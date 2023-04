Chci silnicí propojit sídliště Máj s Rožnovem, říká náměstek pro dopravu

Vezme do ruky zdobný nůž na rozlepování dopisů, vstane od stolu a jde k velké mapě ukázat, kudy povede nová silnice a jak může pomoci provozu v Českých Budějovicích. Náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš (ODS) v rozhovoru pro MF DNES představil řadu plánů, které chce prosadit. Počítá i s odporem části obyvatel. „Město se rozrůstá a lidé by to měli vnímat i tak, že je potřeba vytvořit také nové komunikace,“ vysvětluje.

Sice to trvá, ale přece jen se blíží čas, kdy bude hotový obchvat kolem Budějovic. Máte představu, nějaké dopravní modely, co to udělá s dopravou ve městě a jak na to zareagujete?

Ano, nějaké modely máme, ty ovšem ještě nepočítají s dalšími dopravními stavbami, které ve městě chystáme. Například s přemostěním Vltavy do Papírenské, jižní tangentou, severní spojkou, podjezdem pod nádražím, propojením z Máje směrem na Litvínovickou. To vše chceme v nějakém čase udělat a s dopravou to zahýbe. Lze ale říct, že s obchvatem se Budějovicím uleví od tranzitu. Když budeme mít spojení z Máje až do Litvínovic, bude to jistě znát na Dlouhé louce. Až bude severní spojka, tak se zklidní Strakonická. Pak s tím můžeme pracovat dál.

Zůstaňme teď u přemostění Vltavy do Papírenské v Rožnově. Místní argumentují, že brzy začne fungovat jižní tangenta, a tak mohou auta jezdit tudy a most tak není nutné stavět.

Tangenta není městskou komunikací, ta by spíš měla sloužit k tomu, aby lidé město objeli. Přemostění Papírenské je vnitroměstská komunikace. Mosty v Budějovicích prostě chybí, to mi dá asi každý za pravdu. Tohle umožní dostat se k nemocnici jiným směrem a nebude nutné jezdit až ke Koh-i-nooru. Kdyby po budoucím mostu jelo jen 500 aut denně a nepokračovala by až na Mánesovu, znamená to o čtyři tuny CO 2 měsíčně méně.

Někteří však mají také obavy, že to Papírenskou neskončí a bude zde snaha pokračovat se silnicí dál k Malému jezu a do Novohradské.

Upřímně říkám, že o tomhle se na radnici vůbec nebavíme. Naopak to, k čemu se hrdě hlásím, je spojení Máje, Švábova Hrádku, Litvínovic a Papírenské, kde by měla vzniknout jedna z nejdelších cyklostezek v Budějovicích. Rád bych využil železniční vlečky od papíren, která pokračuje dál, a lidé by se tak na kolech dostali z Máje třeba až na Plavskou a k Malému jezu.

To zní hezky, ale jak chcete takovou stavbu prolomit v Litvínovicích?

Už jsme nad tím seděli s panem hejtmanem a starostou Litvínovic, který je této myšlence nakloněný. Už má variantu, kudy dostat cyklisty bezpečně přes obec. Sám připravuje lepší napojení cyklistů do Stromovky.

A jak chcete dostat ze Švábova Hrádku do Litvínovic a na výpadovku z města auta? V minulosti to vypadalo jako neřešitelný problém. Přitom takzvaný západní polookruh by hodně pomohl.

Na katastru Budějovic s tím územní plán počítá a v územním plánu Litvínovic je obrovská rezerva na dopravní koridor.

Jenže to bude ústit někam do již zastavěného území...

Proto se potřebujeme dostat co nejvíce dolů, abychom se zástavbě co možná nejvíce vyhnuli a mohli pokračovat na silnici I/3 a pak dál přes Vltavu.

I tak si myslím, že odpor proti této stavbě určitě bude.

Každá stavba má své odpůrce, s tím musíme počítat. Město se rozrůstá a obyvatelé by to měli vnímat i tak, že je potřeba k tomu vytvořit i nové komunikace. Byť to pro někoho znamená snížení nějakého komfortu.

Jeden dopravní projekt mi však připadá ještě komplikovanější – podjezd pod nákladovým nádražím. Hlavně kvůli tomu, jak drahý má být. Budou na něj vůbec peníze?

Projekčně podjezd připravujeme, schvalovali jsme zrovna změnu územního plánu. Musí se na tom finančně podílet Správa železnic, Jihočeský kraj a město. Jedině tak to bude možné udělat. Budějovice ho ale hodně potřebují. Správa železnic ještě nedaleko chystá podchod směrem do Suchého Vrbného, obě akce by se měly dělat v jeden čas, aby to znamenalo pouze jednu výluku.

Určitě větší poptávka než po podjezdu je mezi obyvateli po parkovacích místech. Nedávno jste na radnici představili plán na parkovací dům nad točnou MHD na okraji sídliště Máj. Zazněla k tomu ale také kritika, že na takovém místě nebude využívaný.

Debata k tomuto návrhu mě opravdu překvapila. Na Máji jsem žil a také jsem si představoval, že zaparkuji tak, abych na své auto viděl z okna. Nakonec jsem si ale raději pronajal garáž. Myslím si, že spoustu lidí také rádo zajede do parkovacího domu. Pokud chceme, aby tam mohli projet hasiči, aby se nestálo na místech, kde to není povolené, tak musíme dát možnost někde odstavit auto.

Rychleji než na Máji bude pět stovek míst v parkovacím domě u sportovní haly. Měl by být hotový na konci roku, za jakých podmínek se tam bude stát?

Předpokládám, že se tam platit bude, je to parkoviště v centru města. Ale na tuto debatu je ještě čas.

Brzy poté, co jste na podzim nastoupil jako náměstek na radnici, jste musel řešit změny dopravy v centru, kam se po rozhodnutí soudu opět naplno vrátila auta. Nevadí vám náměstí Přemysla Otakara II. plné aut? Co bude dál?

Trápí mě, že nám někteří vyčítali, že se tohle muselo stát a že jsme nereagovali. Soud v prosinci vydal rozsudek a my jsme měli v únoru změny uskutečnit. I kdybychom za několik týdnů přišli s nějakým zázračným řešením, tak jsou tam správní lhůty, kdy vše musí být na úřední desce, veřejná projednání. Případná kasační stížnost nemusí mít odkladný účinek, a stejně bychom to museli vrátit do původního stavu. Historicky navíc ODS vystupovala proti navrženému řešení předchozí koalice.

A pro vás je to uzavřená věc?

Veřejně jsem to říkal a znovu opakuji, že se současným stavem nejsme spokojení. Je tu velké množství aut. Hodně spoléhám na novou komisi pro metropolitní rozvoj oblasti České Budějovice. I ta se k tomu bude vyjadřovat. Máme spoustu analýz a chceme mít i vlastní, jak přesně se pohybují chodci, cyklisté a auta. Chtěli bychom pak přijít s nějakým inovativním řešením, které nebude spočívat jen v tom, že tohle a tohle zavřeme. A hlavně to musíme opravdu dobře vysvětlit lidem, aby to bylo srozumitelné. Takže na to bude třeba dostatek času.

A co MHD? V minulosti někteří politici otevřeli téma, zda jsou jednotlivé linky vedené správně, zda neudělat nějaké razantní změny. Ale nakonec zůstává spíš u těch kosmetických. Jaký je na to váš pohled?

Když to má opodstatnění, tak, myslím, umíme celkem pružně zareagovat na požadavky. Z poslední doby jsou to třeba úpravy spojů, které jezdí k ZŠ Pohůrecké, vybrané vozy jezdí blíže ke škole a je to bezpečnější. Upravili jsme i jízdní řády ze sídliště Máj, aby spoje lépe navazovaly na ranní vlaky. To chystáme i pro sídliště Vltava a Suché Vrbné. Jsou to sice kosmetické úpravy, ale pro cestující hodně důležité.

A ten druhý pohled na nějaký razantnější zásah?

Určitě se tím zabývám. Chystáme se získat obrovské množství dat třemi způsoby a na základě toho pak můžeme rozhodnout, zda a jaké větší změny jsou potřebné.

Jaké to budou způsoby?

Máme sice ve vozech sčítací rámy, ale nevíme přesně, odkud kam konkrétní člověk jede. Kde nastoupil, kde vystoupil. Zakoupíme proto anonymizovaná data od mobilních operátorů na celou metropolitní oblast Českých Budějovic. Z toho uvidíme, kolik lidí kam přesně míří, jaký je potenciál, zda třeba někde vzrostla jízda na kolech a podobně. Druhým stupněm bude dotazníkové šetření a třetím internetový dotazník. První sběr dat bude někdy na podzim, ale pak musí někdo vše zanalyzovat. Tohle určitě potrvá delší dobu. Ale je to základ, pokud chceme postupovat strategicky.