možnosti až systémově blokoval,“ přiblížil Maroš.
Dynamo může požádat o výjimku, pokud by licenci nezískalo. Ale výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (FAČR) podle informací iDNES.cz takové možnosti nakloněný není. Podobné to je také s případným stěhováním do jiného města.
Neznamená to však, že by město a Jihočeský kraj věc aktivně neřešilo. „Zjistíme od Ligové fotbalové asociace a FAČR, jaké jsou podmínky a možnosti dalšího postupu. Následně svoláme jednání předsedů politických klubů a domluvíme se na dalším postupu,“ oznámil Kuba.
V tahanicích o klub je zásadní i budoucnost akademie. Zástupci města a kraje chtějí vědět, jak funguje a jak je financovaná. „Požádáme Dynamo, aby v řádném termínu a co nejrychleji svolalo dozorčí radu. Budeme chtít data, jak se akademie financuje. Pak můžeme vyhodnotit, jak funguje,“ zdůraznil Viktor Lavička (ANO), který je spolu s Marošem členem dozorčí rady akademie.
Klub i politici se shodovali alespoň na tom, že by napjatou atmosféru celé záležitosti mohl zklidnit mediátor. „Abychom získali klid a čas na jednání, bylo by také dobré, aby město stáhlo výpověď ze stadionu,“ navrhl Teplý. To však radnice v plánu nemá.
Podle zástupců Dynama je nigerijská majitelka připravená dávat výrazně víc financí do klubu i do akademie. „Je schopná dorovnat peníze, které do akademie dává kraj i město,“ tvrdil Teplý s Markovičem.
Investice naznačila v prohlášení o víkendu také Ede. Navrhla dokonce městu a kraji, ať peníze investuje raději do školství nebo zdravotnictví. „Trochu mě to urazilo,“ zamračil se Kuba.