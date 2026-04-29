Nečekaný zvrat. Budějovice ustoupily a přiblížily se dohodě s majitelkou Dynama

Pavel Kortus
  13:16
Stěhování klubu jinam, založení nového Dynama a další různé scénáře jsou dost možná pryč. Vedení Českých Budějovic a Jihočeského kraje se na středeční schůzce přiblížilo dohodě s majitelkou Nnekou Ede. Pro příští sezonu by klub zůstal v Budějovicích, ale posílila by pozice města a kraje v mládežnické akademii.

Budějovičtí fotbalisté (v černobílém) při zápase s Táborskem | foto: Petr Lundák, MF DNES

Budoucnost fotbalu v Budějovicích řešily obě strany na středeční schůzce v Praze. „Domluvili jsme se, že se (snad) domluvíme,“ vzkázal náměstek budějovické primátorky Petr Maroš.

Na jednání společně s hejtmanem Martinem Kubou a vedením klubu v čele s majitelkou Nnekou Ede hledali alespoň krátkodobou cestu.

„Předložili jsme Dynamu návrh na dočasné řešení, které v Budějovicích zachová pro příští rok druhou ligu a posílí pozice kraje a města v akademii, které ji stejně z velké části platí. Paní Ede dá vědět příští týden, zda je to pro ni akceptovatelné řešení,“ dodal náměstek.

Dynamo podalo nabídku na odkup stadionu. Kalkuluje s „obvyklou cenou“

Uzavřená je podle něj možnost s prodejem Dynama do vlastnictví města, protože majitelka Ede několikrát zopakovala, že klub prodávat nechce.

„Stejně tak není na prodej stadion na Střeleckém ostrově, což jsme paní Ede také řekli,“ poznamenal Maroš. Nabídku na koupi stadionu zaslalo Dynamo v úterý.

Budějovice vypověděly Dynamu smlouvu ze stadionu, majitelka hledá oporu na severu

Pro budoucnost fotbalu v Budějovicích to může znamenat výrazný posun. Pokud by se obě strany dohodly, město by stáhlo výpověď nájemní smlouvy ze stadionu, bez kterého Dynamo nesplňuje podmínky licenčního řízení k zisku profesionální licence.

Spekulovalo se o přesunu klubu do jiného města, což sama majitelka v rozhovoru pro iDNES.cz nevyloučila. Zástupci města a kraje uvažovali o založení nového klubu. Spor mohl mít negativní důsledek i na mládežnickou akademii.

