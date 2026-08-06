Dosud se dařilo provádět většinu prací s minimálním dopadem na dopravu. Nyní však stavba vstupuje do etapy, kdy bude nutné udělat kanalizaci a novou konstrukci vozovky přímo na této silnici.
Po dobu těchto prací, které začaly 30. července a skončit mají přibližně 18. září, musí být doprava v místě stavby vedená střídavě jedním jízdním pruhem. Ve všedních dnech v dopravních špičkách, tedy od 6 do 9 hodin a od 14 do 18 hodin, ji budou řídit pracovníci zhotovitelské firmy. Mimo tyto časy a o víkendech je nahradí semafory.
„Nejvýraznější změna se týká řidičů přijíždějících od Českého Krumlova. Ti již nemohou odbočit vlevo do areálu letiště na stávající křižovatce. Nově musí odbočit zhruba o padesát metrů dříve. Změna je pečlivě značená,“ ujistila mluvčí hejtmanství Hana Dědičová.
Naopak příjezd od Českých Budějovic zůstává beze změny. Na letiště bude možné odbočit stejně jako dosud vpravo na křižovatce za kasinem. Beze změny zůstává rovněž výjezd z letiště.
Řidiči by měli při průjezdu místem stavby počítat s možným zdržením, respektovat pokyny pracovníků řídících dopravu a věnovat zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení.
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Silnici z Budějovic na Planou čekají úpravy. K letišti se odbočí z nové křižovatky
„Od počátku přípravy stavby bylo cílem Jihočeského kraje omezit dopady na provoz na hlavním tahu mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem na nezbytné minimum. Ve spolupráci se zhotovitelskou firmou jsou jednotlivé stavební etapy organizované tak, aby omezení dopravy byla co nejmenší a co nejkratší,“ uvedla Dědičová.
Stavba nového napojení letiště začala letos 23. února. Jejím cílem je zajistit bezpečné a kapacitní dopravní napojení letiště na silnici I/3. Součástí projektu je rozšíření zmíněné komunikace o odbočovací pruhy v obou směrech, vybudování světelně řízené křižovatky, nové okružní křižovatky v areálu letiště, místní komunikace pro obsluhu okolní zástavby, přeložky inženýrských sítí, veřejného osvětlení, chodníků i cyklostezky.
Stavební práce provádí společnost Colas CZ. Celkové náklady činí 160 milionů korun. Dokončení je plánované na listopad 2026.
Další zdržení čeká čeká jedoucí od Českých Budějovic před Rájovem, kde dělníci staví přivaděč k dálnici D3. Provoz je tam také řízený kyvadlově a tvoří se tam kolony.